Rosa, madre cocinera: "Para hacer croquetas con una lata de atún no necesitas bechamel, el truco está en esta mezcla"

Total: 30 min

Comensales: 2-3

Rosa González es una cocinera profesional conocida en redes como @cocineraymadre. Natural de Dénia (Alicante), ha logrado una amplia cantidad de seguidores gracias a sus recetas caseras sencillas pensadas para la familia.

Estas recetas son muy diversas: hay opciones de entrantes, primer o segundo plato, dulces y elaboraciones dirigidas a niños y niñas pequeños.

En uno de sus vídeos, Rosa explica cómo hacer unas croquetas de atún superrápidas: "Te aseguro que son muy fáciles de preparar, se hacen en un momento y le gustan a todo el mundo".

La versión más clásica de croquetas se elabora mezclando bechamel con ingredientes picados como jamón, carne, pescado, pollo, huevo o verduras, formando pequeñas piezas que se empanan y fríen.

Sin embargo, Rosa propone una versión con atún y sin bechamel que son perfectas para quienes no quieran complicarse demasiado.

Croquetas de atún sin bechamel

Seguidamente mostramos todos los ingredientes y el paso a paso detallado para preparar esta receta fácil de croquetas.

Ingredientes Atún en aceite ya escurrido, 180 gr

Quesitos frescos descremados, 6

Queso crema natural, 1 cucharada

Pimientos del piquillo, 4

Harina, 2-3 cucharadas soperas

Huevos medianos batidos, 2

Pan rallado, 80-100 gramos

Aceite para freír

Sal y pimienta, al gusto

Orégano y perejil, al gusto Paso 1 Echa los quesitos en un cuenco amplio, añade una cucharada de queso crema y el atún bien escurrido y desmigado. Mezcla todo bien con la ayuda de un tenedor. Paso 2 Prueba la mezcla, rectifica el sabor con sal y pimienta. Añade orégano y perejil al gusto. Paso 3 Incorpora los pimientos cortados y mezcla otra vez. Ya está la masa lista. Reserva en el frigorífico para que coja más textura y sea más manejable o utilízala tal cual. Paso 4 Con la ayuda de dos cucharas, coge dos porciones de masa y dales forma. Reboza cada porción en harina y luego en huevo batido y pan rallado. Repite el paso del huevo y el pan rallado para lograr un rebozado más crujiente. Paso 5 Cuando tengas unas 12 o 15 bolas, fríelas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Por último, ponlas en un plato con papel de cocina para eliminar el exceso de aceite y disfruta.

Consejos para un rebozado más saludable

Para conseguir un rebozado de croquetas más saludable y que no engorde tanto, la clave está en sustituir el pan rallado tradicional por otras opciones ricas en fibra, reducir el uso de aceite y mejorar la técnica de fritura.​ Os dejamos a continuación algunas alternativas al pan rallado.

Copos de avena: Proporcionan un rebozado crujiente, rico en fibra y menos calórico que el pan rallado.​ Panko japonés: Absorbe menos aceite, queda crujiente y ligero, aportando menos calorías que el pan tradicional.​ Frutos secos triturados: Almendras, anacardos, nueces o avellanas dan una textura gourmet y saludable, además de reducir los hidratos refinados.​ Cereales sin azúcar (corn flakes, copos inflados): Aportan mucho crujiente y son bajos en grasa, especialmente si se hornean.​ Polenta o sémola de maíz: Dorada y libre de gluten, ideal para horno o fritura ligera.​

Además, se recomienda usar huevo batido de manera ligera o sustituir el huevo por harina de garbanzo batida con agua para un acabado igualmente crujiente y bajo en grasas saturadas.​

También es importante freír a una temperatura adecuada (170-180°C) y evitar que las croquetas permanezcan mucho tiempo en el aceite; así absorben menos grasa.​

De hecho, pueden cocinarse en el horno o en la freidora de aire en lugar de en una sartén al fuego para reducir la cantidad final de aceite usado.