Isabel, cocinera: "Los huevos rellenos no se hacen con atún; llevan 150 g de salmón y 30 g de mayonesa"

Total: 25 min

Comensales: 4

Los huevos rellenos son un entrante clásico que es perfecto para cualquier celebración o cualquier momento en el que una persona no se quiere complicar en exceso en la cocina, pero al mismo tiempo disfrutar de un sabroso plato.

Los huevos rellenos son un clásico que nunca falla en la mesa, especialmente con motivo de celebraciones y reuniones familiares, siendo fáciles de preparar y muy versátiles. Además, quedan muy ricos si se añade un relleno cremoso de melva, salmón y mayonesa.

Aunque se puede preparar con algunas variantes, podemos seguir las recomendaciones de Isabel, quien, a través de su canal de YouTube, Cocinando con Isabel, nos explica paso a paso cómo prepararlos, destacando que los más sabrosos "se hacen con 150 g de salmón y mayonesa justa".

Ingredientes de los huevos rellenos de Isabel con melva y salmón 5 huevos talla L

200 g de melva en conserva

150 g de salmón ahumado

30 g de mayonesa

1 cucharada de kétchup (o tomate frito)

Sal (al gusto)

Un chorrito de vinagre Paso 1 Coloca los huevos en una cacerola con abundante agua, añade una pizca de sal y un chorrito de vinagre. Paso 2 Cuando empiece a hervir, cuece los huevos durante 10 minutos. Paso 3 Retíralos y pásalos a un bol con agua fría y hielo para cortar la cocción. Paso 4 Mientras se enfrían, pica muy fino el salmón y la melva, y resérvalos en un bol. Paso 5 Pela los huevos, córtalos por la mitad a lo largo y separa las yemas. Reserva una para decorar. Paso 6 Añade las yemas al bol con el pescado y aplástalo todo con un tenedor hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 7 Incorpora el kétchup y mezcla bien. Paso 8 Añade la mayonesa poco a poco hasta conseguir una textura cremosa, sin que quede blanda. Paso 9 Prepara una base de lechuga en una fuente y aliña ligeramente con sal, aceite y vinagre. Paso 10 Rellena las claras con la mezcla y colócalas sobre la lechuga. Paso 11 Decora con un poco de kétchup, salmón enrollado, la yema reservada, pimientos asados y hierbas al gusto.

Un plato muy nutritivo y saludable

Los huevos rellenos suelen ser habitualmente consumidos como entrantes, si bien en muchos hogares se comen como segundo plato. Se trata de una forma de dotar a la comida de un aporte proteico que acompaña a un primer plato a base de verduras e hidratos de carbono.

Estos huevos rellenos que prepara Isabel cuentan con una serie de ingredientes que resultan de lo más interesantes y que ayudan a aportar proteínas de origen animal de buena calidad gracias al huevo y al pescado.

El huevo es un alimento de gran valor nutricional, del que se puede destacar su aporte proteico, localizado en la clara por su cantidad y calidad, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales apropiados para cubrir nuestras necesidades nutricionales.

También aporta vitaminas del grupo B como la B12, así como vitaminas A y E. No hay que olvidar que el huevo es una fuente de colina, una vitamina que tiene un papel importante en el metabolismo de las grasas y la transmisión de impulsos nerviosos.

El huevo proporciona además minerales como el hierro, fósforo, calcio, magnesio, zinc y selenio. Estos minerales son esenciales para el buen funcionamiento del organismo. Por lo tanto, nos encontramos ante un plato que puede ser muy nutritivo, además de sabroso.

En cuanto al número de huevos que se pueden comer a la semana, está muy extendida la creencia de que no es bueno comer más de dos o tres huevos a la semana, principalmente porque se piensa que eleva el colesterol y, por tanto, el riesgo de padecer algún tipo de enfermedad cardiovascular.

Sin embargo, no existe ningún estudio en el que se observe que el consumo de huevo esté relacionado con una elevación del colesterol en sangre por sí mismo.