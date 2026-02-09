Echa esto a tu café para tener más energía, concentración y mejor humor: "No es magia, pero evita picos de azúcar"

El café es mucho más que una bebida estimulante: es un ritual, un pequeño placer y, si sabes combinarlo bien, una poderosa herramienta para cuidar tu salud y mejorar tu energía diaria.

Susana Pacheco, experta en desarrollo personal y mejora corporal, ha compartido en sus redes los 'secretos' de la sinergia entre el café y ciertos ingredientes naturales respaldados por la ciencia.

Café y canela

Agregar canela a tu taza de café no solo aporta un aroma cálido y reconfortante. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition (Roussel et al., 2009), la canela ayuda a aumentar la sensibilidad a la insulina y retrasa el vaciado gástrico, contribuyendo a mantener niveles de glucosa más estables.

El resultado: una liberación más sostenida de energía, sin los famosos picos y bajones de azúcar. Ideal para quienes necesitan concentración continua durante el día.

@salud.poderosa Potencia los beneficios de tu café ☕ así: 🔸 Canela + café: Estudios han demostrado que la canela aumenta la sensibilidad a la insulina y retrasa el vaciado gástrico, ayudando a mantener los niveles de glucosa más estables después de comer (Roussel et al., *J Am Coll Nutr*, 2009). No es magia, pero puede hacer que la energía del café se libere de forma más sostenida y sin picos de azúcar. 🔸 Cacao + café: El cacao en polvo es rico en flavanoles, compuestos que mejoran la microcirculación cerebral y potencian los efectos cognitivos de la cafeína (*BMC Nutr*, 2016). La combinación de ambos estimula neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, mejorando el foco, el estado de ánimo y la claridad mental. 🔸 Jengibre + café: El jengibre contiene gingeroles y shogaoles, moléculas con acción antiinflamatoria y digestiva. Combinado con el café, ayuda a neutralizar la acidez gástrica y reduce las náuseas o molestias estomacales (*Eur J Gastroenterol Hepatol*, 2015). Ideal si el café solo te irrita el estómago o te deja con malestar. 🔸 Cúrcuma + café: La curcumina, principio activo de la cúrcuma, inhibe vías inflamatorias como NF-κB y estimula la producción de antioxidantes endógenos como el glutatión (*Nutrients*, 2017). Añadir una pizca de pimienta negra (piperina) y una gotita de grasa saludable (aceite de coco o MCT) multiplica su absorción hasta un 2000 %. Perfecta para reducir inflamación y proteger las células frente al estrés oxidativo. 💡 Pero recuerda: estas combinaciones son solo un pequeño porcentaje dentro del todo. Si tu alimentación es un caos, duermes poco, comes ultraprocesados o vives estresad@, no notarás grandes cambios por añadir canela o cúrcuma al café. El verdadero resultado llega cuando todo tu estilo de vida acompaña. Y si sientes que necesitas construir esa base sólida para perder peso y ganar salud cambiando tu alimentación, hábitos y mentalidad, yo te acompaño. Ve al enlace de mi perfil y te cuento cómo hacerlo. 🔥 📚 Referencias científicas: 1️⃣ Roussel AM et al. 2️⃣ Decroix L et al. 3️⃣ Marx W et al. 4️⃣ Hewlings SJ & Kalman DS. ♬ sonido original - Salud Poderosa

Cacao y café

El cacao puro es una joya antioxidante, rico en flavanoles que mejoran la microcirculación cerebral (BMC Nutrition, 2016). Cuando se combina con la cafeína, potencia la función cognitiva y estimula neurotransmisores como la dopamina y la serotonina.

Así pues, esta mezcla no solo despierta tu mente, también eleva el ánimo y promueve una sensación de optimismo y claridad mental.

Café y jengibre

Si el café te resulta pesado o irritante, añadir jengibre puede ser tu mejor aliado. Sus compuestos activos, los gingeroles y shogaoles, tienen propiedades antiinflamatorias y digestivas reconocidas (European Journal of Gastroenterology & Hepatology, 2015).

En conjunto, el café y el jengibre equilibran el sistema digestivo, reducen la acidez y previenen las molestias estomacales que a veces acompañan al café solo.

Cúrcuma y café

La cúrcuma, famosa por su color dorado y su compuesto estrella, la curcumina, es un potente antiinflamatorio natural (Nutrients, 2017). Actúa bloqueando vías inflamatorias como NF-κB y promoviendo la producción de glutatión, un antioxidante interno esencial.

Para potenciar su absorción, añade una pizca de pimienta negra (piperina) y una fuente de grasa saludable, como aceite de coco. Esta sencilla combinación puede multiplicar su biodisponibilidad hasta dos mil veces, convirtiendo tu café en una auténtica bebida protectora celular.

Cabe aclarar que estas combinaciones no son soluciones milagrosas, sino pequeños gestos que, integrados en un estilo de vida equilibrado, pueden marcar la diferencia. Tu taza de café puede ser no solo un placer matutino, sino un aliado cotidiano para tu bienestar físico y mental.