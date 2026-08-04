Mónica, madre cocinera: "Para hacer un fiambre casero más sano y barato que el del súper, usa 1250 g de lomo y pimentón"

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Unas lonchas de fiambre en la nevera han salvado muchas cenas y lo seguirán haciendo. Pero su fama no es la mejor.

Muchos de estos productos son ultraprocesados de calidad discutible cuyo consumo, según la Organización Mundial de la Salud, debe moderarse.

Los fiambres de calidad, que también los hay, pueden ser más saludables, pero tienen precios que suelen ser elevados. Aunque existe otra opción y es la que propone Mónica Martín.

Un trozo de lomo y un horno

La cocinera, conocida en Instagram como @monicaalnatural, ha compartido una receta para elaborar en casa un fiambre de lomo que ella misma define como "real y sin aditivos".

Es tan sencillo como hacerse con un buen trozo de cabecero de lomo, que es la parte más jugosa y económica -su precio no suele superar los 5 €/kg-, sumergirlo durante 24 horas en una salmuera que, aparte de sazonar la pieza, hará que quede muy jugosa, y cocinarlo en el horno con algunas especias.

El cabecero de lomo de cerdo es una carne bastante magra, con un contenido de grasa moderado y una buena proporción de proteínas de alto valor biológico, además de aportar vitaminas del grupo B, hierro y zinc.

Al partir de una pieza en crudo y cocinarla en casa, se evitan los aditivos, azúcares y almidones que a menudo incorporan los fiambres industriales.

Se puede conservar durante semanas

Al no llevar ningún tipo de conservante, en la nevera se conserva durante unos cuatro días envuelto en papel film y es aconsejable ir cortándolo a medida que se consume.

Si no nos lo vamos a comer en pocos días, también se puede lonchear y congelar. En el congelador nos aguantará varias semanas, siempre que se guarde bien protegido.

Ingredientes Ingredientes Cabezal de lomo de cerdo, 1,250 kg

Agua, 1,2 l

Sal, 40 g

Pimienta en grano, al gusto

Hojas de laurel, al gusto, opcional

Pimentón de la Vera u otras especias, al gusto Paso 1 Disolvemos la sal en el agua y añadimos la pimienta en grano y, opcionalmente, las hojas de laurel. Paso 2 Introducimos el lomo en la salmuera y lo dejamos en la nevera entre veinte y veinticuatro horas. Es importante que quede completamente sumergido. Yo lo que hago en estos casos es poner sobre la carne una bolsa zip llena de agua para que tenga peso encima y no flote. Paso 3 Al día siguiente lo sacamos y lo escurrimos bien. Paso 4 Cubrimos la pieza con las especias embadurnándola bien por todos los lados. Paso 5 Envolvemos el lomo en papel de horno y lo horneamos a 180 ºC durante una hora. Paso 6 Abrimos el papel y horneamos treinta minutos más. Paso 7 Dejamos enfriar por completo en la nevera, mejor de un día para otro, antes de cortarlo en lonchas finas.

Cómo usar el fiambre casero para resolver la cena en minutos

Una vez cortado en lonchas, con este fiambre tenemos un comodín perfecto para esas noches en las que apetece cenar algo rápido y sin complicaciones.

Como ya está cocinado, basta con combinarlo con lo que tengamos a mano para tener un plato completo en cuestión de minutos.

Unas lonchas pasadas brevemente por la sartén para que cojan temperatura con un par de huevos fritos o revueltos son una cena de esas que te reconcilian con la vida.

También queda bien dentro de una tortilla francesa, donde aporta un punto sabroso parecido al del jamón cocido.

Otra idea rápida es utilizarlo en una ensalada. Basta con mezclar unas hojas verdes variadas, tomate, queso fresco y las lonchas de lomo cortadas en tiras, aliñar con aceite de oliva y un chorrito de vinagre y tenemos una cena completa que combina proteína y verdura sin tener que cocinar.

Para quienes busquen algo más exótico, el lomo casero también funciona en un wrap o en una quesadilla.

Sobre una tortilla de trigo repartimos lonchas de lomo, queso rallado y algo de verdura, doblamos y calentamos en la sartén hasta que el queso funda.

Para las noches de mínimo esfuerzo, la "croqueta de la pereza" tiene su versión gourmet con este fiambre. Enrollamos las lonchas alrededor de un palito de queso o de unos espárragos y las pasamos por la plancha hasta que se doren ligeramente.

Y, como toque final, unas lonchas de este fiambre convierten cualquier tabla de picoteo en una cena improvisada, acompañadas de encurtidos, pan, queso y un poco de fruta.