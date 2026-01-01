Karlos Arguiñano (77), chef, sobre las lentejas: "Lo que les da más sabor no es la carne, sino esta verdura"

Con la llegada de los meses más fríos del año no hay nada mejor que comer un buen plato caliente, y las lentejas son perfectas para entrar en calor al mismo tiempo que reconfortamos nuestro cuerpo y conseguir un aporte nutritivo interesante.

Con respecto a su preparación, el reputado chef Karlos Arguiñano tiene claro que a esta legumbre "lo que les da más sabor no es la carne, es esta verdura", de forma que insta a empezar a añadirlas en el momento de prepararlas.

El cocinero de 77 años apuesta por preparar una receta de legumbres nutritiva y fácil de preparar: las lentejas con acelgas y zanahorias, una propuesta sencilla que se hace en una cazuela de toda la vida y que tiene un sabor irresistible.

Trucos para unas lentejas perfectas

Las lentejas se pueden preparar de muchas maneras, pero las más clásicas son las lentejas con chorizo, explica el propio Karlos Arguiñano, y en el caso de esta receta en particular, destaca que, si no se encuentran acelgas, se puede sustituir por espinacas.

Por otro lado, explica que las lentejas tienden a pegarse, por lo que aconseja removerlas de vez en cuando. Si se nota que se han "agarrado" al fondo de la cazuela, aconseja cambiarlas de recipiente sin frotar, para evitar que ese olor a quemado se pueda transferir al propio guiso.

El chef vasco indica que, si se quiere añadir patata, hay que recordar que tiende a quedarse en el fondo, así que es necesario estar atento. Si durante la cocción pierden demasiada agua, basta con agregar un poco más, siendo algo normal porque absorben bastante líquido.

Finalmente, en lo que respecta a las proporciones, con un kilo de legumbres se puede servir a aproximadamente 10 personas, destaca un Arguiñano que recuerda que "hay que masticarlas bien para facilitar la digestión".

Un pilar de la dieta mediterránea

Las lentejas son un plato básico de la dieta mediterránea que destacan tanto por su delicioso sabor como por tratarse de un alimento muy nutritivo que lleva asociados numerosos beneficios para el organismo. Además, puede ser parte de ensaladas y purés.

Hoy en día es un plato que es un símbolo de una dieta saludable, equilibrada y nutritiva, y aunque son originarias del suroeste asiático, rápidamente fueron acogidas por las cocinas de romanos y griegos y, con el paso del tiempo, se han mantenido en nuestra alimentación.

Estas legumbres destacan por su alto valor energético, al mismo tiempo que son un alimento rico en proteínas. Asimismo, son una excelente fuente de hidratos de carbono, mientras que el contenido en grasas es casi inexistente, por lo que se trata de un alimento perfecto para aquellos que realizan una alta actividad física, como los deportistas.

Se trata de un alimento que favorece el tránsito intestinal gracias a que son ricas en fibra, ayudando así a combatir el estreñimiento, además de ser bueno para la anemia. Constituye una buena fuente de hierro que las hace ideales para este fin.

También ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, al ser rico en potasio, así como beneficioso para embarazadas por su alto contenido en ácido fólico, que previene malformaciones en el feto.

Entre sus beneficios también se encuentra que es aconsejable para los diabéticos, gracias a que su consumo reduce los niveles de glucosa en sangre. Las lentejas ayudan a mejorar la concentración gracias a su contenido en hidratos de carbono de lenta absorción.

Finalmente, destacar que su alto contenido en fósforo aporta el 40% de la cantidad diaria recomendada, lo que ofrece beneficios en los músculos, huesos y dientes.