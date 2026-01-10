Willy Pascual, cocinero: "Un guiso de garbanzos fácil se hace en 30 minutos con 250 g de champiñones y 1 litro de caldo"

0 votos

Comensales: 4

Un buen plato de garbanzos con champiñones y chorizo es de esos guisos que apetecen en cuanto refresca el tiempo: humeante, aromático y lleno de sabor desde la primera cucharada.

En esta receta, los garbanzos (preferiblemente ya cocidos si tenemos poco tiempo) se cocinan junto a un sofrito de cebolla y ajo, champiñones bien dorados y unas rodajas de chorizo que aportan ese punto ahumado y ligeramente picante tan característico de la cocina casera española.

El resultado es un sabor muy reconfortante, perfecto para servir en plato hondo, que además mejora de un día para otro y funciona igual de bien como comida familiar de diario que como plato único para recibir invitados sin complicarse demasiado.

Willy Pascual, cocinero, chef privado y creador de contenido gastronómico especializado en recetas fáciles y saludables, ha compartido la elaboración de este plato en sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores.

Se presenta como un apasionado de la cocina desde niño, muy influido por su abuela, de quien aprendió sus primeras recetas y el gusto por cocinar para la familia.

Además de recetas, Pascual comparte trucos de corte, organización en cocina, reflexiones sobre el trabajo culinario y fragmentos de entrevistas a otros cocineros y profesionales del sector gastronómico.

Garbanzos con champiñones y chorizo

"Para mí invierno significa guisos calientes y platos bien nutritivos", comienza diciendo en la presentación de esta receta.

Se trata de un plato rápido y muy fácil de elaborar, con ingredientes sencillos, pensado para hacerse en una sola sartén o cazuela, aprovechando el garbanzo ya cocido para reducir tiempos, pero sin perder ese toque de guiso casero.

El resultado es una comida muy sabrosa, con el sabor del chorizo equilibrado por la jugosidad de los champiñones y la textura cremosa de los garbanzos.

Ingredientes Garbanzos cocidos, 500 g

Champiñones, 250 g

Chorizo troceado, 150-200 g

Cebolla grande, 1

Tomate concentrado, 2 cucharadas

Ajo, 2 dientes

Maicena disuelta en agua (harina de maíz), 1 cucharada

Pimentón, 1 cucharadita

Comino en polvo, 1 cucharadita

Laurel, 1 hoja

Sal y pimienta negra, al gusto

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 En una cacerola caliente y con aceite, pon el ajo rallado y la cebolla picada. Salpimenta al gusto y deja cocinar hasta que tengas la cebolla bien pochada y dorada. Paso 2 Agrega el chorizo y champiñones cortados en trozos medianos, salpimenta y deja cocinar 3 o 4 minutos más, o hasta que veas que los champiñones han quedado bien dorados. Paso 3 Añade el tomate concentrado, rehoga bien e incorpora también el pimentón ahumado y el comino. Rehoga de nuevo. Paso 4 Echa los garbanzos ya cocidos, el caldo de carne o verduras y la maicena disuelta en agua. Pon también la hoja de laurel y deja cocinar a fuego medio unos 10 o 12 minutos, hasta que espese la salsa.

Otros trucos e ideas

Si quieres un guiso más contundente, sustituye el chorizo por jamón o tocino. Además, puedes convertirlo en una receta marinera cambiando los champiñones y el chorizo por calamares y usando caldo de pescado.

También puedes incorporar espinacas o acelgas al final de la cocción si quieres introducir más verdura al plato.

Asimismo, para una opción vegetariana, sofríe simplemente cebolla, ajo y pimentón, añade patata chascada y zanahoria en rodajas, rehoga 2 o 3 minutos, incorpora garbanzos cocidos, cubre con caldo de verduras y, finalmente, cuece 15 o 20 minutos a fuego suave, hasta que las patatas estén tiernas.