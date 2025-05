Palabra de chef: el truco de José Andrés para hacer "la mejor tortilla de la historia" en solo 45 segundos

0 votos

José Andrés, uno de los cocineros españoles más reconocidos a nivel internacional, vuelve a sorprender con una receta sencilla, pero ingeniosa. En COCINILLAS no hemos tardado en ponernos manos a la obra y nos ha encantado.

Se trata de la receta de una tortilla, que él mismo define como rápida y reconfortante, compartida durante una entrevista en el pódcast del humorista Joe Rogan, donde aprovechó para hablar de cocina, vida y activismo.

Cocina para cambiar el mundo

El cocinero presentaba su libro Change the recipe: because you can’t build a better world without breaking some eggs, donde comparte recetas e ideas sobre cómo la gastronomía puede ser una herramienta para el cambio social.

En esa línea, el chef recordó cómo una humilde tortilla se convirtió en un clásico durante la pandemia, cuando la preparaba junto a sus hijas en casa. Una receta simple que, según él, tiene el poder de alegrar un día gris.

Más allá de los fogones, José Andrés es también fundador de World Central Kitchen (WCK), la organización humanitaria que lleva comida caliente a zonas afectadas por desastres naturales o conflictos.

Con esta receta, como con su labor solidaria, el chef ha vuelto a demostrar que la cocina puede ser mucho más que un arte, puede ser una forma de cuidar, conectar y transformar. Y, lo mejor de todo, no se tarda ni un minuto.

Perfecta para una cena rápida

Desde el punto de vista nutricional, la tortilla que propone José Andrés es una opción ligera y saciante, ideal para una cena exprés.

El huevo aporta proteínas de alto valor biológico, grasas saludables y una buena dosis de vitaminas como la B12 y la D. Destaca también por ser fuente de colina, un nutriente esencial para el sistema nervioso y el hígado.

La mayonesa, aunque algo más calórica, añade cremosidad y mejora la textura sin necesidad de añadir otras grasas en la cocción, como mantequilla o quesos, que también son habituales en este tipo de tortillas.

Esta receta puede ser también una buena opción para un desayuno proteico, por ejemplo, acompañándolo con una pieza de fruta, una rebanada de pan integral y unas láminas de aguacate.

Además, su preparación rápida y sin complicaciones la convierte en una solución perfecta para esos días en los que apenas tenemos tiempo, pero no queremos renunciar a una comida nutritiva.