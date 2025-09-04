Alex Marugán (33), chef Michelin, lo confirma: "Para que la salsa para pasta quede cremosa, éste es el truco"
El joven cocinero madrileño lo tiene claro, cuando sus amigos le piden una receta para triunfar, no le piden ni curris ni ceviches ni ningún plato exótico. El éxito está en unos macarrones con chorizo.
- Total: 45 min
- Comensales: 4
Si tuvieras un amigo con dos restaurantes recomendados por la guía Michelin y te invitara a comer en su casa, ¿qué le pedirías? Porque a Álex Marugán, el chef al frente de Tres por Cuatro y Pacto Raíz, lo que le piden sus amigos es "pasta con chorizo". Así de simple.
Ahora bien, después de ver su receta, todos vamos a querer ser amigos de Álex o, como mínimo, tomar buena nota de ella para hacerla en casa y disfrutar como niños. Porque los macarrones con chorizo tienen ese poder, nos hacen reconectar con "lo de casa".
¿Su secreto? Cocinarlos con cariño y añadir un poco de nata a la salsa de tomate. Este ingrediente no solo ayudará a equilibrar la acidez del tomate, sino que le dará una cremosidad increíble. Con ella, la pasta quedará aún más deliciosa.
Macarrones para triunfar
En un vídeo subido a su perfil de Instagram (@marugansoria), el cocinero explica que se trata de una receta superfácil con la "que no fallas en la vida".
Todo comienza con un sofrito de cebolla, chorizo, tomate y vino blanco que servirá como base. Aunque con esto ya tendríamos suficiente para tener una buena salsa, al añadir nata podemos conseguir una salsa más emulsionada con una textura más homogénea.
Si, además, utilizamos un chorizo picante, puede ayudar a equilibrar el sabor haciendo que resulte más amable, pero sin perder carácter.
Como toque final, Álex Marugán opta por un queso manchego curado. Lo usa para cubrir los macarrones una vez cocinados y les da un golpe de gratinador con el fin de que la superficie se convierta en una suculenta capa dorada.
Ingredientes
- Macarrones, 400 g
- Cebolla blanca, 1 ud
- Chorizo picante, 200 g (o dulce, si no queremos que pique)
- Tomate triturado, 300 g
- Nata líquida, 200 ml
- Queso manchego curado, 150 g
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
- Vino tinto, 100 ml
- Sal, al gusto
Paso 1
Picamos finamente la cebolla en brunoise y la ponemos a pochar a fuego suave en una olla amplia con un poco de aceite de oliva hasta que esté transparente.
Paso 2
Mientras tanto, retiramos la piel del chorizo y lo cortamos en trozos pequeños. Lo añadimos a la olla con la cebolla pochada y dejamos que se sofría para que suelte la grasa.
Paso 3
Incorporamos el tomate y removemos bien para que se integre con el sofrito. Añadimos a continuación el vino tinto, subimos el fuego y dejamos que reduzca para que se evapore parte del alcohol.
Paso 4
Añadimos la nata líquida, removemos hasta tener una salsa homogénea y cocinamos a fuego lento durante unos 5 minutos.
Paso 5
Al mismo tiempo, cocemos los macarrones en abundante agua con sal durante el tiempo que indique el paquete. Los escurrimos y los incorporamos directamente a la olla con la salsa de chorizo. Removemos bien.
Paso 6
Pasamos la pasta a una bandeja apta para horno, cubrimos con el queso manchego rallado y gratinamos en el horno precalentado a 200 ºC hasta que el queso se funda y adquiera un tono dorado.
Más recetas con pasta y embutidos
Sabemos que las recetas de pasta con mucho queso y embutidos no son para todos los días, pero sí pueden ser un recurso para ocasiones esporádicas como puede ser una comida con amigos en la que necesitemos un menú low cost.
Al final, la "pasta con cosas" es siempre una solución económica que gusta a casi todos. Y las recetas que os dejamos a continuación son perfectas para alimentar a una tropa sin desestabilizar el presupuesto mensual.
-
Espaguetis a la amatriciana. Empezamos sofriendo guanciale -panceta curada-en una sartén hasta que quede dorado y crujiente. Añadimos un poco de vino blanco, tomate triturado, sal y guindilla al gusto.
Cocinamos la salsa a fuego medio hasta que reduzca y, mientras tanto, cocemos los espaguetis. Finalmente, los mezclamos con la salsa y espolvoreamos queso pecorino por encima.
-
Macarrones all’arrabbiata. En una sartén con aceite de oliva, doramos unos dientes de ajo y añadimos guindilla troceada. Incorporamos tomate triturado, sazonamos y cocinamos la salsa unos minutos hasta que espese.
Cocemos los macarrones y los mezclamos con la salsa. Justo antes de servir, espolvoreamos perejil fresco picado.
-
Macarrones con sobrasada. Cocemos los macarrones mientras en otra sartén deshacemos la sobrasada a fuego suave con un poco de aceite.
Añadimos nata líquida, sazonamos y mezclamos bien para obtener una salsa homogénea. Escurrimos la pasta y la incorporamos a la sartén.
-
Rigatoni con chorizos criollos. Quitamos la piel a los chorizos, los desmenuzamos y los ponemos en una sartén caliente con un poco de aceite.
Añadimos cebolla picada, guindilla y cocinamos hasta que esté todo bien dorado. Incorporamos tomate triturado, sazonamos y dejamos reducir. Cocemos los rigatoni, los mezclamos con la salsa y terminamos con un toque de orégano y queso rallado.