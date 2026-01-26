Alberto Chicote, chef: "Para una ensaladilla rusa increíble, usa 1 kg de gambas, 2 latas de bonito, 5 zanahorias y 5 patatas"
Una versión del mítico plato tan querido de España por parte de uno de los cocineros más famosos.
La ensaladilla rusa es uno de los grandes clásicos de la cocina fría, presente en barras de bar, reuniones familiares y menús caseros. No obstante, a pesar de su aparente sencillez esconde una gran carga histórica y un amplio margen para la creatividad gastronómica.
Como muchos ya sabrán, la ensaladilla rusa nace en el siglo XIX vinculada a la llamada ensalada Olivier, creada por el chef Lucien Olivier en Moscú. Olivier trabajaba en el prestigioso restaurante Hermitage, donde servía una lujosa ensalada con ingredientes como caza, mariscos y una salsa tipo mayonesa muy elaborada.
Con el tiempo, la receta original se fue simplificando y popularizando, especialmente tras la Revolución rusa, cuando los productos de lujo se sustituyeron por ingredientes más humildes como patata, zanahoria, guisantes y algo de carne o embutido.
Paralelamente, ya en el siglo XIX existen referencias en Europa occidental a "ensalada rusa" o "salade russe", lo que indica que el concepto se difundió y adaptó pronto a otros recetarios.
En España, la receta llegó a finales del siglo XIX y principios del XX, y pronto se adaptó al gusto local añadiendo atún, huevo duro, aceitunas y hortalizas cocidas. La patata y la mayonesa se mantuvieron como base invariable, mientras que otros ingredientes variaron según región, disponibilidad y tradición familiar.
La ensaladilla rusa de Alberto Chicote
Y para ejemplo de esa 'variación' o diversidad de la receta, la ensaladilla rusa de Alberto Chicote, a la que el chef añade gambas (frescas o congeladas) troceadas.
Chicote, especialmente conocido por su trabajo en Pesadilla en la cocina, compartió hace un tiempo su versión en redes sociales para que todos sus seguidores pudieran cocinarla en casa fácilmente. A continuación, todos los detalles de este delicioso plato firmado por uno de los cocineros más conocidos de España.
Ingredientes
- Gambas congeladas o frescas, 1kg
- Zanahorias, 5
- Patatas, 5
- Bonito, 2 latas
- Laurel, 2 hojas
- Mayonesa, al gusto
- Sal
Paso 1
Pon agua con sal y un par de hojas de laurel a cocer. Cuando hierva agrega las gambas frescas o congeladas. (Si son frescas o descongeladas las dejaremos 1 minuto, si están congeladas, un poco más).
Paso 2
Luego retíralas y pélalas. Pícalas en trocitos (no muy pequeños o no se notarán). Y todas las cáscaras y las cabezas ponlas de nuevo en el agua donde las cociste.
Paso 3
Pela las zanahorias y ponlas en el caldo de gambas hirviendo. Déjalas cocer unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Retíralas y cuando atemperen, pícalas en dados de unos 6x6 mm. Reserva en frío junto a las gambas.
Paso 4
En el caldo de las gambas, añade las patatas sin pelar, pero lavadas y déjalas cocer despacio durante unos 40 minutos, hasta que al pincharlas con un cuchillo se note que entra y sale con facilidad. Tras ese tiempo, retira el cazo del fuego (sin sacar las patatas) y deja que atemperen lo suficiente para poder pelarlas y picarlas en dados como la zanahoria o en pequeños cachelos. Reserva a temperatura ambiente.
Paso 5
Prepara una mayonesa o utiliza alunga industrial que te guste.
Paso 6
Escurre un par de latas de bonito en aceite y desmiga con los dedos el bonito.
Paso 7
Mezcla todo bien y ve añadiendo la mayonesa hasta que quede como más nos guste, dependiendo de si eres muy 'mayonesero/a' como Chicote o si no lo eres tanto.
Paso 8
Lleva todo a la nevera para que se enfríe bien y luego sirve la ensaladilla como más te guste: o muy fría directa de la nevera o un poco atemperada para que no esté tan fría.
Por lo que respecta a la mayonesa, Chicote sugiere que preparemos nosotros la nuestra con la fórmula que más nos guste (por ejemplo, puedes seguir esta receta que publicamos en Cocinillas que se prepara en un momento) o utilizar alguna de las industriales. A la que él elabora le añade "un poco de mostaza, vinagre de Jerez y zumo de limón".
Aunque esta sea la receta 'oficial' de la ensaladilla rusa que prepara el chef, él anima a todo el mundo a improvisar y ser creativo: "Sentíos libres y meted lo que a vosotros más os guste, encurtidos como los pepinillos, aceitunas, piparras, verduras varias, huevo duro (un clásico), pimiento asado, o, como le gusta a Inma, unos granos de granada, que son maravillosos".