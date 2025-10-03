Dani García (49), chef Michelin, rotundo: "Para que la tortilla de patata quede cremosa, la patata tiene que absorber el huevo"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 6

Patatas, huevo, sal y aceite de oliva virgen extra; para el chef Dani García, estos ingredientes son los que debe llevar la tortilla de patatas. Aunque, como veremos más adelante, sí utiliza una mínima cantidad de un quinto ingrediente para el momento de cuajarla.

Lo que no debe llevar nunca, según ha confesado más de una vez este chef marbellí, es cebolla. En cuanto a la textura, para Dani García, la tortilla de patata perfecta es la que sirven en su restaurante Tragabuches, jugosa, pero no líquida.

Según dice, el huevo debe estar absolutamente integrado en las patatas en vez de fluir líquido a través de ellas.

Tortilla de patatas de Tragabuches (Dani García)

En Como Dani, su canal de YouTube más personal, en el que comparte muchas de las recetas que se sirven en sus restaurantes, el chef explica cómo hacer la que denomina "la mejor tortilla del mundo".

El secreto detrás de esta tortilla, que cuenta con una legión de adeptos, no es otro que seguir una serie de sencillos pasos que, pese a su simpleza, son cruciales si lo que se pretende es conseguir un buen resultado.

Para Dani García, toda buena tortilla comienza por elegir bien las patatas. Su variedad preferida es la patata agria nueva; pues, según dice, tiene una capacidad única para deshidratarse correctamente durante la cocción y, posteriormente, absorber el huevo.

Otro punto innegociable es que los huevos deben estar muy frescos, pues cuanto más frescos sean, mejor será el sabor y más cremosa quedará la tortilla.

Y es, precisamente, en el momento de batir los huevos cuando nos encontramos con el primero de los trucos del chef. Dani García añade una mínima cantidad de aceite de oliva para que se emulsionen mejor.

Esto es algo similar a lo que compartía hace unos meses el chef José Andrés cuando explicaba que él, al batir los huevos para una tortilla francesa, les añade una cucharada de mayonesa para que quede más cremosa.

Sobre la fritura de las patatas, Dani García habla de "semipocharlas", esto es, confitarlas a una temperatura de entre 130 y 140 ºC con el fin de que acaben "semifritas" y ligeramente deshidratadas, así cuando se sumerjan en el huevo, lo absorberán mucho mejor. Esto es clave para una tortilla melosa.

Y, para que eso suceda, las patatas -ya fritas y calientes- debemos echarlas sobre los huevos batidos y romperlas con ayuda de un batidor de varillas. Después, hay que dejarlas reposar durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando.

En este reposo, la mezcla de huevos y patatas empezará a cuajarse por efecto del calor residual de estas últimas. Dani García aprovecha el momento del reposo para añadir otra pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra en crudo que, según dice, le da un sabor muy especial.

Ya solo faltaría cuajar la tortilla y aquí es donde entra en juego ese ingrediente misterioso del que hablábamos al principio.

El chef, que utiliza una sartén doble para que resulte mucho más fácil voltear la tortilla, engrasa estas con mantequilla. Lo hace por una cuestión técnica, ya que "transmite el calor de una manera mucho más lenta que el aceite de oliva".

Esto evita que se forme la típica capa marrón de huevo tostado sobre la superficie de la tortilla, un error que "distorsiona mucho la realidad del sabor". Y. para los escépticos, el chef también tiene un mensaje contundente: "no va a saber a mantequilla, no lo vas a notar".