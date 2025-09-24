Karlos Arguiñano (77), chef: "Para que la tortilla quede extra jugosa, hay que dejar reposar la patata con el huevo"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más queridos y mediáticos de España. Con más de cuatro décadas en televisión, el chef vasco no solo entretiene con sus chistes y cercanía, sino que también comparte trucos de cocina que marcan la diferencia en platos tan clásicos como la tortilla de patatas.

En esta ocasión, ha revelado un consejo sencillo pero decisivo para lograr que la tortilla quede cremosa, jugosa y con una textura irresistible. Según sus palabras, "la clave está en dejar reposar la patata con el huevo antes de cuajarla en la sartén". Una técnica que no requiere más esfuerzo, pero que puede transformar el resultado final.

La tortilla de patatas es uno de los emblemas de la gastronomía española, pero lograr el punto perfecto no siempre resulta fácil. Arguiñano insiste en que no basta con freír las patatas y mezclarlas rápidamente con el huevo.

El truco que marca la diferencia

Su consejo es dejar reposar la mezcla durante unos minutos antes de llevarla de nuevo a la sartén. "Ese tiempo de reposo hace que la patata absorba parte del huevo y que se integren mejor los sabores", explica. El resultado es una tortilla más jugosa, con un interior meloso que se deshace en la boca.

Este gesto, que muchos aficionados pasan por alto por las prisas, es lo que diferencia una tortilla correcta de una tortilla memorable. Para el chef vasco, se trata de respetar los tiempos y permitir que los ingredientes trabajen por sí solos.

En uno de sus programas más recientes, Arguiñano preparó una tortilla de patatas con tres quesos. Además de aplicar su truco del reposo, incorporó al huevo una mezcla de quesos tiernos y curados que aportan cremosidad y sabor intenso.

Pero más allá de las variaciones, Arguiñano subraya que la base siempre es la misma: patata, huevo, aceite de oliva y cebolla (para quienes prefieren incluirla). A partir de ahí, cada cocinero puede añadir su toque personal, desde calabacín hasta chorizo o champiñones.

Eso sí, recalca que la calidad del aceite y el mimo en la fritura son tan importantes como el propio reposo. Cocinar las patatas a fuego medio, sin quemarlas y sin dejarlas crudas, garantiza que la tortilla quede uniforme.

El valor de la tradición

La tortilla de patatas no es solo un plato popular, es también parte de la identidad culinaria española. Arguiñano recuerda que se trata de una receta que une a familias y amigos en cualquier mesa. Por eso, insiste en que no hay que complicarse con técnicas sofisticadas, sino centrarse en lo esencial: buenos ingredientes, paciencia y cariño al cocinar.

"Las recetas más sencillas son las que mejor nos representan", ha dicho en más de una ocasión. Y este truco de dejar reposar la patata con el huevo no hace sino confirmar su filosofía: pequeños gestos que elevan platos humildes a otro nivel.

Ingredientes de la tortilla de patatas jugosa con el truco de Arguiñano 5 patatas medianas

6 huevos

1 cebolla (opcional)

50 g de queso rallado (puede ser mezcla de manchego, emmental y gouda)

Aceite de oliva virgen extra

Sal Paso 1 Pela las patatas con pelador para aprovechar al máximo. Córtalas en láminas finas o en pequeños dados, según prefieras. Paso 2 Calienta abundante aceite de oliva en una sartén amplia y añade las patatas con un poco de sal. Si usas cebolla, incorpórala picada en juliana. Cocina a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando, hasta que estén tiernas y ligeramente doradas. Paso 3 Una vez listas, retira las patatas con una espumadera y escúrrelas bien para que la tortilla no quede aceitosa. Paso 4 Bate los huevos en un bol grande con una pizca de sal. Añade las patatas y la cebolla frita, mezcla suavemente y agrega el queso rallado. Paso 5 Aquí está el truco de Arguiñano: deja reposar la mezcla entre 5 y 10 minutos antes de cuajarla. Así, la patata absorberá parte del huevo y la tortilla quedará extra jugosa. Paso 6 Calienta una sartén antiadherente con una cucharada de aceite. Vierte la mezcla y cocina a fuego medio. Cuando empiece a cuajar por los bordes, dale la vuelta con ayuda de un plato y termina de cuajar al gusto. Paso 7 Sirve inmediatamente si te gusta jugosa por dentro o deja reposar unos minutos más si prefieres un interior más hecho.

Con este sencillo consejo, Arguiñano demuestra una vez más que la cocina no necesita complicarse para brillar. El reposo de la mezcla antes de cuajar la tortilla es un gesto pequeño, pero convierte un plato casero en una receta de chef.

Y lo mejor es que cualquiera puede aplicarlo en casa, sin necesidad de técnicas profesionales ni ingredientes sofisticados. Basta con seguir el paso a paso y recordar que la paciencia es tan importante como la sartén o el aceite.

Porque, como insiste Arguiñano, la tortilla de patatas es mucho más que un plato: es un pedazo de la cultura española que, con un pequeño truco, puede llegar a ser inolvidable.