Joël Robuchon, chef con 32 estrellas: "El cordero quedará jugoso si se asa 15 minutos por cada 500 g de peso"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2-3

Pensando en la Nochebuena y el eterno asado de carne que cada año llena de felicidad tantas mesas en España, hemos elegido la técnica de uno de los mejores chefs de la historia para cocinar una paletilla de cordero.

Aunque es frecuente que se venda el cordero por mitades o enteros y suele salir mejor de precio, cuando lo que se busca es un resultado excelente, la paletilla es la mejor opción. Una pieza que, aunque bastante similar a la pierna, posee más grasa y una gran cantidad de líquido en el omóplato que hace que quede jugosísima.

La paletilla de cordero, por su reducido tamaño, es también una opción ideal para cuando necesitemos muy pocas raciones. Si se trata de un cordero lechal muy pequeño, podemos considerar incluso una paletilla por ración.

Los secretos de un chef con 32 estrellas Michelin

El chef francés Joël Robuchon ha sido uno de los cocineros más importantes de este primer cuarto de siglo. Su extensa y brillante trayectoria profesional lo ha llevado a ser mundialmente reconocido como un icono de la alta cocina francesa. Hasta su fallecimiento en agosto de 2018, escribió numerosos libros de cocina y llegó a ser el chef con más estrellas Michelin del mundo, pues entre todos sus restaurantes alcanzó a sumar hasta 32.

Entre su legado quedan numerosas recetas y consejos para cocinar con el refinamiento que caracteriza a la cocina gala. Y, de todos los que podemos seguir para cocinar cordero, para Robuchon hay uno que es especialmente importante y es cocinarlo siempre con el hueso, pues así la carne tendrá mucho más sabor.

A la hora de comprar la carne, el chef recomendaba siempre pedirle al carnicero la paletilla con el hueso y la zona del omóplato y pedirle también recortes y algunos otros huesos troceados como los del cuello o la cadera, pues nos servirán no solo como apoyo para preparar el asado, sino también para preparar caldos y fondos que potenciarán mucho el sabor de algunas recetas.

En cuanto a la cocción, Robuchon sugiere un horneado breve, de solo 15 minutos por cada medio kilo de carne, a una temperatura muy alta, para conseguir una carne dorada por fuera y muy jugosa por dentro sin necesidad de realizar dos cocciones.