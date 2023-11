La increíble razón por la que Ángel León, chef de Aponiente, abandonó el programa 'Top Chef'.

Ángel León es uno de los cocineros más importantes de España. Conocido con el nombre de 'El chef del Mar' por sus platos a base de alimentos marinos desconocidos para la mayoría, regenta el restaurante Aponiente en El Puerto de Santa María (Cádiz), un espacio por el cual ha recibido 3 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol. Con este currículum, no es de extrañar que en 2013 le llamaran para participar como jurado en la primera edición del programa Top Chef de Antena 3.

Entre los demás miembros del jurado estaban Susi Díaz, del restaurante alicantino La Finca, y el famoso Alberto Chicote. El talent show contaba con cocineros profesionales como concursantes y tenía el objetivo de encontrar al mejor chef de todo el país.

No obstante, López solamente trabajó como jurado durante la primera temporada del concurso. En la segunda fue sustituido por Yayo Daporta, y en la tercera y cuarta por Paco Roncero. Hace un par de semanas, 'El chef del Mar' confesó en una entrevista al pódcast gastronómico La Picaeta las razones por las cuales sólo se mantuvo en el programa durante aquella primera edición.

Javier Cirujeda, uno de los presentadores del pódcast, preguntó al chef directamente por aquella etapa: "¿Qué pasó? ¿No seguiste por tema de agenda o porque no te moló ese mundillo?". Ángel López respondió sin rodeos que es hiperactivo y que estar allí le estresaba mucho: "No me puedes meter en un camerino siete horas maquillado esperando mi momento de gloria, iba a tirar las paredes".

Asimismo, el chef agregó que aquel no era el momento de estar en el concurso porque su restaurante le necesitaba "todos los días", "y para eso hay que tener mucho tiempo". "Lo hice porque era necesario para que la gente viniera a vernos", aseguró. Una exposición televisiva que, finalmente, le ayudó mucho a darse a conocer, ya que la gente acudía a Aponiente sin saber qué iban a comer exactamente, sólo porque le habían visto salir en Top Chef.

Actualmente, afirma que pasa "mucho tiempo" en Aponiente, que está "atrapado", por así decirlo, y que cada vez "viaja menos" para conocer otros restaurantes y chefs o asistir a eventos. Sólo sale fuera cuando se trata de viajes interesantes a nivel económico y empresarial o cuando le apetece de verdad, si "el corazón" se lo pide.

