Dani García (49), chef: "El mejor entrante para Nochevieja se hace con un tomate, una cebolla y un puñado de langostinos"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 4

Ya estamos de vuelta de la Navidad, pero aún nos queda Nochevieja. Todavía tenemos días de fiesta para disfrutar de esas recetas especiales que buscamos cada año para lucirnos con los que nos visitan en estas fechas señaladas.

Y qué mejor que un entrante ligero y elegante con el sello de un chef con tres estrellas Michelin como Dani García. Un plato que es un éxito en sus restaurantes Tragabuches de Madrid y de Málaga.

Hablamos del salpicón de langostinos y mejillones, una receta que se prepara en pocos minutos, pero que tiene el disfrute asegurado.

La receta para triunfar en Nochevieja

En palabras del propio Dani García en un vídeo subido a su perfil de Instagram; "Hay muchos salpicones de mariscos y luego está el de Tragabuches..." dando a entender que el suyo juega en otra liga. Lo mejor de todo es que es sencillísimo de hacer.

El salpicón de langostinos al estilo Tragabuches de Dani García es una propuesta elegante y sabrosa para abrir la cena de Nochevieja, pero también es una opción ligera, equilibrada y repleta de beneficios nutricionales.

Su base de hortalizas frescas como cebolleta, pimiento rojo y verde, y tomate aporta una excelente cantidad de fibra, vitaminas y antioxidantes que ayudan a equilibrar el menú en una cena que, generalmente, suele ser más copiosa de lo habitual.

Los langostinos y los mejillones, protagonistas del plato, son una fuente excelente de proteínas de alta calidad, necesarias para mantener la masa muscular y aportar saciedad. Además, contienen un bajo contenido en grasas saturadas y son ricos en minerales como el zinc, el selenio y el yodo, esenciales para el buen funcionamiento del metabolismo.

En especial los mejillones, aportan hierro y vitamina B12, nutrientes clave para mantener la energía durante largas veladas como suelen ser las de Fin de Año.

Por otro lado, el aliño a base de aceite de oliva virgen extra y vinagre blanco suma sabor y ácidos grasos monoinsaturados beneficiosos para el sistema cardiovascular. El vinagre, además, favorece la digestión y tiene un ligero efecto saciante.

Al tratarse de una preparación fría, sin frituras ni salsas pesadas, este salpicón se convierte en una excelente manera de comenzar la última cena del año con un toque refinado, saludable y festivo.

Una elección ideal para los que buscan un menú en el que el placer gastronómico y el bienestar nutricional estén en equilibrio.