Receta de tallarines tres delicias como los de los restaurantes chinos

Total: 20 min

Comensales: 1

Nunca he tenido muy claro cuáles son las delicias de los restaurantes chinos, pues no en todos los chinos lo que acompaña a los tallarines tres delicias es lo mismo, de hecho, hasta he visto en algunos una versión a la que llaman tallarines mil delicias, que es algo así como "echa en el wok todo lo que encuentres por la nevera", porque la receta se presta a eso, a aprovechar cuanta verdura y proteína esté danzando por la nevera. Sigue leyendo para ver cómo hemos hecho los nuestros.

Ingredientes Cebolleta, 1

Calabacín, un trozo de unos 10 cm

Huevo, 1

Gambas sin piel, 150 g

Salsa de soja, 2 cucharadas

Ketchup, 1 cucharada

Aceite de sésamo, 1 cucharada

Aceite de girasol, 1 cucharada

Tallarines, 75 g

Sal

Paso 1

En una sartén o wok ponemos a calentar el aceite de girasol. Cuando esté caliente salteamos las gambas con una pizca de sal, lo justo para que tomen color. Las retiramos y reservamos.

Paso 2

En una olla ponemos a hervir agua en la que coceremos los tallarines siguiendo las instrucciones del paquete.

Paso 3

En el mismo wok y en el mismo aceite que hemos salteado las gambas, salteamos la cebolleta y el calabacín cortados en tiras finas.

Cuando estén ligeramente dorados, añadimos el huevo batido en forma de hilo mientras vamos removiendo para que el huevo se cuaje mientras lo vamos rompiendo en trocitos.

Añadimos el aceite de sésamo, la salsa de soja y el ketchup, mezclamos bien.

Paso 4

Finalmennte añadimos los tallarines cocidos y las gambas que teníamos reservadas. Salteamos todo junto y servimos inmediatamente.

Notas

Una cebolleta, un trozo de calabacín, unos guisantes, un pedazo de tofu, unos taquitos de bacon o de jamón cocido, un filete, unos restos de asado o pulled pork, unas gambas, un huevo, unos brotes de soja, una zanahoria,... son solo algunos ejemplos de posibles delicias que nos están aguardando en la nevera para que nos pongamos manos a la obra con unos tallarines tres delicias.