Dani García (50), chef, sobre cómo dar sabor a las lentejas: "El truco lo aprendí de mi abuela y no es el sofrito"

Las lentejas son uno de los platos más tradicionales, nutritivos y versátiles que podemos encontrar y disfrutar, pero no siempre se consigue un resultado excepcional. Para conseguirlo, nada mejor que seguir los consejos de Dani García.

El chef marbellí de 50 años tiene un truco para dar sabor a las lentejas, el cual aprendió de su abuela, y recalca que "no es el sofrito". El cocinero con tres estrellas Michelin tiene una doble fórmula con la que preparar este plato de cuchara perfecto para entrar en calor.

Cuando llegan los meses más fríos del año, nada mejor que disfrutar de platos de cuchara como unas buenas lentejas, una legumbre que es fácil de cocinar y muy agradecida, con la que no hay que pasar mucho tiempo en la cocina. Esto no sucede con los garbanzos o alubias, que requieren de cocciones más intensas o remojo previo.

Existen infinidad de maneras de preparar las lentejas, pero Dani García tiene la clave para conseguir unas lentejas guisadas llenas de sabor y sin abusar en la grasa. Para conseguirlo, usa un truco que aporta sabor al mismo y que, al mismo tiempo, las hace más digestivas.

El truco de Dani García

Dani García, que mostró a todos su particular receta de lentejas en Hacer de comer, el programa que tuvo en La 1 de TVE, decide "prescindir" del sofrito, y comienza cociendo las lentejas en un caldo con verduras, en el que además agrega la zanahoria pelada y entera y chorizo fresco.

Por otro lado, comenzó a preparar un sofrito con cebolla, pimiento, puerro y tomate, al que además agrega una cucharadita de pimentón dulce y una cucharada de pulpa de ñora una vez que las verduras están debidamente fondeadas.

Una vez que las lentejas están cocidas, el chef malagueño opta por retirar tanto la zanahoria como el chorizo y vierte las lentejas ya cocidas sobre el sofrito. Al hacerlo de esta manera, también consigue rescatar todo el sabor del fondo de la cazuela del sofrito, que mezcla bien con las lentejas ya cocidas.

Su truco maestro, sin embargo, es el de pasar por la batidora la zanahoria, el chorizo (entero, pero sin piel) y un cacillo de caldo hasta conseguir crear una textura cremosa que parece un puré denso.

Cuando lo obtiene, lo emplata al lado de las lentejas para permitir disfrutar del sabor del chorizo, pero atenuado por la cocción y con una mayor suavidad gracias al dulzor que aporta la zanahoria.

Ingredientes de las lentejas a la riojana de Dani García 300 g de lentejas

250 g de chorizo

15 g de pulpa de ñora

3 zanahorias

2 zanahorias baby

2 dientes de ajo

1 cucharada de pimentón dulce

1 tomate

1 cebolla

1 puerro

1 hoja de laurel

1 pimiento rojo

1 litro de caldo de carne

Sal

Aceite de oliva Paso 1 En una cazuela, añade el caldo, las lentejas, el laurel, el chorizo y las zanahorias grandes. Cuece durante 30 minutos. Paso 2 Pica la cebolla, el ajo y el puerro, corta el pimiento rojo y ralla el tomate. Reserva. Paso 3 En otra cazuela con aceite, sofríe el ajo; cuando esté dorado, añade la cebolla y rehoga 2 minutos. Paso 4 Incorpora el puerro, cocina 2 minutos más y añade el pimiento con un poco más de aceite. Paso 5 Agrega el pimentón y la pulpa de ñora, incorpora el tomate rallado y deja reducir 5 minutos. Paso 6 Retira de las lentejas la hoja de laurel, el chorizo y la zanahoria. Paso 7 Pela el chorizo y tritúralo junto a la zanahoria, añadiendo caldo si es necesario. Paso 8 Incorpora las lentejas al sofrito y mezcla bien. Paso 9 Sirve colocando un poco del puré en el plato hondo, añade las lentejas y decora con las zanahorias baby peladas.

Las lentejas en la dieta mediterránea

Las lentejas son un pilar de la dieta mediterránea que destacan por su alto valor energético, al mismo tiempo que son un alimento rico en proteínas. Además, son fuente de hidratos de carbono y tienen un contenido de grasas prácticamente inexistente.

Es un alimento perfecto para todo el mundo, especialmente para quienes realizan una elevada actividad física, como los deportistas. Su consumo ayuda a favorecer el tránsito intestinal por ser ricas en fibra, consiguiendo de esta manera combatir el estreñimiento.

Por otro lado, su contenido en hierro hace que sea bueno para combatir la anemia ferropénica, mientras que, al ser rico en potasio, las lentejas ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso.

Al tener un alto contenido en ácido fólico, se recomienda especialmente su consumo a mujeres embarazadas, previniendo así las malformaciones en el feto. También ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre, mejora la concentración y produce beneficios en músculos, huesos y dientes.