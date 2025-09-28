Fray Ángel, fraile cocinero, va al grano: "Para que el arroz 'a lo pobre' quede muy sabroso, el truco es esta mezcla"

Fray Ángel, el fraile cocinero de YouTube, en un montaje de El Español iStock

Total: 25 min

Comensales: 5

Cuenta el padre Ángel, fraile franciscano que oficia como cocinero en el Real Monasterio del Santo Espíritu en Gilet (Valencia), que en España existen varias recetas que llevan el apelativo "a lo pobre" que destacan por su simplicidad y lo ricas que están.

Menciona como ejemplo las patatas a lo pobre, también conocidas como patatas al montón, que se fríen en rodajas, se sirven con un huevo frito por encima y no pueden estar más deliciosas.

Para el fraile, el adjetivo pobre no es sinónimo de algo negativo, al contrario, por eso invita a no esconder las cosas simples y sencillas; según sus palabras, "en las cosas simples hay un gran tesoro". Una filosofía que está presente en todas las recetas que comparte en su canal de YouTube.

El arroz a lo pobre de fray Ángel

Con la jovialidad que siempre transmite en sus vídeos, fray Ángel comparte en uno de ellos un sencillo arroz a lo pobre, una receta aún más simple y económica si cabe que la homónima con patatas, pues no se necesita emplear una cantidad generosa de aceite para la fritura.

Para una receta tan humilde como esta, el cocinero destaca la importancia de sacar el máximo rendimiento a cada uno de los ingredientes por sencillos que sean.

Como ejemplo de esto, el fraile explica que un ingrediente tan cotidiano como el ajo es, en realidad, como tener muchos ingredientes en uno, pues dependiendo de cómo se utilice el sabor será distinto. No sabe igual el ajo crudo, que el ajo frito o el ajo cocido o asado.

Para que este arroz "a lo pobre" tenga mucho sabor, el truco es usar el ajo de dos formas. Primero, fríe un diente de ajo en el aceite para que libere sus aromas.

Después, utiliza ajo crudo en un majado con perejil, azafrán y pimentón que, según explica, será como "la pastilla de caldo", la verdadera fuente de sabor de este arroz sencillo hasta el punto de que se cocina con agua, ni siquiera hace falta un caldo.

Insiste también fray Ángel en la importancia del majado en un mortero o almirez -una batidora también nos valdría- para liberar al máximo los aceites esenciales de ingredientes como el ajo, el azafrán o el perejil, pues es en ellos donde residen los aromas que van a perfumar y a dar sabor a nuestro arroz.

Y, para redondear la receta aportándole una ración de proteínas, el fraile sirve su arroz con un par de huevos fritos. ¿Puede haber algo mejor que un plato de arroz con huevos para un día en el que no nos queremos complicar en la cocina?

Así pues, por muy poco dinero, en apenas 20 minutos y sin esfuerzo, podemos preparar un menú que aporta energía en forma de carbohidratos y proteínas de alta calidad y que se podría completar con una ensalada de hojas verdes para añadirle algo de fibra.