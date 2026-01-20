Mariano (40), carnicero: "Para que el hueso del jamón te dure meses sin ponerse rancio, usa este truco fácil"

Ahora que ya hace algunas semanas que se terminó la Navidad, época del año en la que muchas más casas se animan a comprar un jamón entero o lo reciben como regalo, nos viene que ni pintado este sencillo truco para que el hueso del jamón nos dure mucho tiempo.

Es una técnica que, seguramente, se la hemos visto usar a nuestras madres y que también es utilizada por muchos cocineros para aprovechar mejor el hueso del jamón.

Una vez disfrutado el jamón, el hueso no es, ni mucho menos, algo que haya que tirar a la basura. Los huesos del jamón son un almacén de sabor, un poderoso 'avecrem' de la naturaleza con el que se pueden preparar exquisitos caldos y darles mucho más sabor a guisos y potajes.

No puede faltar un trozo de hueso de jamón en un cocido, pues les da un sabor espectacular a los garbanzos. El hueso de jamón también es el truco que está detrás de muchas recetas de lentejas increíbles.

El hueso de jamón también es el secreto mejor guardado de muchos chefs para hacer unas croquetas de jamón increíbles, solo hay que infusionar la leche con el hueso de jamón y dejarla templar antes de hacer la bechamel ¡así sí que saben las croquetas!

Cómo aprovechar mejor el hueso del jamón

No es necesario hacer un montón de litros de caldo de golpe para aprovechar el hueso antes de que se ponga rancio, pues haciendo lo siguiente, el hueso de jamón nos durará meses y podremos utilizarlo en muchas recetas.

Es bastante simple, una vez terminado el jamón, solo tendremos que cortar el hueso en trozos de unos tres centímetros. Puede parecer algo complicado, pero solo es cuestión de echarle un poco de imaginación.

Yo reconozco que cortar el hueso con una macheta es complicado si no se tiene mucha práctica con esta herramienta, aunque resulta muy fácil hacerlo con una sierra de calar de esas que tienen en casa muchos aficionados al bricolaje.

Pero hay otra forma muy sencilla de hacerlo, y es pedirle a nuestro carnicero/charcutero de confianza que nos lo haga.

Mariano, un carnicero conocido en TikTok como @el_as_carnicero, en un vídeo subido a sus redes sociales, explica que ese es un servicio que ofrecen los carniceros a sus clientes habituales, casi siempre de forma gratuita incluso si el jamón no se ha adquirido en el establecimiento.

Así, una vez que tengamos la pata huesuda de jamón ya troceada, desecharemos la pezuña y envolveremos cada trozo muy bien con papel film -si se dispone de una envasadora al vacío, es perfecto envasarlos así- y los guardaremos en el congelador hasta que los necesitemos. Así se pueden usar meses más tarde y estarán como si acabáramos de terminar el jamón.

Y si, como yo, sois de los que prefieren poner el hueso unas horas a remojo para asegurarse de que no suelta mucha sal, os confirmo que se pueden poner los trozos en remojo antes de congelarlos, secarlos bien y congelarlos ya desalados.

Haciéndolo así, cuando se necesiten, se pueden echar en la olla directamente, sin necesidad de descongelarlos.