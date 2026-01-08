Juan Alpuente, churrero: "Para 'revivir' los churros que han sobrado, el truco es cocinarlos de esta forma con chocolate"

Crujientes, dorados y reconocibles por su inconfundible aroma, los churros forman parte del imaginario gastronómico español casi tanto como la paella o la tortilla de patatas (echa un ojo a esta receta de tortilla de patatas en sólo 10 minutos).

Pocos alimentos despiertan tanto consenso y nostalgia: desde las madrugadas en una churrería tradicional hasta el desayuno de domingo en familia, este dulce sencillo atraviesa generaciones y clases sociales.

En apariencia humilde (hecho sólo con harina, agua, sal y aceite), el churro encierra una historia rica y sorprendente que combina tradición, innovación y cultura popular.

En los últimos años, su popularidad ha trascendido fronteras y formatos. Restaurantes de alta cocina los reinterpretan en menús de autor, mientras cadenas internacionales los presentan como el nuevo rival del donut.

Sin embargo, detrás de su expansión global, el churro mantiene intacta su esencia y es uno de los protagonistas de estas fechas invernales. Pero, ¿qué hacemos cuando los churros sobran y se quedan fríos y sin gracia? Juan Alpuente, churrero barcelonés, tiene sus propios trucos.

El truco para 'resucitar' los churros fríos

Alpuente, conocido en TikTok como @xurrebcn (donde cuenta con más de 680.000 seguidores), comparte publicaciones mostrando el día a día de su trabajo y ofreciendo recetas y fórmulas.

Entre estos contenidos, ha publicado un vídeo donde explica detenidamente qué hacer con esos churros que se han quedado fríos porque no has podido comértelos. "Cada churrero tiene sus truquillos", asegura.

En su caso, para esos churros que se han quedado "rezagados", utiliza la técnica del baño María: los introduce suavemente en chocolate caliente, consiguiendo así un sabor más goloso y una textura diferente, haciéndolos más atractivos visualmente aunque ya no estén recién hechos.

De esta forma, consigue que los churros fríos vuelvan a estar calentitos sin necesidad de freidoras, microondas u hornos, y los transforma en un bocado más jugoso.

Esta fórmula también se puede replicar en casa de forma doméstica preparando chocolate fundido e introduciendo los churros en él.

Otros trucos útiles

Más allá de este método, lo más habitual para 'revivir' los churros en casa es darles calor seco y rápido, nunca microondas (quedan blandos y gomosos y pierden del todo la corteza), para que así recuperen algo de crujiente.