Rosa González, madre cocinera, sobre el pollo guisado: "El truco para que quede tierno es dejarlo unos 30 minutos a fuego medio"

Total: 1 h

Comensales: 4-6

El pollo guisado es una de las recetas más clásicas y reconfortantes de la cocina casera, apreciada por su sabor profundo y su versatilidad. Se elabora cocinando trozos de pollo a fuego lento junto con verduras, caldo y, en ocasiones, vino, permitiendo que todos los ingredientes se integren y potencien el sabor del conjunto.​

Este plato tiene raíces en muchas culturas, pero en la cocina española y latinoamericana destaca como una opción económica, nutritiva y llena de sabor.​ Uno de sus principales atractivos es la salsa que se obtiene al estofar los ingredientes, perfecta para acompañar con pan o patatas.

Rosa González, conocida en redes como @cocineraymadre, ha compartido a través de su canal su propia receta de este plato estrella, pensada para entre cuatro y seis personas.

Su proyecto se centra en elaboraciones fáciles, pensadas para familias y cocinas reales, promoviendo recetas resultonas, ingredientes del día a día y soluciones prácticas tanto para comidas cotidianas como para ocasiones especiales.​

Además de ser cocinera, Rosa es madre de dos hijos, lo que influye en ese enfoque de sus recetas, buscando siempre que sean nutritivas, sencillas y aptas para todos.

Pollo guisado casero

"Vamos con la receta de pollo guisado que siempre triunfa en casa", anuncia Rosa. "La he preparado muchas veces y siempre gusta. Es muy fácil de hacer, con pocos ingredientes y un resultado espectacular", asegura.

Rosa recomienda acompañar el pollo con una ensalada verde para tener "una comida perfecta" y coger pan para mojar la salsa: "Lo vas a necesitar".

Ingredientes Pollo troceado, 1kg

Cebolla grande, 1

Dientes de ajo, 3

Vino blanco, 1 vaso

Harina

Aceite de oliva

Sal y pimienta, al gusto

Caldo de pollo, 1 litro Paso 1 En una cazuela grande, echa un buen chorro de aceite de oliva y deja que se caliente. Mientras, salpimenta el pollo, enharínalo y dóralo por tandas en la cazuela. Cuando esté bien dorado por todos lados, retíralo y reserva. Paso 2 Pica la cebolla y el ajo en trozos muy finos y ponlos en la cazuela, quitando antes el exceso de aceite. Deja que se cocinen a fuego bajo hasta que queden blandos y dorados. Luego, vierte el vino blanco y deja que reduzca. Paso 3 Añade de nuevo el pollo a la cazuela y cúbrelo con el caldo. Cuando empiece a hervir, déjalo durante unos 30-40 minutos a fuego medio hasta que esté tierno.

Trucos para un pollo guisado perfecto

Para un sabor más intenso, añade zanahorias y laurel al sofrito. Además, si el caldo puede ser casero, mucho mejor. También puedes dejar que el vino se reduzca durante más tiempo sin tapa al final de la cocción para una salsa más concentrada.

Por otra parte, si quieres un guiso más ligero, retira la piel del pollo antes de dorarlo y añade un chorrito de limón para quitar grasa.​

Para reducir el tiempo de cocción sólo tienes que cortar el pollo en trozos pequeños, del tamaño de un bocado, o usar una olla a presión.

Puedes usar especias como pimentón dulce o incluso un toque de canela, paprika o azafrán para darle color y aroma.​

Por último, se recomienda rectificar la sal y la pimienta al final, cuando todos los sabores se hayan integrado.​