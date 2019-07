Haz en casa las recetas de cocina siciliana de los libros del comisario Montalbano

Dicen que Andrea Camilleri creó el personaje del Comisario Montalbano, protagonista de gran cantidad de sus novelas con las que consiguió fama mundial, inspirándose en el personaje de Pepe Carvalho de las novelas de Manuel Vázquez Montalbán. Ambos personajes de ficción comparten, además de profesión, el gusto por la buena mesa.

Sin explayarse tanto como el autor español en las recetas propiamente dichas, las novelas de Camilleri con Montalbano como protagonista son un auténtico viaje por la tradición gastronómica siciliana.

Tanto los deliciosos platos que prepara Adelina, asistenta de Montalbano y una de las mejores cocineras de la región, como los que se ofrecen en el restaurante San Calogero en el que acostumbra a almorzar el comisario consiguen hacernos salivar incluso en los momentos de mayor tensión narrativa.

Las recetas de cocina siciliana del comisario Montalbano

Son muchas y muy variadas, las recetas que se mencionan a lo largo de las páginas escritas por Camilleri. Muchas de ellas son bastante conocidas, otras en cambio, apenas se conocen ni se preparan fuera de su Sicilia natal.

Arancini

Se trata de bolas de arroz cocinado con azafrán y del tamaño más o menos de una naranja -de ahí el nombre de arancini- , rellenas de carne a la boloñesa que se rebozan y se fríen como si fuera un croquetón gigante. Una verdadera delicia que puede encontrarse incluso en puestos de comida callejera.

Ragú a la boloñesa

Aunque no se trata de un plato exclusivo de la cocina siciliana, se trata de un plato tan extendido por Italia que no hay rincón del país en el que no tenga un papel importante en la cocina. El ragú o carne a la boloñesa se usa, por ejemplo, como relleno de los arancini que hemos visto antes, o relleno de canelones y lasañas o simplemente como salsa para acompañar casi todo tipo de pastas.

Caponata siciliana de berenjenas

La caponata de berenjenas o caponata di melanzane es algo a medio camino entre un salteado y un estofado de verduras con un delicioso toque agridulce. Una receta riquísima para tomar como primer plato o para servirla como guarnición de una carne. Tenla en cuenta también si te aburre comer verduras siempre de la misma forma.

Espaguetis a la marinera

Al comisario Montalbano le encanta el pescado, de hecho esa es la especialidad del restaurante en el que suele comer a diario. Su plato favorito son los salmonetes fritos, pero a menudo elige también platos como los espaguetis a la marinera.

Papanozza

Se trata de un plato muy humilde que consiste en cocer una patata con una cebolla en agua con sal hasta que ambas estén muy tiernas, después se escurren, se aliñan con una cucharada de aceite de oliva virgen extra y otra de vinagre. Opcionalmente se puede añadir un poco de pimienta recién molida, y se tritura todo para hacer una crema que se come untándola en pan.

Rollo de ternera a la siciliana

En la receta más tradicional, la carne se rellena con queso fresco de oveja, tortilla francesa, panceta o guanciale, parmesano, tortilla y pasas y piñones y luego se cocina en una salsa de tomate, vino y hortalizas. En este caso, nuestra receta de rollo de ternera la hemos adaptado un poco para usar ingrendientes cercanos, pero los rellenos son fácilmente intercambiables.

Otros platos de pasta

Son varias las recetas de pasta que se citan en las obras de Camilleri, desde los humildes espaguetis "aglio i olio", o "al ajillo" que diríamos aquí; o platos de pasta con verduras como el brócoli, muy típicos en el sur de Italia; también se habla de la pasta a la Norma, con una salsa de tomate, berenjenas, albahaca y ricotta que según dicen es un homenaje a la ópera Norma de Bellini, y que nosotros hemos reinterpretado en esta receta de raviolis con atún y gambas.

También se hace mención a la pasta "ncaciata", una receta típicamente siciliana y apenas conocida fuera de la isla. Se prepara con pasta corta -macarrones- que se mezcla con ragú, berenjenas fritas, huevo duro, queso y albahaca, y después se gratina hasta conseguir una costra crujiente.

Los postres de Montalbano

En las novelas de Andrea Camilleri también hay sitio para el postre. Se habla de los cannoli, una especie de pestiños rellenos de una crema de ricotta azucarada, o de la cassata siciliana, un bizcocho cubierto de mazapán y relleno también de ricotta, que es el queso fresco más típico de Sicilia.