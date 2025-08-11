Pablo Albuerne (49), chef, alto y claro sobre el arroz al horno: "Si quieres que tenga un toque más sabroso, este es el truco"

0 votos

El arroz al horno es una de las recetas favoritas en Valencia. Y es que, en Valencia existen tantas casas como recetas de arroz al horno. Una receta tradicional y de aprovechamiento de las de siempre, que cada uno prepara con lo que tiene y puede y cuyo aroma, textura y olor son toda una experiencia para los cinco sentidos.

Esta ha sido siempre una receta elaborada con los restos de los cocidos o pucheros de días anteriores. Un tipo de arroz que antiguamente se preparaba en las casas y luego se llevaba a los hornos de las panaderías, donde terminaban de rematar los 20 minutos justos para que termine de hacerse y para que consiga esa textura más seca y gratinada.

Esta es una de las razones por las que el arroz al horno no tiene por qué cumplir siempre las mismas reglas en su elaboración, aunque sí hay una base de ingredientes imprescindibles de los que partir: arroz, carne y garbanzos. Fuera de eso, las posibilidades y recetas pueden ser infinitas, como la que propone Gipsy Chef en su canal de YouTube, más conocido como Pablo Albuerne.

Este chef asturiano comparte cada semana todo tipo de recetas ante sus más de 130 mil suscriptores en la red social. Una de ellas es precisamente sobre cómo hacer un arroz al horno muy diferente y al más puro estilo Gipsy Chef, con un toque hindú que consigue elevar aún más este plato.

"Hoy vamos a hacer viajar uno de los arroces más conocidos de Valencia: el arroz al horno. Lo vamos a hacer viajar a la India", comienza explicando Gipsy Chef en su vídeo. El popular cocinero propone una reinterpretación de este plato tradicional sustituyendo las costillas de cerdo por falda de cordero, una carne "súper tierna, que también tiene un poquito de grasa y que le va a hacer parecerse mucho a la costilla de cerdo".

Receta de ARROZ al HORNO

El primer paso es cortar esta carne en trozos pequeños, sazonarla y añadir un chorro de tomate concentrado. Una vez mezclada, se marca en una sartén con aceite de oliva a fuego fuerte. Es entonces cuando entra en juego uno de los ingredientes clave de la fusión: el jengibre. "Corta un trozo con piel y bien lavado en rodajas finitas" y añádelo a la sartén junto al cordero para seguir dorando.

Mientras tanto, se preparan unas patatas pequeñas con piel y cortadas en trozos, que se saltean junto a la carne ya dorada. Se incorpora el arroz (un vaso) y se remueve bien para impregnarlo de todos los jugos. En este punto, el chef da su característico giro: "El toque es una buena cucharada de curry". Tras unos segundos para que se tueste, se suman los garbanzos, se rectifica la sal y se añade el líquido: Tres veces la cantidad de agua que le hemos echado de arroz".

La cocción se completa en el horno. Antes de introducirlo, se coloca en el centro "media cabeza de ajos" y se sustituye la morcilla tradicional por la butifarra negra, "porque estamos en Cataluña", confiesa. Para rematar, unos tomates cherry en lugar del tomate habitual. Finalmente, se hornea todo a 200ºC durante unos 20 minutos, hasta que quede seco y con el gratinado característico del arroz al horno.