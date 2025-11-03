Félix Vallugera, experto en arroces: "Para que la paella no quede aceitosa, la clave es echar sólo 32 gramos de grasa"

Félix Vallugera Pascual, para quien no lo conozca, es un cocinero catalán formado en Le Cordon Bleu que se ha hecho famoso gracias a su enfoque científico y metódico a la hora de elaborar arroces y caldos.

"Mi cabezonería y perfeccionismo patológico, unido a mi vertiente científica, me lleva a investigar para tratar de entender y descifrar los secretos de los arroces secos para poder metodizarlos, ya que la información que hay al respecto es poco precisa y rodeada de falsos mitos", cuenta el experto.

Es conocido en redes como Cook Obsession y bajo este nombre publica vídeos de recetas, comparte trucos de cocina y hace promoción de sus talleres online de arroces secos de capa fina y mínimos ingredientes.

La idea de estos talleres surgió a raíz de las numerosas consultas sobre arroces secos que la gente le hacía durante la pandemia. "Compartiendo mi conocimiento, experiencia y explicando lo que no viene en los libros, desde una base científica, cualquiera puede conseguir grandes resultados sin necesidad de tener experiencia", afirma Vallugera.

De hecho, hace unas semanas lanzó Arroces de precisión: caldos, técnicas y recetas (2025), un libro que "decodifica las variables que intervienen en la cocción de los arroces secos", explica. En él, el chef reúne los métodos de cocción que enseña en sus talleres y 50 recetas de arroces secos.

Adiós a los arroces grasientos

En uno de sus vídeos, Félix desvela cómo evitar que los arroces tengan un exceso de grasa, un truco que nunca tiene tiempo de explicar en sus talleres y que consiste en cómo calcula él la cantidad de sobrasada en un arroz para tener la grasa bajo control.

Para detallarlo, usa como ejemplo una sobrasada de Can Company, que, según dice, es la que más le gusta. Para no correr el riesgo de que le quede con exceso de grasa, él sugiere consultar la tabla nutricional del producto que vamos a utilizar (en este caso, la sobrasada de Can Company) y revisar la cantidad de grasas que indica.

"Por cada 100 gramos de sobrasada tenemos 58 gramos de grasa", señala el cocinero. Así pues, como el objetivo es no superar los 32 gramos de grasa para que no quede grasoso, sólo debemos hacer una sencilla regla de tres: "Si por cada 100 gramos de sobrasada tenemos 58 gramos de grasa, por 32 gramos de grasa tendré X".

Una 'X' que en su caso da como resultado 55 gramos de sobrasada: "Voy a utilizar 55 gramos de sobrasada en mi arroz para que me aporte esos 32 gramos de grasa y no corra el riesgo de que el arroz me quede especialmente graso ni tampoco quedarme corto, que tampoco sería bueno".

Este truco no sólo se limita a la sobrasada, sino que puede aplicarse a muchos otros productos, siempre teniendo en cuenta que no hay que superar esos 32 gramos, los cuales deben ser nuestro límite.