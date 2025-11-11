Vero Gómez, chef: "La tortilla de patatas de bolsa hay que dejarla reposar 10 o 15 minutos para que esté bien húmeda"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? ¿Muy cuajada o poco hecha? Y... ¿con patatas fritas de bolsa o patatas frescas?

Este último dilema no es tan habitual, pero cada vez son más los cocinillas que se animan a elaborar esta versión alternativa de la tortilla de patatas tradicional.

Se trata de una variante exprés donde se utilizan chips de bolsa tipo Lay's, Ruffles o similar en lugar de patatas cocidas o fritas, lo que acorta significativamente el tiempo de preparación, aunque mantiene la esencia y el sabor característico de la receta de siempre.

Tortilla de chips de Vero Gómez

La chef Vero Gómez es una de las cocinillas que se ha atrevido a probar a hacer esta variación de la famosa tortilla de patatas.

"Me ha dado por las chips últimamente, de este barco no me baja nadie", escribía en sus redes sociales. "Nunca hacer una tortilla de patatas fue tan fácil y rápido", asegura.

Además, Vero aprovechó para posicionarse con respecto al eterno debate sobre tortilla con o sin cebolla: "La tortilla siempre con cebolla". No obstante, para esta receta exprés decidió dejar a un lado la cebolla, ya que así era mucho más rápida.

Como decíamos, la receta de tortilla con patatas de bolsa consiste en sustituir las patatas frescas de la tortilla tradicional por patatas fritas de bolsa (chips), mezclándolas con huevos batidos y, si se desea, cebolla frita.

La mezcla se deja reposar unos minutos para que las patatas se rehidraten y ablanden, logrando una textura similar a la tortilla convencional.

Existen distintas versiones según el tipo de patatas de bolsa que se use (más finas, con sabor a jamón o a queso, gruesas, etc.).

Ingredientes Huevos, 5-6

Patatas de bolsa, 150-200 g

Aceite de oliva, al gusto Paso 1 Casca los huevos en un bol y agrega después las patatas. Machaca y mézclalos bien, hasta que tengas una mezcla ligeramente densa, con una textura similar a la que te gustaría que tuviese una vez cocinada. Es importante que la patata no quede muy suelta o perdida por el huevo. Paso 2 Pon al fuego una sartén con una cantidad generosa de aceite de oliva y cuando esté caliente, añade la mezcla. Cocina unos minutos, hasta que los bordes se empiecen a despegar de la pared de la sartén. Luego gira ligeramente para evitar que se pegue y dale la vuelta con la ayuda de un plato. Paso 3 Vuélcala de nuevo en la sartén añadiendo más aceite de oliva y cocina un par de minutos más por este lado. Apaga el fuego y emplata. Paso 4 Deja reposar la tortilla unos 10-15 minutos hasta que la patata esté bien húmeda. Pruébala y, si cruje, déjala un poquito más.

Trucos para una tortilla de chips perfecta

Elige patatas fritas de buena calidad, preferiblemente chips tradicionales y sin sabores añadidos. Las más finas ofrecen una textura más agradable y se integran mejor con el huevo.

Para conseguir una textura más jugosa, deja las patatas en remojo dentro del huevo batido durante unos 10-15 minutos. Así se hidratarán y ablandarán, logrando un resultado similar al de una tortilla de patatas clásica.

Si prefieres una tortilla más cremosa, añade una cucharada de nata, leche o queso cremoso a la mezcla. Esto aportará una textura más esponjosa y suave.

Cuida las proporciones: para una sartén pequeña, utiliza entre 5 y 6 huevos tamaño L y unos 150 g de chips. Si añades demasiadas patatas, la tortilla quedará más densa; si usas demasiado huevo, puede resultar demasiado líquida.

Si preparas la tortilla para varias personas, puedes montar las claras a punto de nieve antes de incorporarlas. Así conseguirás más volumen y una textura más aireada.

Para darle un toque especial, puedes añadir cebolla caramelizada, pimiento asado, jamón o queso rallado, pero hazlo con moderación para no enmascarar el sabor principal del huevo y la patata.