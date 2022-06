Plátano macho relleno de queso y verduras, una receta fácil y fresquita

Total: 1 h

Comensales: 4

La receta de hoy combina la textura y el dulzor final controlado del plátano macho junto con el queso mascarpone y la mozzarella sumado todo a un pico de gallo y una salsa a partir de cilantro. Contundente, poderosa y riquísima. Es fundamental para esta receta que el plátano macho esté bien maduro. Mejor frito que asado, por cierto, con un poco de aceite de oliva.

El plátano relleno es muy popular en muchos países de Latinoamérica y en su interior se suele incorporar algún guiso de «carne molida», como una especie de boloñesa. Pero lo que sí que he encontrado es que normalmente se hace 100 % al horno, no como yo que la mejor opción la he logrado friendo ligeramente casi a la plancha el plátano y luego terminándolo en el horno. Quizás porque el plátano no estaba lo suficientemente maduro. Y sí, aquí incido: tiene que estar bien maduro. Algo que no es necesario si quisiéramos hacer plátano macho frito, por ejemplo.

Una vez tierno, será el momento de rellenarlo con el queso mascarpone y terminarlo con la mozzarella rallada para darle un punto de gratinado justo para que el queso funda, pero no se desparrame todo. Por encima, como contrapunto, un poco de tomate y cebolla aliñados como un pico de gallo y también una salsa de cilantro con ajo y nata. Si sobra salsa, puede usarse con carnes, pescados, pastas e incluso algunos guisos de legumbres.

Receta de plátano relleno

Ingredientes Para la salsa de cilantro Cilantro fresco, un buen manojo

Diente de ajo, 1 ud

Aceite de oliva virgen extra, 120 ml

Sal, c/s

PImienta negra, c/s

Nata, 60 ml Plátano macho, 4 ud

Queso mascarpone, 180 g

Mozzarella rallada, 200 g

Aceite de oliva, 4 cucharadas

Sal, c/s

Tomate kumato, 2 ud

Cebolla morada, 1/2 ud

Cilantro fresco, c/s

Vinagre, 1 cucharadita

Zumo de lima, unas gotas

Paso 1

Pelar el plátano macho con la ayuda de un cuchillo, para que quede lo mejor posible y sin magulladuras. Cocinar a la plancha con un poco de aceite de oliva a fuego suave, para que se dore poco a poco y nos aseguremos de que se queda tierno por dentro. Es bueno taparlo para que el calor se concentre. Dar la vuelta al plátano de vez en cuando para que se cocine por ambas caras. Tras unos 15 minutos subir el fuego para que se dore bien.

Paso 2

Pelar la cebolla y picarla también muy bien. Sumergir la cebolla en agua muy fría con un poco de vinagre y sal y dejar ahí 10 - 30 minutos

Paso 3

Picar el tomate finamente quitando la parte de las semillas. Mezclar el tomate picado con la cebolla, añadir unas gotas de zumo de lima y de sal y mezclar bien. Reservar.

Paso 4

Triturar los dientes de ajo con el cilantro y el aceite de oliva, añadir un poco de sal y de pimienta negra. Cuando esté bien triturado incorporar la nata y mezclar todo bien. Reservar en la nevera.

Paso 5

Cuando el plátano ya está dorado precalentar el grill del horno. Con cuidado de no quemarnos abrir el plátano longitudinalmente y rellenar con el queso mascarpone, terminar por encima con abundante queso mozzarella rallado. Gratinar lo justo para que el queso se derrita.

Paso 6

Servir el plátano macho con la salsa de cilantro, terminar por encima con el pico de gallo y también con unas hojas de cilantro o unas hojas de perejil.

