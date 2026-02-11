Loli Domínguez, cocinera: "La lasaña más fácil y rica no se cocina en el horno, se hace con 500 g de pollo y en una sartén"
Esta es muy probablemente la receta de lasaña con la que menos vamos a tener que limpiar después de cocinar. Fácil, rápida y deliciosa.
- Total: 1 h
- Comensales: 4
Casi nunca hay una única manera de hacer las cosas y más si hablamos de cocinar. Un buen ejemplo es esta deliciosa lasaña, tan rica como la tradicional, pero sin haber pasado por el horno.
Una receta que no solo ahorra tiempo y energía eléctrica, sino que, además, nos permite disfrutar de una lasaña deliciosa ensuciando la mitad.
La idea es de la cocinera Loli Domínguez, que ha propuesto su receta en un vídeo publicado en su canal de YouTube, en el que cuenta con casi tres millones de seguidores.
La lasaña más fácil del mundo
En una de sus últimas publicaciones, Loli Domínguez propone el método más práctico para preparar una lasaña sin horno. Tal como muestra, se puede cocinar perfectamente en una "sartén" grande.
También nos servirá una cazuela amplia, lo importante en ambos casos es que tenga tapa, pues así conseguiremos una cocción uniforme y evitaremos que la pasta quede seca.
El primer truco clave está en la textura del relleno. Loli insiste en que debe quedar más líquido de lo habitual, porque en esta receta las placas de lasaña se deben cocer directamente en él.
Por eso, después de añadir el tomate frito, recomienda incorporar agua o caldo de pollo (entre 300 y 400 ml, ajustando según se vea) hasta lograr una textura con bastante jugo que permita cocinar la pasta.
Un consejo muy útil sobre las verduras del relleno es que son totalmente adaptables. En su receta incluye zanahoria, pimiento, calabaza y champiñones, pero deja claro que cada persona puede quitar o añadir según gustos o lo que tenga a mano en ese momento.
Eso sí, recomienda cortarlas pequeñas para que se cocinen rápido y se integren mejor con la carne picada, así el relleno estará bien equilibrado.
Pero el truco estrella llega en el momento de montar la lasaña. Su método es algo diferente al habitual y nos permite cocinar toda la lasaña sin ensuciar nada más que una sartén y el cazo de la bechamel.
Para conseguir esto, las placas se colocan en vertical dentro de la sartén, ligeramente inclinadas al principio. Conforme se humedecen, se van bajando y encajando mejor. Durante la cocción, Loli recomienda no remover con cuchara, sino mover la sartén suavemente para no romper la pasta.
Y un último recordatorio, para la bechamel, es imprescindible cocinar la harina un minuto antes de añadir la leche para que no sepa a crudo y batir con varillas para evitar grumos.
Ingredientes
Para el relleno
- Carne picada de pollo, 500 g
- Zanahoria, 1 ud
- Pimiento rojo, 1/2 ud
- Calabaza, 80 g
- Champiñones, 150 g
- Ajo, 2 dientes
- Cebolla, 1 ud
- Tomate frito estilo casero, 350 g
- Agua o caldo de pollo, 300-400 ml
- Placas de lasaña precocida, 18 unidades (aprox.)
- Aceite de oliva virgen extra, 30-45 ml
- Sal, al gusto
- Pimienta negra recién molida, al gusto
- Orégano seco, al gusto
- Albahaca, al gusto
Para la bechamel
- Aceite de oliva virgen extra, 30 ml
- Harina de trigo, 30 g
- Leche entera o semidesnatada, 500 ml
- Pimienta recién molida, al gusto
- Nuez moscada rallada, al gusto
- Sal, cantidad al gusto
- Queso rallado (opcional), al gusto
Paso 1
Calentamos el aceite en una sartén grande a fuego medio y sofreímos el ajo muy picado durante unos segundos.
Paso 2
Añadimos la cebolla en trocitos, incorporamos una pizca de sal y pochamos aproximadamente 5 minutos, hasta que quede blanda.
Paso 3
Agregamos la carne picada de pollo y la cocinamos hasta que esté dorada, desmenuzándola bien con la espátula para que quede suelta.
Paso 4
Incorporamos la zanahoria rallada, el pimiento rojo, la calabaza y los champiñones, todo en trocitos pequeños, y cocinamos 7-8 minutos removiendo de vez en cuando.
Paso 5
Salpimentamos y añadimos orégano y albahaca al gusto. Mezclamos y cocinamos todo junto durante un minuto.
Paso 6
Añadimos el tomate frito y el caldo. Mezclamos y, si es necesario, añadimos hasta 100 ml más, para tener un relleno bastante líquido.
Paso 7
Tapamos y cocinamos 15 minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando. Al final probamos y rectificamos de sal si es necesario.
Paso 8
Colocamos las placas de lasaña precocida en vertical dentro de la sartén, formando capas. Las dejamos inclinadas al principio y luego las empujamos suavemente para que queden completamente sumergidas.
Paso 9
Tapamos y cocinamos a fuego medio-bajo durante unos 20 minutos en total, moviendo la sartén ocasionalmente para evitar que se pegue.
Paso 10
Mientras se cuece la pasta, prepararemos la bechamel. Para ello, calentamos el aceite, añadimos la harina y la cocinamos 1 minuto. Incorporamos la leche poco a poco batiendo con varillas, y condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada. Cocinamos a fuego lento hasta que espese.
Paso 11
Cuando hayan pasado unos 10 minutos desde que pusimos las placas, vertemos la bechamel por encima (y un poco de queso rallado). Tapamos y cocinamos 10 minutos más, o hasta que la pasta esté tierna.
5 rellenos fáciles para lasañas deliciosas
Aunque lo más habitual es rellenar la lasaña de carne con tomate, el concepto es lo suficientemente agradecido como para dejar volar la imaginación y atreverse con todo tipo de rellenos. A continuación, te dejamos unas cuantas ideas:
-
Espinacas y queso. Salteamos espinacas (frescas o congeladas bien escurridas) con ajo y una pizca de sal. Mezclamos en un bol con queso tipo ricotta, pimienta negra y nuez moscada. Para darle más sabor, se puede añadir parmesano rallado o un poco de mozzarella. Montamos la lasaña y la cubrimos con salsa bechamel ligera o salsa de tomate antes de hornearla.
-
Atún con tomate y aceitunas. Hacemos un sofrito de cebolla y tomate, añadimos atún escurrido y lo mezclamos sin cocinar demasiado para que no se reseque. Incorporamos aceitunas negras en rodajas y un toque de orégano. Opcionalmente, podemos poner alcaparras o un poco de guindilla. Cubrimos con bechamel y queso manchego rallado antes de hornear.
-
Jamón y queso. Cortamos jamón cocido en tiras y lo mezclamos con mozzarella y un poco de queso rallado (emmental, gouda o similar). Para que no quede seca, añadimos una capa fina de bechamel entre placas o un poco de nata para cocinar. Es un relleno exprés cuando buscamos algo rápido y sin complicaciones. Gratina muy bien.
-
Calabacín, champiñones y queso. Cortamos calabacín y champiñones en láminas finas y los salteamos a fuego medio-alto para que pierdan agua. Salpimentamos y añadimos orégano o tomillo. Montamos con queso (mozzarella, ricotta o una mezcla) y, opcionalmente, un poco de tomate frito. El truco es escurrir bien las verduras para que la lasaña no quede aguada.
-
Salmón y espinacas. Salteamos espinacas con ajo y una pizca de sal y reservamos. Desmenuzamos salmón (puede ser fresco cocinado a la plancha o salmón ahumado) y lo mezclamos con las espinacas. Lo montamos con una bechamel ligera, pimienta negra y nuez moscada.