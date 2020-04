Dieta sin gluten: 33 recetas fáciles y sin ingredientes raros

Como sabéis llevamos días preparando recopilatorios de recetas que pensamos que os pueden ayudar a planificar los menús en estos días de cuarentena y, por supuesto, no nos hemos olvidado de los celíacos, a quienes dedicamos esta listas de recetas aptas para todos aquellos que deban seguir una dieta sin gluten.

Recetas de dieta sin gluten

Aunque en alguna receta de las propuestas se usa algún producto específico para celíacos, hemos intentado que esto no suceda en todas para que sean más fáciles de elaborar con ingredientes que cualquiera puede tener en casa o que se pueden conseguir fácilmente en los supermercados estos días.

Bacalao con coliflor

Estamos en plena Cuaresma, temporada indiscutible de bacalao, que además dada la situación que vivimos es un pescado muy agradecido pues al estar conservado en salazón podemos tenerlo en casa bastantes días antes de consumirlo. Este bacalao con patatas y coliflor es un clásico de la Navidad gallega, pero esta época es igual de buena para disfrutar de este plato.

Ensalada de bacalao con naranja

Para los días en los que asoma el sol y apetece algo más fresco, prueba con esta original ensalada de bacalao con naranja. Una combinación tan extraña como deliciosa.

Arroz de bacalao

Este sí es un clásico de la Semana Santa con ingredientes que aguantan bien la cuarentena, porque los pimientos rojos, si no tienes frescos a mano puedes sustituirlos por unos en conserva. Incluso con ese cambio, el arroz con bacalao es siempre un espectáculo.

Potaje de bacalao exprés

Y la receta por excelencia de la Semana Santa, el potaje de espinacas con garbanzos, para el que os proponemos una versión con muchos atajos para hacerla muy rápido, pero que sigue estando muy rica.

Bacalao con pisto

En general, todas las recetas de pisto son aptas para celíacos y todas ellas puedes servirlas con otros ingredientes como bacalao, huevos o incluso cubrirlo de queso y gratinarlo.

Tortilla de bacalao

Incluso aunque no seas muy fan del bacalao, a esta tortilla deberías darle una oportunidad, porque te garantizo que te chuparás los dedos.

Timbal de ensalada templada de bacalao y verduras

Una receta perfecta para cuidarte y para cuidar de los tuyos en estos días en los que le estamos plantando cara al coronavirus.

Arroz picante mexicano

Solo lleva arroz, verduras y especias. Este arroz picante mexicano es una receta apta para veganos y perfecta tanto para tomar solo o como guarnición.

Risotto de setas y gambones

Risotto no es sinónimo de arroz pasado ni pastoso, sino que debe ser un arroz cocinado en su punto pero que resulte cremoso en el paladar. Si sigues esta receta de risotto de setas y gambones aprenderás a hacerlo y obtendrás unos resultados espectaculares.

Arroz con oreja, receta para aprovechar restos del cocido

Si unos de los secretos para el éxito del arroz es usar un buen caldo, qué mejor caldo que el del cocido para que nuestro arroz esté para chuparse los dedos. Ya puestos, podemos aprovechar también las carnes del cocido, como hemos hecho con este arroz con oreja.

Risotto de espárragos trigueros y chirlas en Thermomix

Las almejas, o en una versión más humilde, las chirlas son un ingrediente magnífico para preparar todo tipo de arroces sabrosos, incluidos los risottos como este risotto de espárragos.

Arroz al horno con pulpo y langostinos

Una de nuestras recetas favoritas que también lo será tuya cuando te animes a probar este arroz al horno con pulpo y langostinos. Sabor máximo y complicación mínima.

Risotto de calabacín cremoso y sabroso

La versatilidad del arroz nos permite preparar auténticos platazos tanto con los ingredientes más nobles como mariscos o piezas de cerdo ibérico, o los más humildes, como en esta receta de risotto de calabacín, que está para chuparse los dedos.

Falso risotto de boletus y butifarra blanca

Es posible que no siempre que te apetezca un risotto tengas tiempo de estar añadiendo caldo poco a poco. A nosotros nos pasa a menudo, por eso a veces hacemos trampa, como con este risotto de boletus y butifarra.

Arroz caldoso con cigalas en la Monsieur Cuisine

El robot de cocina del Lidl, el Monsieur Cuisine tanto en su versión Plus como Connect, también es genial para preparar arroces que siempre salen bien, como este arroz caldoso con cigalas.

Arroz con brócoli, champiñones, pimientos y soja

Se trata de una receta completamente vegana perfecta para aprovechar todas esas verduras que están dando vueltas por la nevera y suplicando que les demos salida antes de que pasen a mejor vida.

Risotto de calabaza

En cuanto acabe en verano vas a empezar a ver calabazas por todas partes y esta receta de risotto de calabaza se va a convertir en una de tus favoritas.

Arroz con tofu al estilo thai

No penséis que el tofu es patrimonio exclusivo de los vegetarianos y veganos, pues en esta receta de arroz estilo thai comparte cartel con unos camarones.

Arroz con sepia y morcilla

Un mar y montaña que está para chuparse los dedos, por extraña que te pueda parecer esa combinación, si aún no lo has probado, ya estás tardando en darle una oportunidad a este arroz con sepia y morcilla.

Ensaladilla de salmón, receta de aperitivo clásico renovado

Si no tienes atún, bueno es el salmón para preparar una deliciosa ensaladilla que, cuando la pruebes igual hace que sea tu nueva ensaladilla favorita.

Tortilla con champiñones

Una receta rápida, sencilla y resultona para cuidarte a la hora de la cena. Y un truco, si no tienes muchos champiñones, puedes saltearlos con otras hortalizas que tengas por la nevera, un trozo de cebolla, algún espárrago, ese pimiento asado que sobró de una lata que abriste hace un par de días,...

Tortilla de patata

Afortunadamente esta joya de nuestra gastronomía es apta para celíacos sin necesidad de acudir a ingredientes especiales, así que si nunca te has atrevido a hacerla, ahora es buena ocasión para aprender a hacer tortilla de patata.

Huevos rotos

No penséis que los huevos rotos son la tortilla para vagos, aunque los ingredientes sean los mismos son cosas diferentes, aunque tienen en común que están buenísimas hasta el punto de que a veces cuesta decidirse entre una y otra.

Arroz con pollo

El arroz con pollo es otro clásico, comida de casa de la abuela de toda la vida que siempre nos sabe a gloria bendita.

Risotto de mejillones

Receta con mucho sabor y sin necesidad de mucho presupuesto, perfecta para comer variado y sabroso sin complicarse la vida.

Mejillones cocidos al vapor de albariño

Es la forma más habitual de comerlos en las fiestas populares de Galicia, en las que se consumen kilos y kilos de este bivalvo. Cocer mejillones en casa como si fueras gallego no tiene ningún misterio y el resultado es un festival.

Mejillones en escabeche

Usando como base unos mejillones cocidos, se pueden preparar múltiples recetas, como los mejillones en escabeche, protagonistas absolutos a la hora del aperitivo.

Mejillones con tomate y albahaca

Otra receta, la de estos mejillones con tomate y albahaca, que te los comerás como pipas.

Ensalada de mejillones con tomate

Deliciosa y refrescante, perfecta para convertir unos mejillones en escabeche es un plato único para sofocar los calores del verano. Toma nota de esta ensalada de mejillones con tomate.

Ensalada caprese con pollo y aguacate

Una receta de ensalada con la que te puedes dar un homenaje sin remordimientos.

Pollo asado en el horno de casa

Olvídate de leer ingredientes en las etiquetas de pollos asados precocinados, la mejor forma de asegurarte de que no lleva gluten es hacer tu propio pollo asado en casa, porque no da trabajo ninguno, no tienes que dedicarle ni cinco minutos, el resto se hace solo en el horno mientras tú estás a otras cosas.

Berenjenas con vinagreta

Una guarnición deliciosa para salir de las eternas a base de arroz o patatas. Aviso, es muy posible que te acabe gustando más la guarnición que el ingrediente principal con el que acompañes estas berenjenas a la plancha.

Pimientos rellenos de quinoa

Si vas con prisa puedes cortar los pimientos en tiras y mezclarlos con la quinoa en el último momento, pero estos días en los que tenemos la sensación de que el tiempo avanza más despacio es el momento para esmerarnos un poco más en la presentación de los platos y que al menos el ratito de la comida sea un momento de felicidad máxima. Así que estos días, tocan pimientos rellenos.