Dabiz Muñoz, mejor chef del mundo, tajante: "Para un pulpo a la plancha de 10, agrega esta salsa de mojo picón"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 4

Dabiz Muñoz, elegido mejor chef del mundo en tres ocasiones seguidas, siempre sorprende con las recetas caseras que comparte en sus redes sociales. Estos platos, aunque se basen en elaboraciones más o menos simples, poseen ese toque creativo que tanto define al líder de DiverXO.

Es el caso, por ejemplo, de su truco para elaborar un pulpo a la plancha con una salsa muy especial que lo convierte en una comida totalmente distinta a la que estamos acostumbrados.

Así pues, como explica Dabiz, él "embadurna" el pulpo con su salsa Mojo picón canario nikkei "para marcarlo en la plancha". Esta salsa es una creación original del chef que se lanzó a la venta hace tiempo, pero aún sigue disponible en algunas tiendas especializadas.

La salsa fusiona el tradicional mojo picón canario con influencias japo-peruanas propias de la cocina nikkei. Está pensada para llevar a casa la alta cocina y Dabiz la ha usado en ocasiones para acompañar platos como salchichas crujientes o el pulpo a la plancha del que hablábamos.

Salsa de mojo picón con toque nikkei

En Cocinillas hemos ideado nuestra propia versión de esta salsa de mojo picón canario nikkei que puedes preparar en tu cocina de forma fácil y rápida y agregar al pulpo a la plancha o a otros alimentos para elevarlos y convertirlos en un plato más gourmet.

Ingredientes Pimiento rojo asado sin piel ni pepitas, 50 g

Ajo, 2 dientes

Cayena o chile rojo fresco, 1

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Comino, 1/2 cucharadita

Vinagre de arroz, 30 ml

Aceite de oliva virgen extra, 100 ml

Sal, al gusto

Pasta de miso blanco o amarillo, 1 cucharada

Salsa de soja, 2 cucharaditas

Jengibre fresco rallado, 1/2 cucharadita

Aceite de sésamo, unas gotas para dar aroma (opcional) Paso 1 Tritura en un mortero (o en una batidora) el ajo, el pimiento rojo, la cayena, el comino, la sal y el pimentón. Paso 2 Añade el vinagre de arroz y el miso, mezclando todo bien. Paso 3 Incorpora la salsa de soja, el jengibre y, si lo deseas, unas gotas de aceite de sésamo. Paso 4 Agrega el aceite de oliva poco a poco, batiendo hasta lograr una salsa cremosa. Paso 5 Prueba y ajusta de sal o picante si lo deseas. Guarda en un bote y deja reposar al menos 30 minutos antes de servir.

Para incorporarla al pulpo, la clave es embadurnarlo con la salsa, tal y como indica Dabiz Muñoz. Él echa por encima de cada pata de pulpo un chorrito de salsa y luego la extiende y unta bien por todas partes con la ayuda de un pincel de cocina.

Hecho esto, se marca el pulpo en la plancha o en la brasa y ya tendríamos un plato exquisito que, según Dabiz, recuerda en algún punto al famoso anticucho peruano.

Beneficios del pulpo

El pulpo es un alimento muy nutritivo y saludable. Aporta una gran cantidad de proteínas de alta calidad y pocas grasas, lo que lo hace ideal para mantener la masa muscular y controlar el peso. También contiene ácidos grasos omega-3, que benefician el corazón y reducen la inflamación.

Además, es rico en minerales como hierro, zinc, cobre y selenio, que fortalecen el sistema inmunológico y actúan como antioxidantes. Su contenido en vitamina B12 y otros nutrientes también favorece la función cerebral y nerviosa.

Por otro lado, es bajo en calorías, por lo que resulta una opción ligera y equilibrada. Solo hay que tener en cuenta que, si se prepara con mucha sal o se consume en exceso, puede aumentar la ingesta de sodio o de metales pesados.

Ideas de recetas fáciles con pulpo

Si ya tienes el pulpo cocido, puedes preparar platos deliciosos en muy poco tiempo. Una opción clásica y rápida es el famoso pulpo a la gallega: solo tienes que colocar unas rodajas de patata cocida en el plato, añadir encima el pulpo en trozos y terminar con un buen chorro de aceite de oliva, pimentón (dulce o picante, según tu gusto) y una pizca de sal gruesa.

Otra alternativa fresca es una ensalada de pulpo al estilo mediterráneo. Mezcla el pulpo troceado con tomate cherry, pepino, cebolla morada, aceitunas y perejil. Finalmente, aliña con aceite de oliva, jugo de limón y un poco de sal.

Si te apetece algo distinto, prueba unos tacos de pulpo. Saltea los trozos en una sartén con un poco de ajo y aceite, y sírvelos en tortillas de maíz con cebolla picada, cilantro y un toque de picante o limón. Son rápidos de hacer y muy sabrosos.

También puedes preparar una pasta con pulpo y ajo. Cocina la pasta, y mientras tanto saltea ajo en aceite de oliva, añade el pulpo y un chorrito de vino blanco. Mezcla todo con la pasta caliente y espolvorea perejil fresco por encima.

Por último, el pulpo salteado con verduras es una opción ligera y muy colorida. Solo necesitas pimiento, cebolla y calabacín cortados en tiras; saltéalos unos minutos y luego añade el pulpo y un poco de salsa de soja. En pocos minutos tendrás un plato completo y sabroso.