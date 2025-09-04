Alex Marugán (33), chef Michelin, lo confirma: "Para que la salsa para pasta quede cremosa, éste es el truco"

0 votos

Si tuvieras un amigo con dos restaurantes recomendados por la guía Michelin y te invitara a comer en su casa, ¿qué le pedirías? Porque a Álex Marugán, el chef al frente de Tres por Cuatro y Pacto Raíz, lo que le piden sus amigos es "pasta con chorizo". Así de simple.

Ahora bien, después de ver su receta, todos vamos a querer ser amigos de Álex o, como mínimo, tomar buena nota de ella para hacerla en casa y disfrutar como niños. Porque los macarrones con chorizo tienen ese poder, nos hacen reconectar con "lo de casa".

¿Su secreto? Cocinarlos con cariño y añadir un poco de nata a la salsa de tomate. Este ingrediente no solo ayudará a equilibrar la acidez del tomate, sino que le dará una cremosidad increíble. Con ella, la pasta quedará aún más deliciosa.

Macarrones para triunfar

En un vídeo subido a su perfil de Instagram (@marugansoria), el cocinero explica que se trata de una receta superfácil con la "que no fallas en la vida".

Todo comienza con un sofrito de cebolla, chorizo, tomate y vino blanco que servirá como base. Aunque con esto ya tendríamos suficiente para tener una buena salsa, al añadir nata podemos conseguir una salsa más emulsionada con una textura más homogénea.

Si, además, utilizamos un chorizo picante, puede ayudar a equilibrar el sabor haciendo que resulte más amable, pero sin perder carácter.

Como toque final, Álex Marugán opta por un queso manchego curado. Lo usa para cubrir los macarrones una vez cocinados y les da un golpe de gratinador con el fin de que la superficie se convierta en una suculenta capa dorada.

Ingredientes Macarrones, 400 g

Cebolla blanca, 1 ud

Chorizo picante, 200 g (o dulce, si no queremos que pique)

Tomate triturado, 300 g

Nata líquida, 200 ml

Queso manchego curado, 150 g

Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria

Vino tinto, 100 ml

Sal, al gusto Paso 1 Picamos finamente la cebolla en brunoise y la ponemos a pochar a fuego suave en una olla amplia con un poco de aceite de oliva hasta que esté transparente. Paso 2 Mientras tanto, retiramos la piel del chorizo y lo cortamos en trozos pequeños. Lo añadimos a la olla con la cebolla pochada y dejamos que se sofría para que suelte la grasa. Paso 3 Incorporamos el tomate y removemos bien para que se integre con el sofrito. Añadimos a continuación el vino tinto, subimos el fuego y dejamos que reduzca para que se evapore parte del alcohol. Paso 4 Añadimos la nata líquida, removemos hasta tener una salsa homogénea y cocinamos a fuego lento durante unos 5 minutos. Paso 5 Al mismo tiempo, cocemos los macarrones en abundante agua con sal durante el tiempo que indique el paquete. Los escurrimos y los incorporamos directamente a la olla con la salsa de chorizo. Removemos bien. Paso 6 Pasamos la pasta a una bandeja apta para horno, cubrimos con el queso manchego rallado y gratinamos en el horno precalentado a 200 ºC hasta que el queso se funda y adquiera un tono dorado.

