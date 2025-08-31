Dani García (49), chef español, lo tiene claro: "Si queréis un arroz sin carne con mucho sabor, éste es mi truco"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Cocinar un arroz, uno bueno, se entiende, puede parecer una tarea complicada; pero, cuando se aprenden los trucos y se le pilla "el tranquillo" resulta muy socorrido.

Dejando a un lado la paella, se pueden hacer arroces casi con cualquier cosa y no hacen falta ni carnes ni pescados ni mariscos para conseguir que el sabor sea un espectáculo.

¿Se pueden hacer arroces solo de verduras que de verdad tengan sabor? La respuesta la tiene Dani García y es que sí, vaya si se puede. Solo es cuestión de elegir bien los ingredientes y, en este caso, las setas son la clave.

Arroz de setas de Dani García

Arroz con setas de Dani García

En un vídeo subido a YouTube de cuando RTVE emitía el programa Hacer de Comer con Dani García, el chef malagueño cocinó un arroz de verduras en el que utiliza varios tipos de setas para que aporten tal intensidad de sabor que nadie echará de menos la carne.

Los trucos son sencillos, Dani García utiliza setas frescas de varios tipos y setas deshidratadas, que son puro umami -el sabor que también aporta la carne-. Éstas últimas las hidrata en un caldo caliente de verduras.

Las setas frescas, por el contrario, en vez de introducirse tal cual en el caldo, se deben marcar en la sartén sin nada de aceite hasta que se doren, pues esa capa dorada potenciará su sabor.

Como en todas las recetas de arroces, otro truco importante es la preparación del sofrito, es imprescindible añadir las verduras en el orden correcto, atendiendo a los tiempos de cocción de cada una, y siempre hay que reducirlo "a seco", para que no quede líquido residual que altere la proporción arroz/caldo necesaria para obtener el punto que buscamos.

Para este tipo de arroz, en los que se busca cremosidad, Dani García utiliza la misma técnica que se usa para los risottos italianos, es decir, primero sofríe el arroz hasta que tenga un aspecto nacarado y, a continuación, va añadiendo el caldo caliente poco a poco hasta que el arroz está en su punto. Unos 18 minutos de cocción.

Ingredientes Setas secas (boletus o shiitake), 60 g

Setas frescas variadas, 500 g

Arroz arborio, 320 g

Pimiento verde, 50 g

Pimiento amarillo, 50 g

Caldo de verduras, 750 ml

Chalotas, 2 ud

Calabacín, 100 g

Zanahoria, 100 g

Pulpa de ñora, 1 cucharada

Tomate rallado, 2 cucharadas

Ajo, 1 diente

Zanahoria, 100 g

Aceite de oliva virgen extra

Sal, al gusto

Hierbas aromáticas, al gusto Paso 1 Ponemos a calentar el caldo de verduras en una cazuela y añadimos las setas secas para que se hidraten en el caldo caliente. Paso 2 Mientras se infusionan las setas, cortamos finamente las chalotas. Cortamos también el calabacín en dados pequeños. Limpiamos y troceamos las setas frescas. Paso 3 Marcamos las setas que van para el sofrito en una sartén sin aceite hasta que se evapore el líquido y, cuando se empiecen a dorar, añadimos unas gotas de aceite para que se tuesten un poco más. Reservamos unas cuantas para decorar el plato en la presentación final. Paso 4 En una sartén grande, doramos ligeramente el ajo picado. Añadimos la chalota y, cuando esté transparente, incorporamos los tres tipos de pimientos picados. Paso 5 A continuación, añadimos la zanahoria también en brunoise. Dejamos pochar lentamente, añadimos el tomate rallado y cocinamos hasta que pierda el agua. Finalmente, incorporamos la pulpa de ñora y cocinamos bien hasta que el sofrito esté completamente seco. Paso 6 Añadimos las setas marcadas al sofrito, así como las setas rehidratadas del caldo bien escurridas. Mezclamos todo e incorporamos el arroz que sofreiremos brevemente hasta que tenga un aspecto nacarado. Paso 7 Cocinamos el arroz añadiendo el caldo poco a poco y removiendo de vez en cuando, como si se tratase de un risotto. Iremos añadiendo más caldo según el arroz lo absorbe durante unos 18 minutos. Paso 8 En los últimos minutos de cocción, incorporamos el calabacín crudo. El calor del arroz será suficiente para cocinarlo ligeramente, manteniendo su color y textura. Paso 9 Para terminar, ajustamos el punto de sal y añadimos hierbas aromáticas como tomillo y romero para dar un último toque de sabor. Paso 10 Para servir, decoramos el arroz con las setas reservadas que habremos marcado previamente en la plancha.

Más recetas con setas

Las setas, por lo fácil que es cocinarlas y lo bien que combinan con un buen número de ingredientes, resultan muy versátiles a la hora de preparar platos rápidos y completos como los que se proponen a continuación. Cinco ideas muy sencillas para preparar menús de plato único.