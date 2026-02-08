Martín Berasategui (65), chef: "Este es el sándwich que hago en 5 minutos cuando llego a casa sin ganas de cocinar"
Martín Berasategui tiene un sándwich favorito fácil de hacer, con anguila ahumada, aguacate cremoso y un toque cítrico que marca la diferencia.
- Total: 5 min
- Comensales: 4
Si hay una voz autorizada para hablar de todo tipo de elaboraciones en la cocina, esa es la de Martín Berasategui, chef vasco de 65 años con diez estrellas Michelin repartidas en cinco restaurantes situados en Lasarte-Oria, Bilbao, Tenerife y Barcelona.
En todos ellos es posible disfrutar de su propio estilo gastronómico, donde combina la tradición con una máxima precisión. Más allá de las exquisitas preparaciones que ofrece a sus clientes en cada uno de ellos, no ha dudado en compartir cuál es su sándwich favorito.
Berasategui ha explicado en distintas entrevistas cómo es "el sándwich que hago en 15 minutos cuando llego a casa sin ganas de cocinar", una preparación que se convierte en una opción interesante para cenas rápidas.
Esta receta destaca por su rapidez y por la facilidad para adaptarla con los ingredientes que suele tener disponibles en su cocina y que considera que pueden estar habitualmente presentes en cualquier hogar.
Ingredientes del sándwich de anguila ahumada y aguacate
Para el sándwich
- 8 rebanadas de pan de molde (integral o con semillas, opcional)
- 8 lonchas de anguila ahumada
- 8 quesitos o queso cremoso bajo en grasa
- Cebollino fresco picado
- Mantequilla o aceite de oliva
- Sal, al gusto
Para la crema de aguacate
- 150 g de aguacate maduro
- 1 cucharada de zumo de lima verde
- 1 cucharada de zumo de limón
- Una pizca de ralladura de lima
- Jengibre fresco rallado (una punta)
- Sal, al gusto
Paso 1
Pelar el aguacate, retirar la pulpa y triturarla con el zumo de limón, el zumo de lima, la ralladura de lima, el jengibre, un poco de agua y sal.
Paso 2
Guardar la crema de aguacate tapada en la nevera hasta el momento de usarla.
Paso 3
Tostar ligeramente las rebanadas de pan con mantequilla o aceite hasta que estén crujientes.
Paso 4
Untar cada rebanada con queso cremoso y una capa de crema de aguacate.
Paso 5
Colocar las lonchas de anguila ahumada y espolvorear cebollino picado.
Paso 6
Cerrar el sándwich con otra rebanada preparada igual.
Paso 7
Calentar el sándwich en sartén a fuego bajo, horno o sandwichera hasta que el pan esté dorado y el interior templado.
Paso 8
Servir cortado en triángulos y acompañar con la crema de aguacate restante.
Otras versiones del sándwich
Uno de los aspectos más destacados de esta receta es que es muy versátil, dado que existen una serie de ingredientes que se pueden sustituir por otros, consiguiendo una alternativa que puede ser de lo más interesante.
Berasategui ha explicado que la anguila se puede sustituir por otros pescados similares, como caballa o ventresca en conserva bien escurrida. Además, también se puede variar el tipo de queso, usando para ello opciones que puedan fundirse con facilidad, como el queso de Mahón o mozzarella.
En lo que respecta al pan, que es muy importante en cualquier sándwich, aunque en la receta original usa pan de molde, funcionan muy bien panes integrales, de hogaza o con semillas. También se puede recurrir al uso de variedades sin harinas, como los panes de trigo sarraceno, de chía o queso cottage, que son cada vez más populares.
En todo caso, para poder conseguir un sándwich sabroso, Martín Berasategui tiene claro que se deben mantener tres elementos que considera imprescindibles para adaptar la receta a los gustos de cada uno sin que pierda el equilibrio.
El primero de ellos es utilizar un queso cremoso que funda apropiadamente, una proteína principal que tenga un sabor definido y usar una buena crema de aguacate con matices cítricos. Partiendo de esa base, se podrán crear infinidad de combinaciones con las que poder disfrutar de una cena rápida y sabrosa.
En cualquier caso, si te parece que no es suficiente con el sándwich, puedes acompañarlo con una ensalada verde, consiguiendo de esta forma una cena más completa y saludable.
Disfrutar de este tipo de preparaciones nos muestra una vez más que muchas recetas sencillas pueden ofrecer un resultado espectacular, y que no siempre es necesario complicarse la vida para disfrutar de un buen plato a la hora de la cena, un momento del día donde habitualmente no apetece demasiado meterse un largo periodo entre fogones.