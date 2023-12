Solomillo de cerdo al champán con champiñones, una receta de fiesta sin gastar mucho

Total: 40 min

Comensales: 4

Ya casi está aquí la Navidad, los días de turrón y champán por excelencia. Días de cocinar mucho y muy rico, generalmente para compartir, para agasajar a los seres queridos y, no pequemos de falsa modestia, también para lucirnos como cocinillas y que nos alaben un poco, que a todos nos gusta que, al menos de vez en cuando, nos suban la autoestima.

[Albóndigas de cordero al curry rojo, una receta del chef de Tripea para rebañar el plato]

Pero también son días de cava y champán, así que, por qué no hacer también que la bebida protagonista de las fiestas más entrañables del año sea también protagonista de un platazo. Y eso han hecho en Palacio de los Olivos, que, además de hacer el mejor AOVE del mundo en variedad picual, también nos han pasado una receta perfecta para sorprender a todos sin gastarnos un dineral. Este solomillo de cerdo al champán con champiñones y aceite picual no dejará a nadie indiferente.

[Croquetas de jamón perfectas: la mejor receta y todos los trucos para hacerlas en casa]

No necesitarás muchos ingredientes, solo un buen solomillo de cerdo, un poco de cava o champán -es una receta perfecta para hacerla si abrimos una botella de champán y no nos la terminamos en el día-, el mejor aceite y, aunque no sea parte de la receta, un buen pan, porque vas a disfrutar mucho mojando en esta salsita.

El cerdo, un olivo con patas

Según explica la Fundación Española de la Nutrición, «en promedio, la carne de cerdo contiene aproximadamente un 23 % de grasa. Como cualquier alimento que procede de un animal terrestre, el cerdo contiene grasa saturada y colesterol. Sin embargo, la proporción de grasa monoinsaturada (42 %), representada por el ácido oleico es mayor que la de la grasa saturada, presente en un 32 % aproximadamente (ác. esteárico). Incluso contiene más cantidad de grasa insaturada que la carne de ternera. Esto justificaría la expresión que se oye en determinados círculos de que el cerdo es «un olivo con patas». En el cerdo de raza ibérica la proporción de grasa monoinsaturada es mayor todavía, debido principalmente a la alimentación del animal, y supera el 50 % del total».

La carne de cerdo también aporta minerales como el cinc, con una biodisponibilidad notable respecto a la de este mineral en alimentos de origen vegetal. Aporta también en cantidades destacables potasio, fósforo y selenio.

La de cerdo es una de las carnes con mayor cantidad de tiamina y constituye también una buena fuente de vitaminas B12, B6 y niacina. Para mejorar el perfil calórico de nuestra dieta actual se recomienda que, a la hora de elegir la carne de cerdo, se opte por las piezas más magras como el lomo o el solomillo, relegando las carnes grasas a un consumo más esporádico.

Ingredientes para hacer solomillo al champán Solomillos de cerdo, 2 ud

Aceite de oliva virgen extra variedad picual, 2 cucharadas

Ajo, 3 dientes

Champán, 1 vaso

Nata líquida, 100 ml

Champiñones, 250g

Sal

Pimienta

Paso 1

En una cazuela, ponemos a calentar el aceite de oliva virgen extra a fuego alto.

Paso 2

Cortamos los solomillos en trozos, los salpimentamos y, cuando el aceite esté muy caliente, marcamos éstos junto a los dientes de ajo pelados y troceados.

Paso 3

En la misma cazuela, para que se cocinen en el mismo aceite, añadimos los champiñones limpios y troceados.

Paso 4

Cuando los champiñones hayan cogido color, se añade el vaso de champán y se deja cocinar todo a fuego medio durante unos 10-15 minutos.

Paso 5

Cuando se haya evaporado el alcohol, añadimos la nata líquida y dejamos cocinar durante otros 10 minutos. Dejamos reposar la salsa durante unos minutos o, si es posible, durante un par de horas para que se asienten bien los sabores.

Paso 6

Servimos los solomillos salseando por encima y, como toque final, regamos con un hilo de aceite de oliva virgen extra.

Sigue los temas que te interesan