Dani García (49), chef Michelin, sobre los plátanos: "No los guardes en la nevera si quieres que no se pongan negros"

El plátano es una de las frutas más consumidas y producidas a nivel mundial, muy apreciada por su dulce sabor, su versatilidad y también por sus grandes aportes nutricionales, especialmente de potasio y vitaminas, pero muchas veces se cometen errores con él.

Fácil de pelar y dulce, es ideal para dar un toque cremoso a muchas preparaciones o simplemente para disfrutar del plátano como un simple snack entre comidas. Por sus cualidades, no es de extrañar que se haya convertido en un fijo en el día a día de millones de personas.

Con él podemos preparar una amplia variedad de recetas, desde batidos energéticos hasta postres deliciosos, y es que, pese a su apariencia sencilla, nos encontramos ante una fruta que es un tesoro nutricional, siendo rica en potasio y una aliada para aportar energía y bienestar.

Sus cualidades la han convertido en la fruta por excelencia de los deportistas, que la llevan encima al tratarse de un alimento que ayuda a recuperarse y que sacia sin pesar, además de aportar ese dulzor que tanto gusta.

Saber diferenciar entre una banana y un plátano no es siempre sencillo, aunque para ello hay que prestar atención a un detalle importante, que es su tamaño. La primera es bastante más grande que un plátano que es "un poquito más pequeño y curvado", como explicaba el chef Dani García en el programa Hacer de comer de RTVE.

El truco de Dani García

El chef Michelin, de 49 años, también se ha referido al punto de madurez del plátano, algo que considera una cuestión de gustos. Mientras que hay quienes lo prefieren con motas oscuras y dulzura intensa, y quienes prefieren que no tenga ni una sola mancha.

"Me gusta que el plátano esté maduro, pero también es cierto que hay gente que no le gusta así", comenta el propio Dani García, que asegura que, con solo poner en práctica un par de sencillos trucos, es posible controlar la maduración de los plátanos al gusto.

El cocinero confirma que "para que los plátanos duren más, el truco no es meterlos en la nevera", sino que, para conseguir que los plátanos maduren más lento y que, por lo tanto, estén más verdes, se debe coger un trozo de plástico film y enrollar la raíz del plátano para que así no absorba oxígeno.

Además, Dani García explica que también es posible conseguir que maduren con mayor rapidez, aunque en este caso la solución pasa por guardar los plátanos en una bolsa de papel junto a una manzana.

Esto se debe a que, tal y como explica el chef andaluz, la manzana es una pieza de fruta que emite gas etileno, que es responsable de la maduración de las frutas. De esta manera, cuando es absorbido por el plátano, se acelera su maduración.

Por otro lado, Dani García también ha explicado cuál es la mejor manera de abrir un plátano, la cual aprendió curiosamente al ver un documental sobre orangutanes. La técnica consiste en presionar suavemente la base, lo que hará que la cáscara se abra sola y sin esfuerzo.

Beneficios y propiedades del plátano

El plátano es una de las frutas más comunes dentro de nuestra alimentación, pues se puede encontrar prácticamente durante todo el año. Tras la popularidad de este alimento práctico y delicioso, se encuentran muchas propiedades y beneficios para la salud.

El plátano es muy conocido por aportar energía, la cual se debe a su contenido de carbohidratos, si bien hay que aclarar que este variará en función del color de la fruta. Cuando está verde, habrá más contenido de almidón, lo que hará que aporte más carbohidratos complejos de lenta absorción. Esto supone una dosis de energía más prolongada.

Sin embargo, si el plátano está amarillo, sus hidratos de carbono son simples, conteniendo más azúcares como la fructosa, la glucosa y la sacarosa, que aportará también energía, pero no de la misma calidad ni cantidad.

Por otro lado, es una fuente de minerales como hierro, potasio, magnesio y manganeso, importantes para el mantenimiento de los músculos y para mantener la presión arterial estabilizada. También tiene un contenido de fibra que aporta saciedad.

A todo ello hay que sumar su gran aporte de vitaminas, siendo las principales que aporta la vitamina C y la B6, siendo fundamentales para evitar la oxidación prematura de las células y proteger el cuerpo de los radicales libres.

Gracias a sus propiedades, podemos disfrutar de diferentes beneficios para la salud aportados por el plátano, entre los que se encuentran los siguientes: