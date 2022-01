Pasta con brócoli y langostinos, una receta fácil para todos los días

Total: 40 min

Comensales: 4

Siempre me ha parecido que el matrimonio brócoli-gambas (o langostinos o cualquiera de sus primos) es muy bien avenido. Cuando era pequeña, mi madre me camuflaba el brócoli en un gratinado de bechamel con gambas y mucho queso absolutamente delicioso; aún lo recuerdo con mucho amor. Esta pasta nace de la misma pareja pero sin el añadido de la bechamel que, aquí, no nos hace ninguna falta y nos aportaría un extra de calorías que no queremos.

Me gusta esta salsa para la pasta corta, como penne u orecchiette, pero también la podríamos utilizar en espaguetis secos o incluso rellenar una lasaña con esta mezcla. Podríamos hacerla vegetariana si no añadiésemos los langostinos, claro está, y sólo conseguir esa profundidad de sabor maravillosa al incorporar un poco de pasta de miso. También podríamos hacer una versión con pastas de granos integrales o de legumbres si queremos apostar por algo menos calórico todavía.

Para esta receta, lo único que tendremos que tener cerca es un poco de pasta buena, un brócoli bien fresco, algo de queso parmesano, ajo y unas gambas, langostinos, o el crustáceo que nos apetezca y podamos. El secreto es deshacer ligeramente el brócoli para convertirlo en una especie de pasta, y que ésta bañe por completo la salsa, pero sin que se pase de cocción y suelte ese punto fétido que irremediablemente tienen las coles si nos pasamos de rosca. Si queréis probar con más recetas que inviten a todos a amar el brócoli, porque es sanísimo, empezad con una crema de brócoli y queso cheddar, con una quiche de jamón y brócoli o una ensalada de pollo, brócoli y trigo.

Cómo hacer pasta con brócoli y langostinos

Pasta con brócoli y langostinos Clara Villalón

Ingredientes Pasta corta, 300 g

Brócoli, 1 ud

Dientes de ajo, 2 ud

Chalota, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Sal, c/s

Colas de langostinos peladas, 16 ud

Pasta de miso, 1 cucharadita generosa

Pimienta negra molida, abundante

Queso parmesano rallado, 4 cucharadas

Ralladura de limón, c/s

Paso 1

Limpiar bien el brócoli, quitar el tallo y pelarlo bien y cortar las florecillas pequeñas. Lavar el brócoli bajo el agua para quitar los posibles restos de tierra. Los tallos del brócoli tendremos que partirlos en cuartos más o menos, para que no queden muy gruesos y luego también en trozos de un centímetro aproximadamente.

Paso 2

Poner a hervir abundante agua en un cazo y, cuando hierva, añadir la sal y el brócoli y dejar cocer 4 minutos. Entonces, sacar con la ayuda de una espumadera y reservar. Volcar ahí mismo la pasta y dejar cocinar el tiempo que mande el fabricante. Al final de la cocción de la pasta, reservar un vaso del caldo de la cocción de la pasta para luego añadirlo a la salsa.

Paso 3

En una sartén con un poco de aceite saltear los dientes de ajo pelados y picados finamente junto con la chalota pelada y picada también. Cuando empiecen a tomar color, a fuego medio algo, saltear ahí mismo los cuerpos de los langostinos pelados para que se doren por ambas partes en apenas unos segundos, reservar también sacándolos con la ayuda de una espumadera o de una espátula.

Paso 4

Añadir ahí mismo la pasta de miso y remover bien, intentando que se deshaga ligeramente. Incorporar también el brócoli ya previamente escaldado y el agua de la cocción, la ralladura de limón y abundante pimienta negra molida. Ahora empezará el proceso de cocción, a fuego medio-alto, sin dejar de machacar el brócoli contra la sartén. Habrá que conseguir una salsa cremosa, con algún trozo más grande de brócoli. Tardará entre 10 y 15 minutos en completarse la tarea.

Paso 5

Cuando ya tengamos lista la salsa, añadir un chorrito de aceite de oliva virgen extra o, alternativamente, un dado de mantequilla. Rallar también abundante queso parmesano por encima, remover bien y agregar la pasta a la receta. Volver a remover de nuevo para que todo se integre muy bien. Por último, incorporar los langostinos que habíamos salteado al principio y terminar removiendo durante un minuto más para que los langostinos también cojan calor.

Sigue los temas que te interesan