Carlos Maldonado, chef: "Para que las patatas tengan más sabor, no hay que cocerlas en agua sino en caldo"

Preparar unas buenas patatas puede parecer algo sencillo, pero lograr un resultado perfecto no siempre es tan fácil. Un pequeño error en el tiempo de cocción o empezar con el agua demasiado caliente puede arruinar su textura y su sabor.

Gracias a chefs como Carlos Maldonado, es posible conocer los trucos que marcan la diferencia. El cocinero con una estrella Michelin ha compartido una de las claves más importantes para conseguir patatas más sabrosas y con la textura adecuada.

Durante una de sus visitas al programa Más Vale Tarde, el ganador de MasterChef se puso frente a los fogones junto a Iñaki López y Cristina Pardo para preparar un clásico de la cocina castellana: las patatas revolconas.

Más allá de la receta, Maldonado explicó los gestos fundamentales para evitar que las patatas se rompan durante la cocción, un detalle que resulta decisivo y que muchos pasan por alto en casa.

El truco de Carlos Maldonado para las patatas

En esta ocasión, Carlos Maldonado deja claro que para que las patatas no se deshagan hay que "partir siempre de agua fría", ya que "no se pueden echar cuando el agua ya está hirviendo".

Este truco tiene una explicación sencilla: si se introducen las patatas en agua caliente, el exterior se cocina antes que el interior, lo que favorece que se rompan. Comenzar con agua fría permite una cocción más uniforme.

Además, el chef añade un gesto clave para potenciar el sabor y mejorar la textura: "Un punto de sal, laurel para dar aroma y un chorrito de vinagre". El vinagre, al ser ácido, ayuda a que el almidón se mantenga firme durante la cocción.

Estos consejos pueden aplicarse a cualquier receta con patatas cocidas, desde una ensalada rusa hasta un guiso tradicional.