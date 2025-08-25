La receta fácil de ramen frío que arrasa en Japón en verano: hazla en casa en sólo 15 minutos

0 votos

Comensales: 3 o 4

El ramen no es sólo para el invierno. La sopa de fideos más de moda tiene también su versión fría, perfecta para combatir las altas temperaturas que estamos padeciendo este agosto.

El plato se llama Hiyashi Chuka y significa literalmente "chino frío", aunque en realidad se trata de una creación japonesa.

A diferencia del ramen tradicional, no lleva caldo hirviendo. En su lugar incluye fideos fríos acompañados de tortilla, jamón cocido, pepino, tomate, zanahoria, jengibre encurtido y una salsa a base de soja, vinagre de arroz, agua, azúcar y aceite de sésamo.

Según una de las teorías más aceptadas, el Hiyashi Chuka fue creado en 1937 en el restaurante chino Ryu-tei de Sendai, capital de la prefectura de Miyagi.

El propietario desarrolló este plato para ofrecer una alternativa refrescante durante los abrasadores meses de verano japonés, cuando los clientes no querían consumir sopas calientes.

En la actualidad, se ha convertido en un símbolo del verano en Japón, apareciendo en muchos restaurantes solo durante esa temporada.

Cómo cocinar ramen frío

A continuación, detallamos los ingredientes y los pasos a seguir para preparar en casa este plato tan rico y vistoso.

Ingredientes Para los fideos y toppings Fideos de ramen o fideos chinos , 250-360g

Huevos, 3-4

Jamón cocido, 120g

Pepino, 1

Tomates medianos, 2

Zanahoria, 1 (opcional)

Jengibre encurtido, al gusto

Aceite vegetal para cocinar, al gusto Para la salsa Salsa de soja, 6 cucharadas

Vinagre de arroz, 3-4 cucharadas

Azúcar, 4 cucharadas

Agua caliente, 2-3 cucharadas

Aceite de sésamo, 2-3 cucharadas

Jengibre rallado, 1 cucharadita

Mostaza, 1 cucharadita (opcional) Paso 1 Mezcla todos los ingredientes de la salsa en un recipiente. Usa 2-3 cucharadas de agua caliente para disolver bien el azúcar. Una vez mezclado, refrigera mientras preparas el resto. Paso 2 Hierve abundante agua y cocina los fideos según las instrucciones del paquete (normalmente 3 minutos). Una vez cocidos, escúrrelos y enfríalos inmediatamente con agua muy fría o hielo para cortar la cocción. Esto es crucial para conseguir la textura adecuada. Escúrrelos bien y añade un poco de aceite de sésamo para evitar que se peguen. Paso 3 Bate los huevos con una pizca de sal y azúcar. En una sartén antiadherente con un poco de aceite, haz tortillas muy finas (como crepes). Deja enfriar, enrolla cada tortilla y córtala en tiras finas. Paso 4 Corta el pepino en juliana fina (sin semillas), el jamón también en tiras finas, los tomates en gajos delgados y la zanahoria en juliana (si la usas). Paso 5 Coloca los fideos fríos en el centro del plato. Dispón los ingredientes por colores alrededor de los fideos: las tiras de tortilla, el pepino, el jamón, los tomates y el jengibre encurtido. La presentación colorida es característica de este plato. Paso 6 Sirve inmediatamente con la salsa fría por separado, para que cada comensal se la añada al gusto. También puedes verter la salsa directamente sobre el plato justo antes de servir.

Ramen frío. iStock

Es fundamental que todos los ingredientes estén bastante fríos antes de servirlos. Si no encuentras fideos típicos de ramen, puedes usar fideos chinos o espaguetis cocidos un poco más tiempo del normal.

Además, puedes personalizar el plato a tu gusto quitando o añadiendo ingredientes. Te animamos a probar otras variaciones de esta receta agregando alimentos como gambas cocidas, maíz, brotes de soja, tofu o pollo cocido desmenuzado.



Día Internacional del Ramen

Este lunes se celebra el Día Internacional del Ramen, una fecha que conmemora el lanzamiento el 25 de agosto de 1958 de la primera sopa instantánea de ramen, creada por Momofuku Ando, fundador de Nissin Foods.

Aunque el ramen es de origen chino y se popularizó ampliamente en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, la elección de la fecha se debe al impacto global de la versión instantánea, que democratizó su consumo y lo integró a la vida diaria de millones de personas.

El ramen procede de los fideos chinos llamados lamian, que significa "fideos estirados a mano". A finales del siglo XIX y principios del XX, inmigrantes chinos abrieron restaurantes en Japón, especialmente en Yokohama, ofreciendo una sopa de fideos que pronto se popularizó bajo el nombre de ramen.

Durante la posguerra, el ramen ganó mucha popularidad por ser una comida económica y sustanciosa. La variedad japonesa se caracteriza por el uso de un ingrediente llamado kansui, una solución alcalina que aporta la textura y color característicos a los fideos.

Actualmente, a pesar de sus raíces chinas, el ramen moderno se ha transformado en un icono culinario japonés y un plato fundamental en su dieta, con innumerables variantes regionales y un marcado estatus cultural tanto en Japón como internacionalmente.