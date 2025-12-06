Dani García (49), chef, sobre la carne guisada: "Para que quede más rica y tierna, cocínala a 100 grados con estas 4 especias"

El chef Dani García en un montaje de El Español E.E.

Esta receta de Dani García es sumamente sencilla, pero es perfecta para los menús navideños de todos aquellos que no se quieran complicar la vida.

Total: 6 h

Comensales: 4

Cocinar un plato sabroso que nos haga triunfar hasta con los comensales más exigentes no tiene por qué ser sinónimo de necesitar muchos ingredientes o muy caros ni de aplicar técnicas complicadas.

Y la prueba la tenemos en esta sencilla receta de carrilleras de cerdo del chef Dani García. Un plato que se sirve en su restaurante Tragabuches y que se elabora con uno de los cortes tradicionalmente más humildes del cerdo.

Una carne económica que, convenientemente guisada,resulta tan tierna como la mantequilla. Si, además, se acompaña con una salsa como la que propone el chef malagueño, el resultado es una comida de fiesta que puede ser una buena alternativa al cordero y al cochinillo tan típicos en España el día de Navidad.

Como maridaje, un tinto de cuerpo medio como La Hoya El cuerno Fincas de Monte Yerga, elaborado con uvas tempranillo y con seis meses de crianza en barrica de roble, aportará acidez suficiente para limpiar el paladar entre bocados, pero sin opacar los matices del plato.

Un "guiso" peculiar

El chef Dani García en su canal de YouTube Como Dani, nos enseña cómo cocinar las carrilleras de cerdo de una forma que se sale de los guisos habituales. Para que queden muy tiernas y melosas, sugiere confitarlas.

Carrilleras confitadas de Dani García

Frente al clásico guiso con hortalizas y vino, el chef malagueño propone una cocción lenta en grasa, una técnica muy utilizada en restaurantes que aporta una textura y sabor inigualables.

Emplea aceite de girasol, que es una opción económica y neutra en cuanto a sabor, aunque no descarta la manteca de cerdo como una opción igualmente válida.

Para dar sabor lo que sí utiliza es ajo y cuatro especias: tomillo, romero, laurel y granos de pimienta negra ligeramente machacados.

Las carrilleras, previamente salpimentadas, se sumergen en esta base y se cocinan sin que la temperatura supere nunca los 100 °C. La clave está en mantener el fuego bajo durante toda la cocción, que durará de 6 a 8 horas, hasta que la carne esté extremadamente tierna.

Mientras tanto, se prepara aparte la salsa que acompañará a la carne. Según explica es como hacer un guiso en dos partes. De esta manera, la cebolla de la salsa solo se cocina el tiempo que se tiene que cocinar en vez de cocinarse durante horas con la carne.

Una vez confitadas, las carrilleras se incorporan a la salsa, se les da un breve hervor y se rectifican de sal y pimienta. Y, para terminar el plato, sugiere acompañarlas con patatas paja y hojas de perejil frito.