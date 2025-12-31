Mojito especial de Navidad: receta fácil con leche de coco y frutos rojos del mejor cóctel para brindar esta Nochevieja

0 votos

El mojito es uno de los cócteles más reconocibles del mundo. De origen cubano, es famoso por su frescura, su equilibrio entre lo dulce y lo ácido y el aroma inconfundible de la hierbabuena.

Aunque es típico del verano y el calor, también puede adaptarse a la temporada invernal sin perder su esencia. De hecho, es probable que a muchos les termine gustando más la versión navideña que la tradicional.

Con sólo un poco de leche de coco y algunos frutos rojos tendremos un mojito completamente diferente, muy vistoso y fácil de preparar en casa, perfecto para brindar esta Nochevieja y despedir el año. ¡Una receta que cautivaría al mismísimo Grinch!

Mojito de Navidad, receta paso a paso

Como decíamos, para un vaso grande de 'mojito de Navidad' se necesitan pocos ingredientes y casi todos son fáciles de encontrar en cualquier supermercado.

La clave está en respetar la base del mojito clásico (ron, lima, azúcar, hierbabuena y soda) y sumar elementos que recuerden a la repostería y los colores típicos de estas fechas.

La elaboración es muy sencilla y no requiere utensilios profesionales, más allá de un vaso ancho, una cuchara larga y algo para machacar suavemente las hojas de hierbabuena. (¡Ojo! Es importante no pasarse al triturar la hierba para evitar que amargue y mantener el perfil aromático fresco).

Ingredientes Ron blanco, 50 ml

Leche de coco o crema de coco, 30 ml

Zumo de 1/2 lima, unos 15–20 ml

Agua con gas o soda (hasta terminar de llenar el vaso)

Hierbabuena o menta fresca, 8-10 hojas

Azúcar blanco o moreno, 2 cucharaditas

Hielo picado o en cubos (al gusto)

Granada y/o frutos rojos (arándanos, frambuesas), 1-2 cucharadas

Ramita de hierbabuena para decorar Paso 1 Coloca en un vaso ancho el azúcar, el zumo de media lima y las hojas de hierbabuena. Paso 2 Machaca todo suavemente con un mazo o con el mango de una cuchara para que la hierbabuena libere sus aceites esenciales sin romperse en exceso. Paso 3 Añade el ron blanco y la leche o crema de coco, mezclando con una cuchara larga hasta que el azúcar se disuelva bien. Paso 4 Incorpora en el vaso hielo abundante (picado o en cubos) y agítalo todo en una coctelera. Paso 5 Viértelo de la coctelera al vaso ancho y termina de completar con soda o agua con gas fría. Paso 6 Agrega los granos de granada y/o los frutos rojos en la superficie y decora con una ramita de hierbabuena. (Si se desea, se puede espolvorear algo de azúcar glas en el borde del vaso para simular nieve).

Como habéis podido ver, el objetivo del mojito navideño es conservar el frescor del original, pero incorporando un perfil más goloso y 'de postre'.

La leche de coco aporta una textura más redonda y cremosa, mientras que la granada o los frutos rojos añaden un punto ácido-afrutado y un color muy llamativo en tonos rojos, perfecto para la mesa de Navidad.

El equilibrio se consigue ajustando el azúcar y la lima: si se añade más coco, conviene controlar el dulzor. Por otro lado, el soda o el agua con gas mantienen la naturaleza refrescante del cóctel, evitando que resulte pesado pese a la cremosidad.

Variaciones y versión sin alcohol

Una de las (muchas) ventajas de esta receta es que admite diversas variaciones sin complicarse. Cambiando sólo uno o dos ingredientes se puede ajustar para distintos gustos o para quienes no beben alcohol.