José Andrés (56), chef español, tajante: "La clave para hacer unos buenos huevos con patatas es dorar antes una guindilla"

El chef José Andrés posa sonriente junto a un plato recién preparado de huevos fritos con patatas. E.E.

Total: 30 min

Comensales: 2

Uno de los platos más populares de la cocina española son los huevos fritos con patatas, un recurso fácil y rápido que puede ser la solución a cualquier comida o cena improvisada y que permite disfrutar de un sabor excepcional.

Aunque puede parecer un plato muy sencillo de preparar, hay que tener en cuenta una serie de recomendaciones para poder conseguir el mejor resultado final a la hora de elaborar el huevo. En este sentido, podemos tener en cuenta las recomendaciones del cocinero asturiano José Andrés.

El reconocido chef español afincado en los Estados Unidos, prepara los huevos fritos con patatas junto a guindilla y chorizo, de forma que consigue de esta manera darles un toque especial para conseguir el mejor resultado final.

Los huevos fritos con patatas de José Andrés

El cocinero José Andrés, natural de Mieres (Asturias), explica cómo preparar unos huevos fritos con patatas diferentes a los tradicionales. Su técnica comienza con el corte de la patata en cubos, previa marca para facilitar la cocción. Recomienda elegir patatas viejas por su mayor cantidad de fécula, que favorece el tostado, y lavarlas después de cortarlas para eliminar el exceso de almidón.

En la sartén, aconseja dorar antes una guindilla —sin semillas para evitar un sabor amargo y demasiado picante— junto con cuatro dientes de ajo, para dar un toque especial. Añade también un poco de tomillo para intensificar el carácter rústico del plato.

Mientras las patatas se doran, incorpora chorizo cortado en cruz, cuidando que las piezas tengan un tamaño similar al de las patatas. Después llega el turno de los huevos, cuyo origen y clasificación explica con detalle: 0 (ecológicos), 1 (camperos), 2 (de suelo) y 3 (de jaula).

Para freírlos, aconseja cascarlos en un recipiente aparte para descartar riesgos sanitarios y verterlos después en aceite caliente inclinando la sartén, de forma que la clara envuelva la yema sin romperla.

Ingredientes de los huevos fritos con patatas de José Andrés 4 patatas viejas medianas

4 huevos (mejor camperos o ecológicos)

1/2 guindilla seca

4 dientes de ajo

1 ramita de tomillo

1 chorizo pequeño

Aceite de oliva virgen extra (cantidad generosa para freír)

Sal al gusto Paso 1 Pelar las patatas, marcar y cortar en cubos. Lavar bien bajo agua fría para retirar el exceso de almidón. Paso 2 Calentar abundante aceite en una sartén amplia. Dorar primero media guindilla sin semillas y los cuatro dientes de ajo. Añadir también el tomillo. Paso 3 Incorporar las patatas al aceite caliente y dejar que se doren lentamente hasta que estén crujientes por fuera y tiernas por dentro. Paso 4 Cortar el chorizo en cruz, en trozos del mismo tamaño que las patatas, y añadirlo a la sartén cuando las patatas estén casi listas. Paso 5 Para los huevos, cascar cada uno en un recipiente aparte para comprobar su estado. Paso 6 Con el aceite bien caliente, inclinar la sartén unos 185 grados para que el aceite forme una “piscina” y añadir el huevo. De esta manera, la clara envolverá la yema. Paso 7 Servir los huevos fritos acompañados de las patatas doradas y el chorizo.

¿Son saludables los huevos fritos con patatas?

Los huevos fritos con patatas se pueden considerar saludables en contextos determinados, pero también presentan algunos aspectos que los hacen ser menos recomendables desde el punto de vista nutricional.

Su valor como plato dependerá de la frecuencia de consumo, la forma de preparación y los ingredientes que los acompañen. No se puede considerar un producto poco sano por sí solo, pero tampoco conviene abusar de él ni consumirlo a diario.

A su favor tiene que permite disfrutar del aporte de proteínas de alto valor biológico de los huevos, que además son ricos en vitaminas del grupo B, especialmente B12 y riboflavina, y en minerales como hierro y zinc.

Por su parte, las patatas son una gran fuente de carbohidratos complejos y fibra, además de aportar potasio, vitamina C y ácido fólico, mientras que el aceite de oliva también tiene ciertos beneficios para la salud.

En el lado contrario nos encontramos con aspectos menos saludables, siendo uno de sus principales inconvenientes el modo de cocinado del plato. Freír los huevos y las patatas aumenta el contenido calórico y graso de forma considerable, sobre todo si se usa mucho aceite o un aceite de baja calidad.

El abuso de grasas, sobre todo saturadas, se asocia con un mayor riesgo cardiovascular y un aumento del colesterol “malo” (LDL). Además, consumir el plato junto a embutidos o plan blanco aumenta la cantidad de grasas, sodio y calorías, disminuyendo el valor nutritivo general.