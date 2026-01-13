Loli, cocinera: "Las pechugas de pollo más jugosas se consiguen con 400 gramos de tomate frito, una cebolla y 3 patatas"
Unos simples filetes de pollo se pueden convertir en un plato de lujo con esta sencilla receta que está lista en solo 30 minutos.
- Total: 30 min
- Comensales: 4
El pollo es una de las carnes que más se consumen en el mundo, y no es difícil entender por qué. Es una carne asequible, fácil de preparar y se adapta a cualquier tipo de cocina.
Desde guisos caseros hasta platos con toques exóticos, el pollo tiene la capacidad de integrarse perfectamente en recetas sencillas, pero sabrosísimas, ya que su sabor delicado le permite absorber el de un montón de condimentos diferentes.
En muchos hogares en España, es el ingrediente base para comidas rápidas entre semana con las que no es necesario renunciar a una alimentación saludable que también se disfruta, como la receta de pechugas de pollo con tomate que proponemos hoy.
Se trata de un plato con ingredientes al alcance de todos y fácil de hacer, incluso para aquellos que no tengan experiencia con los fogones, que permite disfrutar de una comida completa y casera en apenas media hora.
Pechugas de pollo con tomate
Esta receta que prepara la cocinera Loli, al frente del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, que cuenta con casi 3 millones de suscriptores es un ejemplo de cómo con unos simples filetes de pechuga de pollo y poco más se puede preparar un menú de plato único.
La receta es tan sencilla que ni siquiera hacen falta trucos para que salga bien a la primera, aunque Loli sí tiene un par de recomendaciones para llevar el plato a un nivel superior.
Explica que es aconsejable pelar los pimientos con ayuda de un pelador de verduras para evitar que la piel no se desprenda durante la cocción y queden esas pielecillas sueltas que a muchos les desagradan.
Otro punto que recalca es el de aprovechar los jugos caramelizados que quedan en el fondo de la cazuela después de dorar el pollo, un truco muy de abuela que potencia muchísimo el sabor de cualquier guiso.
Para terminar, comenta que, aunque lo ideal es dar el toque final en el horno para gratinar el queso, si hay prisa o no se dispone de horno, se puede fundir el queso simplemente tapando la cazuela para que se funda con el propio calor del guiso.
Ingredientes
- Pechuga de pollo en filetes, 600 g
- Pimiento rojo, 1 ud
- Pimiento verde, 1 ud
- Cebolla, 1 ud
- Ajo, 3 dientes
- Patatas, 3 o 4 ud (según tamaño)
- Tomate frito estilo casero, 400 g
- Perejil fresco, al gusto
- Hierbas aromáticas secas (orégano, tomillo, albahaca), 1 cucharada
- Sal, al gusto
- Pimienta negra molida, al gusto
- Aceite de oliva virgen extra, cantidad necesaria
- Queso rallado (mezcla de gouda y cheddar o mozzarella), 100 g
Paso 1
Picamos finamente la cebolla y los dientes de ajo, podemos hacerlo con una picadora para agilizar el proceso. Retiramos las semillas y los filamentos blancos de los pimientos; los pelamos con un pelador de patatas para evitar que se desprenda la piel durante la cocción y los cortamos en trozos medianos.
Paso 2
Pelamos, lavamos y cortamos las patatas en rebanadas gruesas y luego en trozos medianos. Picamos el perejil fresco y lo reservamos. Salpimentamos los filetes de pechuga de pollo por ambos lados al gusto.
Paso 3
En una sartén o cazuela amplia, calentamos un poco de aceite de oliva virgen extra y doramos los filetes de pollo a fuego alto por ambas caras. Las retiramos y las reservamos en un plato.
Paso 4
En la misma sartén, añadimos una cucharada adicional de aceite y pochamos la cebolla y el ajo con una pizca de sal durante unos 4 minutos, removiendo bien para aprovechar el fondo de cocción del pollo. Incorporamos las patatas y los pimientos, tapamos y cocinamos a fuego medio durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue.
Paso 5
Cuando las patatas estén casi cocidas, añadimos el tomate frito, el perejil picado, las hierbas aromáticas y ajustamos de sal. Mezclamos todo y, cuando comience a hervir, tapamos y cocinamos durante 10 minutos más o hasta que las patatas estén tiernas al pincharlas. Rectificamos de sal si es necesario.
Paso 6
Colocamos los filetes de pollo en la cazuela, hundiéndolos ligeramente en la salsa para que se impregnen bien.
Paso 7
Cubrimos con el queso rallado. Podemos optar por tapar la cazuela y dejar que el queso se funda con el calor residual o gratinar en horno precalentado a 200 °C con calor arriba y abajo durante 10 minutos si la cazuela es apta. Al finalizar, espolvoreamos un poco más de perejil fresco y servimos caliente.