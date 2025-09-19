Chef José Andrés arremete contra Gordon Ramsay: "Sólo existen dos tipos de cocina, la buena y la mala"

José Andrés, chef asturiano, mejor embajador de la cocina española en Estados Unidos, donde cuenta con dos estrellas Michelin, y famoso en todo el mundo por su labor humanitaria al frente de la organización World Central Kitchen.

Gordon Ramsay, cocinero británico, reconocido con 17 estrellas Michelin a lo largo de toda su trayectoria profesional, famoso por ser jurado de MasterChef y por presentar el programa original de Pesadilla en la cocina.

Y, si algo los caracteriza es que ninguno de los dos tiene pelos en la lengua. No temen expresar abiertamente sus opiniones sobre cualquier tema y, en esta ocasión, ha sido el español el que no se ha cortado a la hora de criticar la cocina de algunos compañeros de profesión.

Entrevista al chef José Andrés

Hace unos pocos meses, cuando el chef José Andrés se encontraba en plena campaña de promoción de su último libro, Change the recipe, acudió al pódcast del presentador Hasan Minhaj con quien estuvo charlando animadamente.

La conversación, que abordó desde sus proyectos humanitarios con World Central Kitchen hasta su experiencia en la alta cocina, dejó varias frases memorables que resumen su visión del oficio.

"Solo existen dos tipos de cocina, la buena y la mala", afirma con rotundidad en un momento de la entrevista.

Partiendo de esta premisa, el chef español quiso zanjar de una vez por todas los eternos debates sobre estilos culinarios o etiquetas culturales. Para él, lo único que importa es la calidad, la honestidad y el respeto hacia el producto.

Sin abandonar ese tono distendido que le suele caracterizar en este tipo de entrevistas, el chef José Andrés no dudó en bromear acerca de algunos "pecados" en la cocina británica.

"Los chefs británicos poniendo chorizo en la paella… eso es terrible, eso es horroroso", dice entre risas, para enseguida lanzar un guiño amistoso (o no) a uno de los cocineros más reconocidos de Reino Unido.

"Gordon Ramsay, por favor, no te metas en la paella. Yo no me meto con tus fish and chips". Una frase que, tirando de humor, no puede mostrar más franqueza cuando se trata de pedir respeto hacia uno de los platos más icónicos de nuestra gastronomía.

El equilibrio entre dos mundos

José Andrés es una figura de contrastes fascinantes. Por un lado, es el chef de renombre mundial con restaurantes de dos estrellas Michelin, un innovador culinario que sirve creaciones poéticas "a unos pocos" que se lo pueden permitir.

Por otro, es el fundador de World Central Kitchen, un líder humanitario que se adentra en zonas de guerra y desastres naturales para alimentar "a muchos" en sus momentos de mayor necesidad.

José Andrés aprovechó también la entrevista para hablar de cómo concilia la alta cocina con su labor humanitaria, de la importancia de no olvidar a quienes sufren hambre incluso en países ricos y de la necesidad de que la política sirva para garantizar derechos básicos como el acceso a la alimentación.

El chef, considerado un referente mundial en todas sus facetas profesionales, dejó claro que para él la cocina no es solo cuestión de técnica o prestigio, sino una herramienta para unir a las personas: "En los peores momentos de la humanidad, siempre aparece lo mejor de la humanidad".