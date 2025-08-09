Alfredo Vozmediano, rotundo sobre su "paella" con conservas: "Es el arroz más especial que he hecho; es uno de mis favoritos"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 3-4

En estos tiempos en los que el reloj parece ir siempre más rápido que nosotros, en estos días en los que nos sentimos como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas porque la vida no nos da para más, una receta como esta que propone Alfredo Vozmediano es toda una bendición.

Este joven madrileño, formado como cocinero en algunos de los mejores restaurantes del mundo como Noma, Maeemo, Disfrutar o Nerua, propone olvidarse por un momento de las paellas tradicionales y preparar un arroz lleno de sabor utilizando solo latas de conservas.

Una propuesta que, podría parecer arriesgada, pero que, tal como la plantea, es una manera de preparar una comida de lujo en un tiempo récord. "Es el arroz más especial que he hecho", confiesa el chef y, en COCINILLAS no nos cabe duda de que así es.

Un arroz con latas de conservas que parece de alta cocina

En un vídeo publicado en su canal de YouTube, el chef Alfredo Vozmediano (@avozmechef) explica de manera muy fácil cómo con tres latas de conservas y sin esfuerzo se puede hacer un arroz digno de un buen restaurante.

En pocos minutos, podemos tener listo un arroz así de apetecible sin más que seguir los sencillos pasos que indica este cocinero, uno de los más queridos en las redes sociales en las que cuenta con más de un millón de seguidores.

Para el chef, este arroz es "uno de sus favoritos" y, al final del vídeo, propone una forma muy "gocha" de comerlo. Consiste en hacerse un "montadito" colocando una cucharada del arroz con conservas ya terminado sobre una crujientísima patata frita de bolsa.

Ingredientes para hacer un arroz con latas de conservas Para una paella de 50 cm de diámetro Arroz bomba, 250 g

Mejillones en conserva, 1 lata grande

Caldo de marisco, 1 litro

Zamburiñas en salsa de vieira, 1 lata grande

Yema de huevo, 1 ud

Ajo, 1 diente

Sal, al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 60 ml

Zumo de limón, 1/2 cucharada

Sofrito casero de tomate, cebolla y pimiento, 2 cucharadas soperas colmadas

Navajas al natural, 1 lata

Cebollino fresco picado, 2 cucharadas Paso 1 Trituramos los mejillones junto con el caldo de marisco hasta obtener una mezcla homogénea. De este modo, se potenciará el sabor del caldo y, por extensión, el del arroz. Paso 2 Para el alioli, mezclamos el jugo de las zamburiñas con la yema de huevo, el diente de ajo, la sal, el zumo de limón y 50 ml aceite de oliva. Emulsionamos hasta obtener una textura más ligera que una mayonesa o un alioli tradicional. Paso 3 En una paella de 50 cm de diámetro, añadimos el aceite de oliva restante y el sofrito y cocinamos durante uno o dos minutos. Paso 4 Incorporamos el caldo de marisco y mejillones sobre el sofrito y lo llevamos a ebullición. Paso 5 Distribuimos uniformemente los 250 g de arroz bomba sobre el líquido caliente. Cocinamos durante 5 minutos a fuego alto, 10 minutos más a fuego medio y otros 2 minutos a fuego alto, sin remover, para que se forme un delicioso socarrat. Paso 6 Casi al final de la cocción, colocamos sobre el arroz las zamburiñas y las navajas, para que se caliente con el vapor y el calor del arroz. Paso 7 Una vez terminada la cocción, napamos las zamburiñas con alioli y espolvoreamos el cebollino fresco picado.

Una receta saludable, rápida y perfecta para impresionar

Este arroz con conservas del chef Alfredo Vozmediano es un ejemplo perfecto de cómo se puede preparar un plato de lujo de una forma ultrarrápida.

Utilizando simplemente unas latas de conservas se puede conseguir un sabor más intenso, si cabe, que con otros ingredientes frescos y sin necesidad de tener que planificar la compra previa de estos.

La receta, además, aprovecha al máximo las conservas integrando todos los líquidos de éstas en el caldo y en el alioli. Es así como se consigue aprovechar hasta la última molécula de sabor.

Desde el punto de vista nutricional, este plato no difiere mucho de otros arroces similares. Es una mezcla de los carbohidratos procedentes del arroz, que aportan energía, y las proteínas de alto valor biológico procedentes de las conservas que, si están elaboradas con aceite de oliva virgen extra, aportarán también grasas cardiosaludables.

Además, la receta es rica en minerales esenciales como fósforo, selenio y hierro, así como en vitamina B12 y folatos, nutrientes que contribuyen a la salud cardiovascular y al buen funcionamiento del sistema nervioso.

Aparte de ser una receta interesante desde el punto de vista nutricional, este arroz con conservas es ideal para quienes desean sorprender a sus invitados o disfrutar en familia de una comida especial sin tener que pasar horas en la cocina.

El trabajo a realizar se reduce a abrir conservas, elaborar un sofrito facilísimo -que se puede tener hecho con antelación- y controlar el tiempo de cocción del arroz.

Así, en menos de 30 minutos, contados desde que nos ponemos manos a la obra, se puede presentar en la mesa un arroz lleno de matices con un intenso sabor a mar con el que llevar al siguiente nivel cualquier celebración improvisada.