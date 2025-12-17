Al fin juntos para celebrar: el vino de las Rías Baixas y el jamón de bellota 100 % ibérico brindan por la Navidad

Vino de las Rías Baixas y jamón de bellota 100 % ibérico

Desde la dehesa hasta el Atlántico, dos joyas gastronómicas se encuentran para brindar por la Navidad con sabor, autenticidad y elegancia.

Total: 15 min

Comensales: 4

En los próximos días nos esperan unas fiestas que traen consigo momentos que merecen ser celebrados con lo mejor. Reencuentros que llevamos meses esperando, brindis sinceros, mesas que se visten con sus mejores galas...

Y, en el centro de esa escena, dos protagonistas que hasta ahora recorrían caminos paralelos y que por fin se cruzan: el vino Albariño de la DO Rías Baixas y el jamón de bellota 100 % ibérico con DOP Los Pedroches.

Una unión inesperada, pero inevitable. Como las grandes historias de amor, esta también nace del respeto mutuo, del origen compartido en la excelencia y del deseo de ofrecer una experiencia gastronómica memorable.

Este año, no solo celebramos una Navidad más, sino también el inicio de una alianza que promete emociones intensas y sensaciones únicas. Porque cuando dos joyas se encuentran, lo único que nos queda es dejarnos cautivar por su armonía.

El origen de lo extraordinario: dos D.O.P. unidas por la autenticidad

La Denominación de Origen Rías Baixas es sinónimo de elegancia, frescura y autenticidad. Enclavada en el corazón atlántico de Galicia, esta pequeña zona vitivinícola ha sabido preservar una viticultura tradicional basada en variedades autóctonas, siendo el Albariño la estrella indiscutible.

Desde 1988, su Consejo Regulador ha velado por una producción exigente y respetuosa, dando lugar a vinos con identidad propia, longevidad sorprendente y una calidad reconocida a nivel internacional.

Por otra parte, la Denominación de Origen Protegida Los Pedroches representa la excelencia del jamón de bellota 100 % ibérico.

En un entorno natural privilegiado, en la mayor extensión de dehesa continua de Europa, los cerdos de raza 100 % ibérica se crían en libertad y se alimentan exclusivamente de bellotas y hierba durante la montanera, garantizando un producto de sabor intenso, textura untuosa y persistencia inigualable.

Ambas denominaciones comparten una misma filosofía: la defensa del origen, la autenticidad y la sostenibilidad como ejes de un modelo que prioriza la calidad sobre la cantidad. Un compromiso con la tradición que hoy se transforma en una propuesta moderna y sofisticada para los amantes de la alta gastronomía.

Excelencia y compromiso con el entorno

El vino Albariño de la DO Rías Baixas es mucho más que un vino blanco. Su frescura atlántica, sus notas florales y frutales, su acidez equilibrada y su capacidad de envejecimiento lo convierten en un acompañante versátil y refinado.

Elaborado con mimo, en pequeñas bodegas familiares, y con estrictos controles de calidad, este vino representa la expresión más noble del territorio gallego.

En perfecta armonía, el jamón de bellota 100 % ibérico DOP Los Pedroches aporta profundidad y carácter. Su sabor excelente y ligeramente dulce proviene no solo de la genética de la raza 100% ibérica, sino de un proceso de curación natural, completamente artesanal, con el carácter que imprime el clima de su territorio, en bodegas donde solo el tiempo y el silencio hacen su trabajo.

Cada pieza está identificada con vitola y precinto, prueba irrefutable de su origen y calidad excepcional.

Ambos productos, además de ofrecer una experiencia gastronómica sin igual, son ejemplo de un modelo sostenible y respetuoso con el medioambiente.

La viticultura heroica en minifundio y la ganadería extensiva en la dehesa son formas de vida que protegen la biodiversidad, el paisaje y las comunidades rurales que los hacen posibles.

Maridaje perfecto: una receta para recordar

Cuando el vino Albariño de la DO Rías Baixas y el jamón de bellota 100 % ibérico DOP Los Pedroches se encuentran en la misma mesa, la magia sucede.

No hay estridencias, no hay rivalidad, solo existe armonía. La untuosidad del jamón encuentra el contrapunto ideal en la acidez y frescura del vino, creando una experiencia gastronómica que seduce hasta a los paladares más exigentes.

Un aperitivo exclusivo

El éxito estaría asegurado con un sencillo plato de lonchas de jamón cortadas a cuchillo acompañado de una copa de vino, pero las cenas navideñas son la excusa perfecta para ir un paso más allá y preparar un entrante que vista nuestras mesas de glamour y exclusividad.

Nuestra propuesta son estas elegantes flores de jamón de bellota 100 % ibérico con DOP Los Pedroches y unas cucharitas de vieira con vino Albariño de la DOP Rías Baixas y manzana ácida.

Ingredientes (para 4 personas) Para el aperitivo con jamón de bellota 100 % ibérico de la DOP Los Pedroches Jamón de bellota 100% ibérico con DOP Los Pedroches, 150 g

Pan artesano de hogaza, 4 rebanadas Para el aperitivo con vino Albariño de la DOP Rías Baixas Aceite de oliva virgen extra, 10 ml

Vino Albariño de la DO Rías Baixas, 100 ml

Vieras grandes, 2 ud

Manzana verde, 1 ud

Ralladura de lima, al gusto

Agar-agar, 1 g

Aceite de girasol (muy frío y en un recipiente alto como un vaso de tubo), 250 ml

Sal en escamas, al gusto Paso 1 Tostamos las rebanadas de pan hasta que estén crujientes. Reservamos. Paso 2 Formamos pequeñas flores con las lonchas de jamón de bellota 100 % ibérico de la DOP Los Pedroches, enrollándolas sobre sí mismas y abriéndolas ligeramente, y las colocamos sobre las tostas de pan. Paso 3 Para elaborar las cucharitas de vieira y manzana verde, empezamos haciendo las esferas. Para ello, vertemos el vino Albariño de DO Rías Baixas en un cazo y añadimos el agar-agar. Llevamos a ebullición removiendo constantemente y mantenemos durante 30 segundos. Dejamos templar ligeramente. Paso 4 Con una jeringa o cuentagotas, vamos dejando caer gotas de la mezcla sobre el aceite de girasol muy frío. Las gotas formarán pequeñas esferas al contacto con el aceite. Paso 5 Recogemos las esferas con un colador y las enjuagamos suavemente en agua fría. Reservamos. Paso 6 Limpiamos las vieiras y las cortamos en dados pequeños. Las salteamos brevemente en una sartén con unas gotas de aceite de oliva, solo unos segundos, para que no se pasen de punto. Reservamos. Paso 7 Pelamos la manzana verde, la cortamos en cubos muy pequeños y la mezclamos con la ralladura de lima y una pizca de sal. Reservamos. Paso 8 Montamos cada cucharita colocando dados de vieira, unos cubitos de manzana y coronamos con las perlas de vino Albariño de la DO Rías Baixas. Finalizamos con una gota de aceite de oliva y ralladura de lima.

Cómo servir el vino Albariño con DO Rías Baixas

Temperatura ideal: entre 8 °C y 10 °C.

Usar copas de vino blanco tipo tulipa para potenciar sus aromas florales y frutales.

Evitar temperaturas excesivamente frías, que pueden ocultar su riqueza aromática.

Cómo disfrutar del jamón de bellota 100 % ibérico DOP Los Pedroches

Sacar el blíster del frigorífico unos minutos antes de servir para que alcance temperatura ambiente (20 °C aprox.).

Cortar en lonchas finas y uniformes, en caso de tener el jamón entero.

Servir en platos templados para mantener su textura untuosa.

Una historia de amor gastronómica

Esta Navidad, la alianza basada en tradición, sostenibilidad y excelencia que existe entre vino Albariño de las Rías Baixas y el jamón de bellota 100 % ibérico DOP Los Pedroches nos invita a celebrar desde el origen, a saborear con conciencia y a brindar con orgullo.

Porque hay encuentros que estaban escritos. Porque en la armonía de sus sabores descubrimos el verdadero significado de lo exclusivo. Porque cuando dos productos nacidos de la tierra se encuentran en nuestra mesa, el milagro de la Navidad cobra un nuevo sentido.

Y tú, ¿ya los has probado juntos?

