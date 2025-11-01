Lourdes Álvarez, madre de 11 hijos: "Para una tortilla de patata jugosa, la clave es caramelizar antes 150 gramos de cebolla"

Lourdes Álvarez, en un montaje de El Español Imagen generada con IA Gemini / Instagram

Total: 45 min

Comensales: 4

En España hay casi 800.000 hogares que cuentan con el título de familia numerosa, pero pocos como el de esta madrileña de 52 años, afincada en Valencia, que es madre de 11 hijos.

Ella y su pareja, Jorge, se dieron el sí quiero hace más de 30 años dispuestos a traer al mundo todos los hijos "que Dios quisiera" tal como explicaban hace unos meses en una entrevista concedida a este medio.

Mientras su marido trabajaba como abogado y profesor en la Universidad Europea de Valencia, ella eligió dedicarse al 100 % al cuidado de sus hijos, hasta el punto de convertir la maternidad en su profesión.

Eso la llevó a fundar su empresa, SoloSomos13, desde la que da formaciones, conferencias y mentorías a personas y empresas para ayudar a gestionar hogares y también crea contenido en redes sociales, en las que ya se la puede considerar una influencer.

Una tortilla muy gourmet

Su contenido está enfocado principalmente en la gestión del hogar, con temáticas desde la organización de las compras hasta recetas de cocina como esta tortilla de patatas, casi improvisada, que Lourdes cocinó en un viaje de trabajo a México.

Apañándose con los utensilios que tenía a mano y demostrando que, cuando hay ganas y voluntad de hacer las cosas, siempre salen mejor, Lourdes aprovechó para preparar una tortilla con un toque especial que encantó a todos los comensales.

Su secreto, según cuenta, es añadir a la mezcla de patatas y huevo una cucharada de pasta de trufa y, aquí viene el truco, incorporar también unos 150 gramos de cebolla previamente caramelizada con una pizca de azúcar moreno, que ella cocina en una sartén aparte a la vez que va confitando las patatas.

Con este sencillo paso se consigue una tortilla mucho más jugosa sin necesidad de dejar el huevo poco hecho, algo que no soportan muchas personas.