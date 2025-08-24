José Andrés (56), chef español, tajante: "Esta es la mejor receta del verano, con solo una lata de atún y lista en 5 minutos"

0 votos

Total: 12 min

El chef asturiano José Andrés siempre comparte recomendaciones que son muy interesantes, y ahora se ha referido a la que, en su opinión, es la mejor receta para el verano, una época en la que no suele apetecer demasiado cocinar ante las altas temperaturas de la época.

El cocinero español, reconocido mundialmente tanto por su talento gastronómico como por su labor humanitaria a través de su ONG, World Central Kitchen, compartió en el programa Vamos a cocinar con José Andrés una receta sencilla y sabrosa.

Se trata de una versión personal de la clásica xatonada catalana, que se puede elaborar con solo unas conservas y algunos ingredientes frescos. De esta manera, este plato tradicional pasa a ser una preparación práctica del día a día.

El propio José Andrés recalca que lo realmente importante no es tanto el plato a realizar, sino la forma en la que se analiza cada ingrediente, aprovechando las latas que podamos tener en casa para crear un plato adecuado.

Inspirado en la receta típica del Garraf, su xatonada agrega una serie de ingredientes básicos pero llenos de sabor y con un alto valor nutricional. Concretamente, solo se necesita: escarola fresca, lata de atún, bacalao en aceite de oliva, almendras, anchoas, aceitunas y salsa romesco.

Se trata de una receta versátil y completa, que, como destaca el chef, "es aperitivo, primero, segundo y tercer plato, todo junto". El secreto está en la combinación de texturas y sabores potentes, así como en la capacidad de adaptarse a lo que cada uno tenga en su despensa.

Ingredientes para hacer la xatonada rápida de José Andrés 120 g de salsa romesco

20 ml de aceite de oliva virgen extra

10 ml de vinagre

Semillas de tomate (opcional)

400 g de escarola

Bacalao en aceite (al gusto)

Ventresca de atún (al gusto)

Anchoas escurridas (al gusto)

Aceitunas (al gusto)

30 g de almendras marcona tostadas

Hierbas frescas (menta y perejil)

Sal al gusto Paso 1 Preparar la vinagreta. Mezclar la salsa romesco con el aceite de oliva y el vinagre. Opcionalmente, añadir semillas de tomate para dar frescor. Paso 2 Lavar y secar la escarola. Colocar los 400 g de escarola como base en una fuente amplia. Paso 3 Aliñar. Justo antes de servir, aliñar la escarola con la vinagreta y agregar una pizca de sal. Paso 4 Añadir las conservas. Incorporar el bacalao en aceite, la ventresca de atún, las anchoas y las aceitunas. Paso 5 Rallar almendras. Rallar los 30 g de almendras marcona tostadas sobre la ensalada. Paso 6 Decorar. Terminar con hierbas frescas como menta y perejil para dar un toque de frescura.

Xatonada, un plato catalán

La xatonada es uno de esos claros ejemplos de platos sabrosos y saludables que se pueden preparar sin demasiado esfuerzo ni inversión de tiempo, pero que puede ser perfecta para disfrutar cualquier día.

La dieta mediterránea está repleta de platos tradicionales que pueden ser un claro ejemplo de una receta equilibrada, siendo ricos en fibra, proteínas y repletos de vitaminas y otros nutrientes que hace que sean muy recomendables.

En este caso, hablamos de este plato catalán del que el chef José Andrés ha hecho su propia versión y que tiene mucho que ofrecer a cualquier comensal. En su caso, apuesta por una opción exprés, aunque la receta original tampoco demanda de un gran esfuerzo en la cocina.

La xatonada original se prepara con ingredientes sencillos como escarola, bacalao desalado desmigado, atún, anchoas y aceitunas, que se acompañan con xató, que es una sencilla salsa que es la que da nombre al plato.

Su base es la escarola, una verdura rica en fibra, folatos y vitamina C que aporta muchos antioxidantes y que sirve para favorecer la digestión al mismo tiempo que ayuda a mantener la sensación de saciedad.

La escarola también aporta volumen a los platos en los que se utiliza sin apenas sumar calorías, pues apenas aporta 24 kcal por cada 100 gramos, por lo que se trata de un alimento perfecto para incluir en dietas enfocadas a adelgazar o mantener el peso.

Este plato catalán también aporta proteínas que provienen de distintas fuentes, como el bacalao, que es un pescado blanco muy bajo en grasa y rico en minerales y vitaminas del grupo B, y del atún en conserva, que aporta ácidos grasos omega-3 beneficiosos para la salud cardiovascular. A ellos se suman las anchoas, que en menor cantidad también aportan Omega-3.

Desde el punto de vista nutricional, también hay que destacar lo que aporta la salsa xató, que está elaborada con frutos secos y aceite de oliva virgen extra que permite completar el perfil lipídico de la receta.

Los frutos secos también aportan vitamina E, así como minerales como el magnesio, un mineral esencial que se debe incluir en la dieta porque participa en importantes reacciones bioquímicas como la función muscular y nerviosa, o para el control de la glucemia.

En la receta tradicional de xató se usa una muy pequeña cantidad de pan frito, pero quien lo desee lo puede reemplazar por pan tostado, o incluso prescindir de él si lo que se busca es que el resultado final sea el de una salsa más ligera.