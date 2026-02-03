María Lo, cocinera: "Para un pollo increíble, el 'truco' de los chinos es cocerlo 24 minutos con una pastilla de caldo de ave"

0 votos

El pollo es uno de esos alimentos que funcionan como 'fondo de armario' en la gastronomía. Un poquito de esta proteína te puede salvar fácilmente una comida y siempre es fácil de combinar con múltiples productos.

Ya sea asado, frito, en caldo, o en guiso, es un comodín técnico muy socorrido que también funciona como protagonista de numerosos platos festivos (pollos rellenos, asados de Navidad, etc).

Y es que sólo con un pollo se pueden sacar pechugas para hacer a la plancha o salteadas, muslos y contramuslos para guisos, alas para frituras, y carcasa y menudillos para caldos y sopas intensos.

Pollo blanco chino de María Lo

En la gastronomía china el pollo es uno de los imprescindibles en el Año Nuevo Chino, donde debe aparecer junto al pescado. De hecho, tienen un refrán que dice que "No hay banquete sin pollo".

Ciertas partes de este animal tienen su propio simbolismo en esta festividad: por ejemplo, las patas de pollo se sirven porque su nombre contiene el verbo "agarrar/sujetar", y se comen para asegurar la fortuna para el año nuevo.

Además, forma parte de multitud de platos regionales: desde el pollo Kung Pao típico de Sichuan hasta sopas de pollo en Hubei, arroces con pollo en Hainan o salteados como el pollo con almendras en la cocina china popularizada en restaurantes.

La cocinera María Lo, de orígenes chinos, es una prueba de la importancia de este producto en la gastronomía del Gigante Asiático. La ganadora de MasterChef 10 ha compartido recientemente en sus redes sociales la receta china de pollo blanco de su padre, nacido en Hong Kong.

"Básicamente es un pollo entero aderezado la noche anterior con sal y pimienta blanca y cocido en agua con una pastilla de caldo de ave", explica la joven. "Suena así como raruno, pero no", aclara.

"Os aseguro que es un plato que queda súper equilibrado de sabores y texturas. Podría comerlo todos los días", expone, animando a sus seguidores a cocinarlo en casa. Todos los detalles de esta receta, a continuación.

Ingredientes Para el pollo Pollo entero de 1,5 kg aprox., 1

Pimienta blanca en polvo, al gusto

Agua para cocer

Pastilla caldo de ave, 1 Para la lechuga frita Lechuga romana, 1

Ajo, 1 diente

Salsa de soja, 3 cucharadas

Aceite suave 0,4, 2 cucharadas Para el arroz blanco Arroz blanco, 80 g por persona

Agua, el doble de arroz y un poco más Para el aceite de cebolleta Aceite suave de oliva 0.4, 200 g

Cebolleta verde, 3 tallos

Sal, al gusto Paso 1 Salpimenta el pollo por dentro y por fuera y déjalo reposar en un plato toda la noche. Paso 2 Al día siguiente llena de agua una olla con suficiente capacidad y pon el caldo de ave. Levanta a hervor y cocina el pollo sumergido 12 minutos por un lado y 12 minutos por el otro. Paso 3 Mientras, prepara el arroz. Pon el arroz en un colador y límpialo debajo del grifo hasta que no salga agua blanquecina. Una vez limpio, ponlo en un cazo y cúbrelo con un dedo de agua por encima del arroz y un poco más. Paso 4 Pon a fuego medio y una vez rompa a hervir, baja el fuego al mínimo y tápalo. Deja que se consuma todo el agua y una vez ya no haya, sin destapar la olla, deja reposar unos 8 minutos tapado con un paño. Paso 5 Una vez esté el pollo listo, sácalo con cuidado y déjalo reposar para que se atempere un poco. Paso 6 Ahora haz la lechuga frita. Para ello separa bien las hojas de lechuga, lávalas y sécalas bien con papel de cocina para que no tengan agua. Paso 7 En una olla o sartén grande, pon el aceite a fuego medio y agrega el ajo cortado en láminas. Antes de que coja color, añade la lechuga y remueve para que se cocine por todas partes. La idea es que se vaya ablandando poco a poco. Paso 8 Cuando haya perdido casi la mitad de volumen, añade la salsa de soja y cocina 1 minuto más para integrar todos los sabores. Reserva. Paso 9 Para terminar, haz el aceite infusionado con tallo de cebolleta. En un cazo pon el aceite y llévalo a 180ºC aprox. Mientras se calienta el aceite, corta en rodas finas los tallos verdes y ponlos en un bol que resista bien el calor. Sálalos. Paso 10 Una vez que esté ela ceite caliente, con mucho cuidado, vuelva el aceite encima de la cebolleta. Mezcla y reserva. Paso 11 Para terminar, trocea el pollo y sírvelo con un poco de arroz blanco, la lechuga frita y acompáñalo todo con el aceite de cebolleta.

Como vemos, el pollo se acompaña de arroz blanco, hojas de lechuga romana frita con ajo laminado y salsa de soja y un aceite de los tallos de cebolleta infusionados con una pizca de sal.

Quizá pueda parecer algo laborioso, pero si sigues paso a paso cada una de las instrucciones, seguro que el resultado será digno de una velada festiva en la mismísima China.