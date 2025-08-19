Mariano (49), carnicero, sobre el corte de carne dos veces más barato que el entrecot: "Siempre lo recomiendo a mis clientes."
El carnicero lo tiene claro: "Esta es la carne que tienes que pedir en la carnicería, es súper tierna y tanto o más sabrosa y barata que el entrecot".
- Total: 45 min
- Comensales: 4
El entrecot es uno de los cortes más valorados por los amantes de la buena carne en España. Su fama se debe a su sabor intenso y a una jugosidad que lo convierten en una de las elecciones de cortes de carne favoritas, tanto en la carnicería como en las mesas de muchos hogares.
Este corte procede del lomo alto del vacuno, concretamente de la zona de las costillas. Es una carne versátil que admite distintas preparaciones, aunque a la parrilla y a la plancha son las formas predilectas de cocinarla.
La grasa que lo rodea potencia su sabor y le aporta esa ternura única. Sin embargo, su precio continúa siendo uno de los únicos inconvenientes para muchos. Y es que, se sitúa entre los cortes de carne más caros. Este puede variar significativamente dependiendo de la calidad de la carne y el establecimiento donde se compre, pero generalmente se encuentra entre los 15 euros y 30 euros por kilogramo.
Por suerte, existe un corte de carne alternativo que recientemente ha revelado en redes el popular carnicero de TikTok Mariano Sánchez, más conocido en redes como El As Carnicero. En este caso, se trata de un corte de carne alternativo cuesta hasta dos veces menos que el entrecot y que, pese a su ternura y sabor, sigue siendo poco solicitado en las carnicerías españolas.
"Os voy a enseñar qué filete tenéis que pedir para que os salga más barato que un entrecot y súper tierno, igual o mejor", comienza adelantando el profesional. La pieza en cuestión es la aguja de ternera, "tenemos que pedir el principio de la pieza", advierte. Esto es clave si lo que queremos es que sea casi igual o mejor en sabor y ternura que el clásico entrecot. "Es una pasada y a un precio mucho más económico que el entrecot", concluye.
Un corte que generalmente podemos encontrar en la carnicería entre los 10 y 20 euros por kilogramo y que procede, en este caso, de la parte delantera del lomo. Sin embargo, pese a sus cualidades de sabor y de precio, sigue sin ser la primera opción entre los consumidores españoles, en gran parte por desconocimiento.
Una opción ideal en un contexto en el que la cesta de la compra sigue encareciéndose en España y, además, un corte perfecto para elaborar todo tipo de platos. Desde guisos tradicionales hasta filetes a la plancha, asados al horno o en la parrilla, la aguja de ternera se adapta a todo tipo de técnicas en la cocina. Una elección con mucho potencial para quienes buscan variar en la cocina y sorprender con nuevas opciones.
Ingredientes
Ingredientes de aguja de ternera a la parrilla con adobo casero
- Aguja de ternera del principio de la pieza, 4 unidades
- Dientes de ajo, 4 unidades
- Aceite de oliva virgen extra, 3 cucharadas
- Salsa de soja, 2 cucharadas
- Pimentón dulce, 1 cucharada
- Romero fresco, 1 ramita
- Zumo de medio limón
- Sal y pimienta negra al gusto
Ingredientes del acompañamiento con patatas asadas
- Patatas pequeñas, 800 g
- Aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas
- Romero, 1 ramita
- Sal gorda al gusto
Paso 1
En un mortero, machaca los ajos con una pizca de sal. Añade el aceite, la salsa de soja, el pimentón, el romero picado y el zumo de limón.
Paso 2
Mezcla bien hasta obtener una pasta y unta la aguja de ternera con el mejunje casero. Después cubre con film y deja reposar 20 minutos a temperatura ambiente.
Paso 3
Lava las patatas y córtalas en mitades. Mézclalas en un bol con aceite, romero y sal gorda.
Paso 4
Coloca las patatas en una bandeja de horno y hornea a 200 ºC durante 30 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
Paso 5
Precalienta la parrilla a fuego fuerte, coloca la aguja y asa 3-4 minutos por cada lado para un punto jugoso (añade 2-3 minutos más si prefieres más hecha).
Paso 6
Retira la carne, cubre con papel de aluminio y deja reposar 5 minutos antes de cortar.
Paso 7
Corta la aguja en filetes finos, acompaña con patatas al romero y si lo deseas, puedes espolvorear con un poco más de romero fresco.