Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "Para una tortilla de patata jugosa, la clave es caramelizar antes 150 gramos de cebolla"
Lourdes Álvarez, la madre de 11 hijos, al frente de SoloSomos13, revela su truco para una tortilla de patatas jugosa y con más sabor.
Más información: Alfonsa, abuela cocinera, sobre las croquetas: "Para que no se rompan al freírlas, el truco es este rebozado de 2 capas"
- Total: 45 min
- Comensales: 4
En España hay casi 800.000 hogares que cuentan con el título de familia numerosa, pero pocos como el de esta madrileña de 52 años, afincada en Valencia, que es madre de 11 hijos.
Ella y su pareja, Jorge, se dieron el sí quiero hace más de 30 años dispuestos a traer al mundo todos los hijos "que Dios quisiera" tal como explicaban hace unos meses en una entrevista concedida a este medio.
Mientras su marido trabajaba como abogado y profesor en la Universidad Europea de Valencia, ella eligió dedicarse al 100 % al cuidado de sus hijos, hasta el punto de convertir la maternidad en su profesión.
Eso la llevó a fundar su empresa, SoloSomos13, desde la que da formaciones, conferencias y mentorías a personas y empresas para ayudar a gestionar hogares y también crea contenido en redes sociales, en las que ya se la puede considerar una influencer.
Una tortilla muy gourmet
Su contenido está enfocado principalmente en la gestión del hogar, con temáticas desde la organización de las compras hasta recetas de cocina como esta tortilla de patatas, casi improvisada, que Lourdes cocinó en un viaje de trabajo a México.
Apañándose con los utensilios que tenía a mano y demostrando que, cuando hay ganas y voluntad de hacer las cosas, siempre salen mejor, Lourdes aprovechó para preparar una tortilla con un toque especial que encantó a todos los comensales.
Su secreto, según cuenta, es añadir a la mezcla de patatas y huevo una cucharada de pasta de trufa y, aquí viene el truco, incorporar también unos 150 gramos de cebolla previamente caramelizada con una pizca de azúcar moreno, que ella cocina en una sartén aparte a la vez que va confitando las patatas.
Con este sencillo paso se consigue una tortilla mucho más jugosa sin necesidad de dejar el huevo poco hecho, algo que no soportan muchas personas.
Ingredientes
- Patata, 800 g
- Huevo, 6 ud
- Cebolla, 150 g
- Azúcar moreno, 10 g
- Aceite de oliva virgen extra, 100 ml
- Sal, al gusto
- Pasta de trufa, 15 ml
Paso 1
Pelamos las patatas, las lavamos y las cortamos en láminas. Las secamos ligeramente con un paño para eliminar el exceso de humedad.
Paso 2
Pelamos y picamos finamente las cebollas. En una sartén añadimos una cucharada de aceite de oliva y las cocinamos a fuego medio-bajo durante unos 10 minutos, hasta que empiecen a volverse transparentes.
Paso 3
Añadimos el azúcar moreno y continuamos la cocción durante unos 10 minutos más, removiendo de vez en cuando para evitar que se quemen, hasta que tengan un bonito color dorado. Reservamos.
Paso 4
Mientras tanto, calentamos el resto del aceite en una sartén grande y, cuando esté caliente, incorporamos las patatas. Las freímos a fuego medio-bajo, removiendo con frecuencia para que no se doren demasiado.
Paso 5
Cuando las patatas estén tiernas, escurrimos el exceso de aceite con la ayuda de un colador y reservamos.
Paso 6
En un bol amplio batimos los huevos con una pizca de sal. Añadimos las patatas escurridas, la cebolla caramelizada y la cucharada de salsa de trufa. Mezclamos todo bien y dejamos reposar durante unos cinco minutos.
Paso 7
Calentamos una sartén antiadherente y la engrasamos ligeramente. Incorporamos la mezcla y cocinamos a fuego medio durante unos 4 minutos por un lado. Con ayuda de un plato o la tapa de una olla, damos la vuelta a la tortilla y cocinamos otros 3 o 4 minutos por el otro lado, según queramos el interior más o menos jugoso.
Paso 8
Retiramos del fuego, dejamos reposar un par de minutos y servimos inmediatamente.