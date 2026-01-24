Dani García (50), chef, sobre las patatas fritas: "Para que queden crujientes, el truco no es el aceite; es la doble fritura"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Las patatas fritas son la guarnición perfecta para una infinidad de platos, siendo muy difícil resistirse a su interior suave y esponjoso y a un exterior crujiente. Se pueden disfrutar de múltiples maneras y, aunque son sencillas de elaborar, no siempre se consigue el resultado esperado.

A pesar de su aparente sencillez, conseguir que unos bastones fritos tengan la textura perfecta, en el punto de dorado óptimo y con un interior bien cocinado, no es tan fácil. Así lo recuerda el cocinero andaluz de 50 años, Dani García.

El chef ha compartido a través de su cuenta de Instagram (@danigarcia7) los pasos a seguir para conseguir las mejores patatas fritas, siendo suficiente con seguir una receta sencilla para asegurar un resultado siempre perfecto.

Antes de explicar los pasos a seguir, Dani García recuerda la importancia de elegir una patata adecuada, puesto que, aunque existen muchos tipos de ellas, no todos son ideales para freír. El andaluz recomienda una patata agria por su excelente equilibrio entre fécula y agua, una textura compacta y un bajo contenido en azúcares.

Tras elegir la variedad de patata adecuada, es el momento de pelar y cortar, donde es importante que no sean demasiado finas ni muy gordas. La homogeneidad es clave para que la cocción sea perfecta.

Una vez cortadas, el chef les da un buen lavado en agua fría, en un paso necesario para eliminar el exceso de almidón. Así, se conseguirá que finalmente estén más crujientes.

La clave para unas patatas perfectas

Dani García da la clave para conseguir que las patatas fritas queden crujientes, dejando claro que "el truco no es el aceite, sino la doble fritura". De esta manera se conseguirá un exterior crujiente y un interior suave y esponjoso.

La primera de las frituras se hace a baja temperatura (entre 140 y 150 ºC), siendo un baño suave con el que se consigue que la patata se cocine, pero no se dore. En este primer paso, el interior se cuece poco a poco y queda muy jugoso, sin llegar a dorarse por fuera.

Una vez que la patata empieza a flotar, es hora de la segunda fritura, en esta ocasión con una temperatura más alta (entre 180 y 190 ºC), logrando de esta forma un dorado perfecto y una textura crujiente.

Finalmente, se sacan las patatas del fuego usando una espátula y se pasan a un plato o bandeja cubierto con papel de cocina, encargado de absorber el exceso de aceite. Dani García recuerda que es en este momento, al final, cuando se añade la sal, consiguiendo de esta manera un sabor delicioso y el punto perfecto.

Ingredientes de las patatas fritas perfectas Patatas (variedad agria)

Aceite de oliva virgen extra

Sal Paso 1 Pelar y cortar las patatas en bastones homogéneos. Paso 2 Lavar en agua fría para eliminar el almidón. Paso 3 Primera fritura a 140–150 ºC hasta que floten, sin dorar. Paso 4 Segunda fritura a 180–190 ºC hasta que estén doradas. Paso 5 Escurrir y salar al final.

El mejor aceite para freír patatas

En España, el aceite más popular y más usado es el aceite de oliva virgen extra (AOVE), siendo la opción recomendada por Dani García para conseguir unas patatas fritas de la mejor calidad.

Este aceite es muy resistente a las altas temperaturas, al contar con un punto de humo situado entre los 190 ºC y los 210 ºC. Además, es especialmente aconsejado por ser rico en antioxidantes naturales, que ofrecen una mayor estabilidad durante la fritura.

Aunque el aceite de oliva virgen extra es una excelente opción, no es la única, habiendo cocineros que optan por aceites de oliva refinados, aceite de orujo o aceite de girasol, especialmente cuando se van a freír grandes cantidades de patatas, como en las freidoras industriales.

En estos últimos casos es preferible optar por el aceite de girasol alto oleico, al poder soportar mejor las temperaturas y proporcionar un sabor más neutro.

¿Son más sanas en freidora de aire?

En los últimos años, la freidora de aire se ha convertido en un pequeño electrodoméstico imprescindible en la mayoría de hogares, muy usada para reemplazar a las tradicionales sartenes y evitar frituras que agregan grasas y calorías innecesarias a los alimentos.

En este sentido, hay quienes se preguntan si son más saludables las patatas fritas en freidora de aire o no. La realidad es que, con resultados muy similares a los de una fritura tradicional, en este aparato se puede reducir a una mínima cantidad de aceite y, como consecuencia, platos con menos calorías y grasas.

Según los expertos, las freidoras de aire pueden llegar a reducir hasta un 90% la formación de acrilamida de los alimentos, un compuesto que está también presente en otros alimentos que se cocinan a altas temperaturas, y que forman una costra de tono oscuro.

La acrilamida puede ser muy nociva para el organismo y tiene efectos cancerígenos, por lo que la freidora de aire puede ayudar en este sentido. Sin embargo, hay que caer en el error de pensar que todo lo que se cocina en la freidora es saludable.

De este modo, por ejemplo, los alimentos rebozados siguen siendo poco aconsejables, aunque se cocinen en este aparato, y lo mismo pasará si se usa para cocinar embutidos. Por lo tanto, todo pasa por hacer una buena elección de los alimentos a preparar en este pequeño electrodoméstico.

En conclusión, las patatas fritas en freidora de aire son la mejor opción frente a la fritura tradicional, aunque no conviene por ello excederse en su consumo. Las patatas deben ser parte de una dieta variada y nutritiva para que no contribuyan a generar diferentes problemas de salud.