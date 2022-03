Total: 1 h

Comensales: 4

Siempre he tenido esa eterna lucha con el pollo frito: o queda muy crujiente por fuera y seco por dentro o el rebozado no es lo suficientemente crujiente para que esté jugoso en el interior. Con esta receta, el dilema se soluciona. Marinar los muslitos de pollo es clave al igual que es clave el rebozado que se le da después y la doble fritura, una técnica muy asiática. Así, os puedo asegurar que conseguiréis un rebozado maravilloso, hipercrujiente, y un interior del pollo sedoso y megajugoso que hará que no queráis dejar de comerlo. Conseguir un bocado gourmet de un simple pollo frito es, como está visto con esta receta, posible.

Además, aquí entra en juego una mahonesa de aceituna negra Cacereña y un punto de alcachofas, que es la encargada del contraste. Perfecta para mojar o para ser añadida directamente por encima del pollo a la hora de ser consumido. Para hacerla sólo mezclo mahonesa casera hecha con aceite de girasol con polvo (o tierra) de aceituna negra y crema de alcachofas. La tierra de aceituna negra Cacereña hecha con Aceitunas de España será un descubrimiento para todo aquel que no la haya hecho /probado con anterioridad porque nos permite dar un golpe de sabor extra a cualquier plato.

La tierra de aceitunas es, para que nos entendamos, una sal aromatizada de aceituna que te permitirá elaborar platos que estén a la altura de las recetas elaboradas por grandes chefs gracias a la campaña llevada a cabo por Aceitunas de España para reinventar la aceituna como ingrediente en la cocina.

Cómo hacer muslitos de pollo con aceitunas Cacereñas y alcachofas

Aceitunas negras Cacereñas, muslitos de pollo y alcachofas Clara Villalón

Ingredientes Muslitos de pollo, 8 ud

Aceite de oliva para freír, cantidad abundante

Aceituna negra Cacereña con hueso, para acompañar Para la mezcla de especias: Pimentón dulce, 2 cucharadas

Ajo en polvo, 2 cucharaditas

Chili en polvo, 2 cucharaditas

Pimienta negra molida, 1 cucharadita

Orégano, 1 cucharada Pastilla de caldo de pollo, 1 ud

Pastilla de caldo de pollo, 1 ud

Huevo, 1 ud

Vinagre, 3 cucharadas

Leche, 500 ml Para la mayonesa de alcachofas y aceitunas negras: Aceituna negra Cacereña sin hueso, 100 g

Peladuras de alcachofas, 2 ud

Cebolla, ½ ud

Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas

Sal, c/s

Azúcar, 1 cucharadita

Mahonesa, 4 cucharadas Para el rebozado del pollo: Harina de bizcocho (con levadura añadida), 150 g

Harina de arroz, 80 g

Cúrcuma, 1 cucharada

Paso 1

Mezclar todos los ingredientes de la marinada y sumergir en ellos los muslitos de pollo. Tapar y dejar en la nevera durante, al menos, 4 horas. Lo ideal es dejarlos toda la noche.

Paso 2

Para preparar la crema de alcachofas, pochar la cebolla picada fina con el aceite de oliva hasta que coja un tono color miel. Añadir entonces las peladuras de las alcachofas, sin los tallos porque amargan, incorporar 100 ml de agua, sal y cocinar hasta que estén muy tiernas. En la olla exprés tardarán 25 minutos.

Paso 3

Mientras tanto, hacer el polvo de aceituna negra. Para ello, poner en un plato un papel de cocina y sobre éste las aceitunas. Llevar al microondas durante 18 minutos a potencia máxima. Cuando estén bien secas, triturar hasta conseguir un polvo de aceituna del tamaño que cada uno quiera, perfecto para condimentar cualquier cosa.

Paso 4

Triturar las alcachofas con un poco más de aceite, sal y el azúcar y, si es necesario, pasar por un chino o una estameña para que quede un puré sin grumos. Mezclar dos cucharadas con la mahonesa y dos cucharadas de polvo de aceitunas y reservar.

Paso 5

Sacar los muslitos de la marinada, pasar una vez por la mezcla de harinas con cúrcuma, volver a pasar por la marinada, otra vez por las harinas y freír hasta que se doren en abundante aceite de oliva a 160 ºC. Tardarán unos 5 minutos en total. Retirar a un papel absorbente.

Paso 6

Tras esta primera fritura, freír una vez más, pero con el fuego más fuerte, a unos 180 ºC, para que le dé un crujiente extra a nuestros muslitos. Será ahora una fritura de unos 30-45 segundos aproximadamente. Sacar a un papel absorbente de nuevo.

Paso 7

Terminar el pollo frito con la mahonesa de aceituna negra y alcachofas y añadir un poco más de polvo de aceituna negra.

Sigue los temas que te interesan