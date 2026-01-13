Loli, cocinera: "Las pechugas de pollo más jugosas se consiguen con 400 gramos de tomate frito, una cebolla y 3 patatas"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

El pollo es una de las carnes que más se consumen en el mundo, y no es difícil entender por qué. Es una carne asequible, fácil de preparar y se adapta a cualquier tipo de cocina.

Desde guisos caseros hasta platos con toques exóticos, el pollo tiene la capacidad de integrarse perfectamente en recetas sencillas, pero sabrosísimas, ya que su sabor delicado le permite absorber el de un montón de condimentos diferentes.

En muchos hogares en España, es el ingrediente base para comidas rápidas entre semana con las que no es necesario renunciar a una alimentación saludable que también se disfruta, como la receta de pechugas de pollo con tomate que proponemos hoy.

Se trata de un plato con ingredientes al alcance de todos y fácil de hacer, incluso para aquellos que no tengan experiencia con los fogones, que permite disfrutar de una comida completa y casera en apenas media hora.

Pechugas de pollo con tomate

Pollo con tomate de Loli Domínguez

Esta receta que prepara la cocinera Loli, al frente del canal de YouTube La cocina de Loli Domínguez, que cuenta con casi 3 millones de suscriptores es un ejemplo de cómo con unos simples filetes de pechuga de pollo y poco más se puede preparar un menú de plato único.

La receta es tan sencilla que ni siquiera hacen falta trucos para que salga bien a la primera, aunque Loli sí tiene un par de recomendaciones para llevar el plato a un nivel superior.

Explica que es aconsejable pelar los pimientos con ayuda de un pelador de verduras para evitar que la piel no se desprenda durante la cocción y queden esas pielecillas sueltas que a muchos les desagradan.

Otro punto que recalca es el de aprovechar los jugos caramelizados que quedan en el fondo de la cazuela después de dorar el pollo, un truco muy de abuela que potencia muchísimo el sabor de cualquier guiso.

Para terminar, comenta que, aunque lo ideal es dar el toque final en el horno para gratinar el queso, si hay prisa o no se dispone de horno, se puede fundir el queso simplemente tapando la cazuela para que se funda con el propio calor del guiso.