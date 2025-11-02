María Lo y su receta de caldo de huesos con mucho colágeno, maravilloso para la salud: "Lo uso en muchas elaboraciones"

0 votos

Si algo tiene María Lo es arte al cocinar. Un desparpajo innato que hace que conectes con cada receta que recita. Capaz de convertir una receta sencilla en una maravilla. Esta vez lo ha hecho con un caldo de huesos, cargado de colágeno.

Hace pocos días, coincidiendo con la bajada de temperaturas y después de restarle una hora menos al reloj, la finalista de MasterChef 10 hizo felices a su casi medio millón de seguidores con lo que había prometido. Otra cosa no, pero cumplidora con su gente, María Lo, es un rato.

Se trata del mejor aliado para esta temporada, en el que comienzan a aparecer esos indeseados resfriados, pero no preocuparse, que dice la gaditana de ascendencia china que ¡los quita todos!

"Una olla muy grande, todos los huesos que encontréis en la carnicería y mucho, mucho, tiempo" son las tres cosas que necesitas tener en cuenta para llevar a cabo esta elaboración que tu yo futuro te va a agradecer en más de una ocasión.

¿Lo peor? Que necesitas ocho horas para tenerlo listo. ¿Lo mejor? Se hace solo y conlleva cero esfuerzo. Además, las cantidades de las que estamos hablando son "industriales, para tomarlo todos los días (y más cuando empieza a entrar el frío)". Con las proporciones de ingredientes que se utilizan se obtienen unos 5 o 6 litros.

Cómo hacer caldo de huesos

Antes de ponerse manos a la obra, la cocinera e influencer, "advierte de que hay que tener varias cosas en cuenta para que os quede pura gelatina (cuando está en frío, claro)", que es la gracia de este caldo.

Cuando llegue el momento de hacer la compra, María Lo insiste en que los huesos para el caldo deben ser los que contengan más colágeno, como los que ella indica en el listado de ingredientes. En caso de no encontrar los mismos, "pedid en la carnicería que tengan colágeno".

Ingredientes Agua, 8 l

Trasero de gallina, ¼

Pecho de ternera, 2 trozos

Hueso de rodilla de ternera, 2 ud

Hueso salado de cerdo, 1 ud

Pie de cerdo, ½

Hueso de jamón, 1 ud

Hueso de caña con tuétano, 2 ud

Tira de espinazo de ternera, 1 ud

Nabo mediano, 1 ud

Ramita de apio, 2 ud

Puerro, 1 ud

Zanahoria, 2 ud

Chirivía, 1 ud

Col (opcional), ¼ Paso 1 Pelamos las zanahorias, la chirivía, el nabo y limpiamos el puerro y el apio con agua de la tierra que pueda tener. Paso 2 En una olla con mucho fondo ponemos todas las carnes y huesos, todas las verduras enteras y añadimos el agua. Paso 3 Ponemos el fuego a media temperatura y que vaya levantando temperatura poco a poco. Paso 4 A medida que el agua esté más caliente y empiece a hervir, irán saliendo partes sólidas junto con una espuma blanca a la superficie. Paso 5 Con una cuchara tenemos que ir retirándola de la superficie para que nos salga un caldo limpio. Paso 6 Dejar cocinar a un fuego medio-bajo, evitando que haya un hervor fuerte. Nos interesa un chup-chup lento durante al menos 8 horas. De esta manera será la única forma de que el colágeno y todos los minerales y sales que tienen las carnes se extraigan de una manera correcta y consigamos un caldo con mucho colágeno. Paso 7 Una vez pasado este tiempo, retiramos primero con una espumadera la parte sólida (huesos y verduras) que ya no tienen ningún aporte nutricional dejando el caldo y luego lo pasamos por un colador de malla fina para terminar de quitar todas las partes sólidas más pequeñas que pudiese haber. Paso 8 Si queremos colarlo más, Maria Lo aconseja pasar todo el caldo por una estameña (o super bag), que son unas bolsas con una malla muy fina que deja los caldos súper limpio Paso 9 Dejamos enfriar a temperatura ambiente y una vez frío lo metemos en la nevera de un día para otro. Paso 10 Al día siguiente se puede desgrasar el caldo ya que se habrá formado una capa de grasa sólida en la superficie. Paso 11 Se puede dejar un poquito de grasa si se prefiere un caldo potente o retirársela toda.

Otros usos del caldo de huesos

Lo bueno de tener a mano siempre esta receta ("para conservarlo lo congeláis porcionado y tenéis para un mes"), es que no sólo es "maravilloso para la salud y para tener un estómago contento", sino que sirve de pase para muchas otras elaboraciones más allá de tomarlo como si fuera un "consomé calentito":

Es el alma de cualquier sopa reconfortante y basta con añadirle un par de ingredientes más. En el caso de María Lo, ella rescata la sopa de toda la vida, con su taquito de jamón, huevo duro, fideos y, por supuesto, "su hojita de hierbabuena al final para aromatizar".

Además de para enriquecer los guisos, sirve para arrancar un interesante ramen, la versión japonesa de la sopa de fideos (o noodles) que tantas versiones admite. María Lo compartirá la suya propia próximamente.