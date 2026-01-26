Alberto Chicote, chef: "Para una ensaladilla rusa increíble, usa 1 kg de gambas, 2 latas de bonito, 5 zanahorias y 5 patatas"

0 votos

La ensaladilla rusa es uno de los grandes clásicos de la cocina fría, presente en barras de bar, reuniones familiares y menús caseros. No obstante, a pesar de su aparente sencillez esconde una gran carga histórica y un amplio margen para la creatividad gastronómica.

Como muchos ya sabrán, la ensaladilla rusa nace en el siglo XIX vinculada a la llamada ensalada Olivier, creada por el chef Lucien Olivier en Moscú. Olivier trabajaba en el prestigioso restaurante Hermitage, donde servía una lujosa ensalada con ingredientes como caza, mariscos y una salsa tipo mayonesa muy elaborada.

Con el tiempo, la receta original se fue simplificando y popularizando, especialmente tras la Revolución rusa, cuando los productos de lujo se sustituyeron por ingredientes más humildes como patata, zanahoria, guisantes y algo de carne o embutido.

Paralelamente, ya en el siglo XIX existen referencias en Europa occidental a "ensalada rusa" o "salade russe", lo que indica que el concepto se difundió y adaptó pronto a otros recetarios.

En España, la receta llegó a finales del siglo XIX y principios del XX, y pronto se adaptó al gusto local añadiendo atún, huevo duro, aceitunas y hortalizas cocidas. La patata y la mayonesa se mantuvieron como base invariable, mientras que otros ingredientes variaron según región, disponibilidad y tradición familiar.

La ensaladilla rusa de Alberto Chicote

Y para ejemplo de esa 'variación' o diversidad de la receta, la ensaladilla rusa de Alberto Chicote, a la que el chef añade gambas (frescas o congeladas) troceadas.

Chicote, especialmente conocido por su trabajo en Pesadilla en la cocina, compartió hace un tiempo su versión en redes sociales para que todos sus seguidores pudieran cocinarla en casa fácilmente. A continuación, todos los detalles de este delicioso plato firmado por uno de los cocineros más conocidos de España.

Ingredientes Gambas congeladas o frescas, 1kg

Zanahorias, 5

Patatas, 5

Bonito, 2 latas

Laurel, 2 hojas

Mayonesa, al gusto

Sal Paso 1 Pon agua con sal y un par de hojas de laurel a cocer. Cuando hierva agrega las gambas frescas o congeladas. (Si son frescas o descongeladas las dejaremos 1 minuto, si están congeladas, un poco más). Paso 2 Luego retíralas y pélalas. Pícalas en trocitos (no muy pequeños o no se notarán). Y todas las cáscaras y las cabezas ponlas de nuevo en el agua donde las cociste. Paso 3 Pela las zanahorias y ponlas en el caldo de gambas hirviendo. Déjalas cocer unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Retíralas y cuando atemperen, pícalas en dados de unos 6x6 mm. Reserva en frío junto a las gambas. Paso 4 En el caldo de las gambas, añade las patatas sin pelar, pero lavadas y déjalas cocer despacio durante unos 40 minutos, hasta que al pincharlas con un cuchillo se note que entra y sale con facilidad. Tras ese tiempo, retira el cazo del fuego (sin sacar las patatas) y deja que atemperen lo suficiente para poder pelarlas y picarlas en dados como la zanahoria o en pequeños cachelos. Reserva a temperatura ambiente. Paso 5 Prepara una mayonesa o utiliza alunga industrial que te guste. Paso 6 Escurre un par de latas de bonito en aceite y desmiga con los dedos el bonito. Paso 7 Mezcla todo bien y ve añadiendo la mayonesa hasta que quede como más nos guste, dependiendo de si eres muy 'mayonesero/a' como Chicote o si no lo eres tanto. Paso 8 Lleva todo a la nevera para que se enfríe bien y luego sirve la ensaladilla como más te guste: o muy fría directa de la nevera o un poco atemperada para que no esté tan fría.

Por lo que respecta a la mayonesa, Chicote sugiere que preparemos nosotros la nuestra con la fórmula que más nos guste (por ejemplo, puedes seguir esta receta que publicamos en Cocinillas que se prepara en un momento) o utilizar alguna de las industriales. A la que él elabora le añade "un poco de mostaza, vinagre de Jerez y zumo de limón".

Aunque esta sea la receta 'oficial' de la ensaladilla rusa que prepara el chef, él anima a todo el mundo a improvisar y ser creativo: "Sentíos libres y meted lo que a vosotros más os guste, encurtidos como los pepinillos, aceitunas, piparras, verduras varias, huevo duro (un clásico), pimiento asado, o, como le gusta a Inma, unos granos de granada, que son maravillosos".