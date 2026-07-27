Los arquitectos coinciden: "La campana extractora a la vista dificulta la limpieza de la cocina, mejor en un mueble"

Hay un electrodoméstico que suele llamar la atención en las fotos de cocinas en revistas, pero que, cuando luego lo pones en tu casa, acaba siendo una tortura para limpiar. Hablamos de las campanas extractoras a la vista, esas que son como una chimenea.

Lo sabe bien la arquitecta de interiores Claudia López Pella, que admite que si reformase hoy su cocina la escondería dentro de un mueble por lo mucho que se ensucia.

Y no es la única profesional que ha decidido señalar al elemento más grasiento de cualquier reforma, porque el diseñador de cocinas Pol Caneda también la incluye directamente en la lista de cosas que jamás pondría en la suya.

Los expertos coinciden: nada de campana a la vista

En su vídeo publicado en Instagram (@caudialp), Claudia López Pella enumera lo que instalaría si reformase su cocina hoy "sin ningún límite de presupuesto" y solo a su gusto.

Para cerrar esa lista, la experta propone un cambio de campana. Ahora la tiene vista y reconoce que se le ensucia demasiado, así que se decantaría por otra fórmula.

"Yo la campana la taparía […], la pondría oculta en un armarito", explica. Y no habla desde la teoría, sino desde la experiencia de alguien que convive a diario con este modelo de extractor de humos en su cocina.

En TikTok, Pol Caneda (@cuina_cocinas) llega al mismo punto por otro camino, el estético.

Entre las cinco cosas que nunca pondría en su cocina sitúa las campanas decorativas tipo chimenea.

"Están totalmente pasadas de moda", sentencia, antes de proponer dos alternativas concretas como "una campana integrada en el mueble, que te permite tener incluso un almacenaje extra, o una campana de superficie de las que quedan justo a nivel de la encimera".

Integrada en el mueble: la opción discreta

Una vez descartada la campana vista, conviene conocer cuáles son las mejores alternativas.

La opción más frecuente y la que nunca pasa de moda es la campana encastrada que se aloja dentro de un mueble alto y deja a la vista poco más que una línea de extracción o un frontal extraíble que se acciona al cocinar.

Al quedar el cuerpo del aparato protegido por el mueble, la superficie expuesta a la grasa se reduce drásticamente y la limpieza se concentra en los filtros metálicos, aptos para lavavajillas en la mayoría de los modelos.

Es la solución más razonable para quien cocina a diario, hace frituras o guisos largos y quiere potencia sin renunciar al almacenaje.

A ras de encimera: elegante, pero exigente

El extractor de encimera o downdraft se oculta junto a la placa y emerge verticalmente al encenderlo. Capta los humos desde su origen, lo que lo convierte en la gran baza de las cocinas abiertas y las islas sin muebles altos.

Ahora bien, conviene conocer la letra pequeña, pues el motor ocupa espacio bajo la encimera y resta capacidad de almacenaje, no todos los modelos son compatibles con cocinas de gas, sus filtros se ensucian antes por la exposición directa y suele ser la alternativa más cara.

¿Cómo decidir sin arrepentirse?

La pregunta que hay que hacerse no es cuál queda mejor, sino cuánto se cocina. Si la cocina es un espacio de uso intensivo y cerrado, la integrada en mueble gana por comodidad y mantenimiento.

Si es un espacio abierto al salón donde priman las líneas limpias, con islas o sin muebles altos, y se cocina de forma más ligera, el downdraft compensa.

En ambos casos, es importante elegir un modelo con una potencia de extracción adecuada para el tamaño de la cocina en la que se va a instalar.